06.07.2017 11:34  Выпуск командной оболочки fish 2.6.0

Доступна новая версия интерактивной командной оболочки fish 2.6.0 (friendly interactive shell), развивающейся как более дружественная пользователю альтернатива bash и zsh. Fish поддерживает такие возможности как подсветка синтаксиса с автоматическим выявлением ошибок ввода, предложение возможных вариантов ввода на основе истории прошлых операций, автодополнение ввода опций и команд с использованием их описания в man-руководствах, комфортная работа из коробки без необходимости дополнительной настройки, упрощённый язык написания сценариев, поддержка буфера обмена X11, удобные средства поиска в истории выполненных операций. В новом выпуске: Добавлена команда disown для удаления задач из списка активных фоновых задач текущего shell;

По аналогии с другими shell реализована возможность доступа замещаемых команд (команд, внутри вложенных вызовов, например, "echo -s (git branch | fzf | string trim)") к терминалу, что обеспечивает корректную работу таких утилит как fzf;

В случае если невозможно определить размер текущего терминала по умолчанию применяется размер 80x24 символов;

Устранена зависимость от внешней реализации команды which;

Увеличена производительность запуска процессов и отрисовки цветного приглашения ввода, сокращено число задержек из-за блокировок сигналов;

Клавиша Delete больше не удаляет символы позади текущей позиции как Backspace;

Добавлено ограничение по загрузке не более 10 Мб данных при вызове read;

В read добавлены опции: "--silent" для скрытия вводимых символов и "--prompt-str" для определения текста приглашения ввода;

Реализована поддержка автодополнения ввода для многих приложений, включая flatpak, gradle, gsettings, ipset и xinput.



