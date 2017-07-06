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06.07.2017 11:34  Выпуск командной оболочки fish 2.6.0

Доступна новая версия интерактивной командной оболочки fish 2.6.0 (friendly interactive shell), развивающейся как более дружественная пользователю альтернатива bash и zsh. Fish поддерживает такие возможности как подсветка синтаксиса с автоматическим выявлением ошибок ввода, предложение возможных вариантов ввода на основе истории прошлых операций, автодополнение ввода опций и команд с использованием их описания в man-руководствах, комфортная работа из коробки без необходимости дополнительной настройки, упрощённый язык написания сценариев, поддержка буфера обмена X11, удобные средства поиска в истории выполненных операций.

В новом выпуске:

  • Добавлена команда disown для удаления задач из списка активных фоновых задач текущего shell;
  • По аналогии с другими shell реализована возможность доступа замещаемых команд (команд, внутри вложенных вызовов, например, "echo -s (git branch | fzf | string trim)") к терминалу, что обеспечивает корректную работу таких утилит как fzf;
  • В случае если невозможно определить размер текущего терминала по умолчанию применяется размер 80x24 символов;
  • Устранена зависимость от внешней реализации команды which;
  • Увеличена производительность запуска процессов и отрисовки цветного приглашения ввода, сокращено число задержек из-за блокировок сигналов;
  • Клавиша Delete больше не удаляет символы позади текущей позиции как Backspace;
  • Добавлено ограничение по загрузке не более 10 Мб данных при вызове read;
  • В read добавлены опции: "--silent" для скрытия вводимых символов и "--prompt-str" для определения текста приглашения ввода;
  • Реализована поддержка автодополнения ввода для многих приложений, включая flatpak, gradle, gsettings, ipset и xinput.


  1. Главная ссылка к новости (https://fishshell.com/release_...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fish, shell
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  • 1, Аноним, 11:54, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Отличная оболочка, использую уже 3 года, полностью доволен
     

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