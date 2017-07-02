The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.07.2017 20:51  Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления

В systemd выявлена ошибка, приводящая к выполнению сервисов с правами другого пользвователя, если в параметрах запуска указано имя пользователя, начинающееся с цифры. Например, если в сервисе указан "User=0day" и пользователь 0day присутствует в системе, то сервис будет запущен с идентификатором 0, т.е. с правами root. Леннарт Поттеринг отказался исправлять ошибку и закрыл уведомление с меткой "not-a-bug".

Позиция Поттеринга: В Linux исторически не разрешено использовать имена пользователей, начинающиеся с цифры, которые считаются некорректными. Например, в утилитах из состава shadow-utils применяется ограничение "[a-z_][a-z0-9_-]*[$]". Подобное ограничение принято чтобы избежать путаницы между передачей UID и имени пользователя в качестве аргументов типовых утилит. Если имя начинается с цифры, то цифровая часть воспринимается как цифровой идентификатор пользователя (UID), поэтому имя 0day будет обработано как UID 0. При этом создание некорректного пользователя, подобного "0day", не должно быть допущено другими компонентами дистрибутива.

Аргументы сторонников исправления подобного поведения: Фактически ограничение на использование цифр в именах в современных реалиях повсеместно не применяется, например, начиная с RHEL 7/CentOS 7 штатный инструментарий дистрибутива позволяет создавать и использовать пользователей, имена которых начинаются с цифры. Стандарт POSIX/IEEE Std 1003.1-2001 не накладывает ограничений по использованию цифр в именах пользователей, а в ситуациях когда допускается обработка и имени и UID требует вначале проверять наличие имени пользователя, и если оно отсутствует воспринимать цифровой идентификатор как UID. В утилитах GNU рекомендуется явно выделять цифровые идентификаторы префиксом "+".

Кроме того, даже если systemd воспринимает имя некорректным, следует вывести ошибку, а не молча запускать сервис под другим пользователем. Некоторые рассматривают проблему как уязвимость, так как если кто-то убедит администратора хоста установить вредоносное ПО под именем пользователя, начинающегося с нуля, и настроить запуск сервиса systemd от этого пользователя, то данное ПО будет выполнено с правами root, а не того непривилегированного пользователя, под которым ожидает выполнения администратор.

  1. Главная ссылка к новости (https://ma.ttias.be/giving-per...)
  2. OpenNews: Systemd - от системы инициализации к набору блоков для построения ОС
  3. OpenNews: Добавление в systemd загрузчика для UEFI Secure Boot и другие планы на будущее
  4. OpenNews: Выполнение rm -rf / может привести к неработоспособности UEFI-прошивки ноутбука
  5. OpenNews: Леннарт Поттеринг о вражде в сообществе разработчиков СПО
  6. OpenNews: Разработчики Systemd намерены внедрить кардинально новые методы построения дистрибутивов Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 21:18, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    >Позиция Поттеринга:

    Весьма странная. Очевидно же что 0day это не 0. Очевидно, что что-то происходит не так. Нельзя выполнять что попало от имени рута при заведомо(!) некорректных входных данных. Пните его там -- он явно ещё не проснулся.

     
     
  • 2.5, Аноним, 21:38, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Я так понял, он имеет ввиду то, что такое имя при корректной работе остальной си... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, Аноним, 21:49, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Однако может иметь место банальная опечатка, когда вместо nginx кто-то укажет 0n... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Anonplus, 22:35, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Может, но это как с rm -rf

    Юзер может ошибиться и стереть себе нафиг ВСЁ, нужно ли страховать его от такого или нет?

    Подход "страховать" исповедуется в Windows, где с настройками по умолчанию на каждый чих нужно подтверждать действия, по мнению системы, опасные.

     
     
  • 5.32, Аноним84701, 23:52, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Может, но это как с rm -rf
    > Юзер может ошибиться и стереть себе нафиг ВСЁ, нужно ли страховать его
    > от такого или нет?

    "Опасные действия" и "действия с непонятным и неоднозначным вводом пользователя" вроде бы две большие разницы.
    Или у вас уствновлена особая, суровая версия rm, которая для  rm -f "*.x", не найдя подходящих файлов (.x), начнет удалять все (*)?

     
  • 3.9, A.Stahl, 21:50, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Однако произошло. Всё-таки это в масштабе одной программы можно возложить проверку входных данных на одну функцию и больше не париться по этому вопросу. А при межпрограммном взаимодействии верить никому нельзя. Даже Мюллеру. Тем более, что тут вопрос буквально пары строк кода.
     
  • 2.19, Аноним, 22:43, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Это ещё что, я отправлял feature request под свои задачи, разумеется указал свою... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 23:25, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А в SysVinit не отправлял? Там что сказали?
     
  • 1.2, Аноним, 21:19, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Поттер сказал — нотабуг, значит нотабуг!
     
  • 1.4, anonymous, 21:33, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    ЧСХ, таких нотабуг стало подозрительно много. И не только в systemd
     
  • 1.6, Аноним, 21:47, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вроде не впервой, о чём новость-то?
     
     
  • 2.7, Аноним, 21:48, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Можно пару примеров Я кроме ошибки в grub2 ничего больше не помню ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, sqrt, 23:01, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>не впервой
    > Можно  пару примеров? Я кроме ошибки в grub2 ничего больше не
    > помню.

    Из громких — была еще ситуация с тем, что rm -fr убивает материнку: https://github.com/systemd/systemd/issues/2402 (Поттеринг считает, что это ОК) и https://github.com/systemd/systemd/issues/5644 — удаление по маске .* удаляет и родительский каталог (Поттеринг не знал, что этого не должно происходить)

     
  • 1.10, ке, 21:54, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Я чувствую в этой вашей системд, которая теперь в каждом первом дистрибутиве столько дыр, что сыру станет завидно
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 21:57, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Беда не в дырах. Дыры есть везде. Беда в нотабугности этих дыр. Вот это действительно беда.
     
  • 2.23, Crazy Alex, 23:02, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Именно так. "Качество" кода там такое, что масса дыр неизбежна. Примеры здесь приводили - мина, которая гарантированно взорвётся, вопрос только - когда.
     
     
  • 3.27, Аноним, 23:33, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Жду не дождусь Может тогда будет пересмотрена парадигма засилья линукса на серв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Crazy Alex, 23:39, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Смешной какой персонаж. Хоть насчёт линукса, хоть насчёт нала.
     
     
  • 5.47, Аноним, 01:06, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда какой-нибудь очередной Petya зашифрует базу и бэкапы в том банке, где ты х... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, anonymous, 23:18, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Одно дело дыры, а другое, когда их игнорируют.
     
  • 1.12, Аноним, 22:00, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Каюсь, раньше не понимал, за что Лёню так не любят.
     
     
  • 2.28, Аноним, 23:35, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Ну, теперь тебе вправили мозги Теперь ты один из них Вставай в строй и пой вме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 22:16, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Любая ошибка есть ошибка, а Леня — лентяй и/или пудак.
     
     
  • 2.44, Аноним, 00:51, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Второе, второе Это новый аналог Ульриха ВашеМудачество Дреппера, с его бессме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 22:19, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    он же вроде в Red Hat работает, ему там еще не настучали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, Аноним, 00:41, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    АНБ напомнило редхату и редхат сказал Поттерингу нотэбаг, а поттеринг сказал все... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, Аноним, 00:42, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Будто вы с пульсой историю незнание Через пару лет Лёню снимут с проекта придут... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, jtad, 22:24, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    действительно такой эффект имеется. Сделал скрипт и запустил от 0day. В итоге

    root 8746 1 0 21:17 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/2.sh

    от моего имени запускается как положенно. КАК МОЖНО ЭТО НЕ СЧИТАТЬ БАГОМ??

     
  • 1.18, sqrt, 22:37, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Я знаю, что надо сделать Концепт многопользовательской операционной системы 8... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Crazy Alex, 23:45, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Собственно, это не так безумно, как кажется - по факту абсолютное большинство систем однопользовательские, а "пользователи" используются исключительно для разделения прав. А с приходом контейнеров на серверах (в которых часто вообще всё, что можно, от рута крутится - но этого "всего" в каждом контейнере мало) и разделение прав уходит на другие механизмы. Да и прочего legacy в POSIX хватает.

    Но безумия Поттеринга - и вообще, и в данном случае - это не отменяет :-)

     
  • 2.34, Аноним, 23:59, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > У каждого пользователя должен быть свой контейнер

    Джоанна?

     
     
  • 3.35, Vkni, 00:16, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Джоанна?

    VM/370

     
  • 3.39, sqrt, 00:41, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на z/VM примерно так. Пользователь == виртуалка.
     
  • 2.43, Аноним, 00:48, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Лозунги - это хорошо, но только для лохов А я например ради прогресса встроил б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Michael Shigorin, 22:48, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    То есть о defensive programming бедный Леннарт тоже ничего не слышал?
     
     
  • 2.36, Аноним, 00:19, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Programming Шигорин WHAT ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Аноним, 00:44, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебе же не мешает высказываться на любые темы то, что ты не разбираешься ни в од... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, jtad, 22:49, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нечто, поттеринг пишет

    Yes, as you found out "0day" is not a valid username. I wonder which tool permitted you to create it in the first place. Note that not permitting numeric first characters is done on purpose: to avoid ambiguities between numeric UID and textual user names.

    Я создал юзера стандартной useradd в моей федоре 25. Он удивляется какой тулзой это можно сделать. Он вообще когда в последний раз в редхатовском дистре работал, наверно сидит в своих новых проектах а на этот ему наплевать. За такое поведение достоин увольнения

     
  • 1.24, Аноним, 23:06, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Позиция Лёни Дэ подозрительна Сейчас модно косо смотреть на параноиков, везде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 23:39, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет, не модно Здесь вам карт-бланш и сразу плюс много в карму ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 23:57, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мои -2664088 все равно не хватит подтянуть.
     
  • 2.37, Аноним, 00:22, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Если по ТЗ функция должна получать на вход целые числа от 1 до 100, то проверять... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 00:40, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Анон такой анон, отрой уже для себя типизацию.
     
  • 3.45, Аноним, 00:53, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Верно Но если вы вдруг использовали нечто на входе не проверив что у вас это не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.46, Аноним, 00:59, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, во-первых нет такого типа, чтобы сам по себе имел диапазон 1-100 uint8_t - ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList