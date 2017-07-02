02.07.2017 20:51  Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления

|
|
|
|1.1, A.Stahl, 21:18, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
|
>Позиция Поттеринга:
Весьма странная. Очевидно же что 0day это не 0. Очевидно, что что-то происходит не так. Нельзя выполнять что попало от имени рута при заведомо(!) некорректных входных данных. Пните его там -- он явно ещё не проснулся.
|
|
|
|
|
|
|
|4.17, Anonplus, 22:35, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
Может, но это как с rm -rf
Юзер может ошибиться и стереть себе нафиг ВСЁ, нужно ли страховать его от такого или нет?
Подход "страховать" исповедуется в Windows, где с настройками по умолчанию на каждый чих нужно подтверждать действия, по мнению системы, опасные.
|
|
|
|5.32, Аноним84701, 23:52, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
> Может, но это как с rm -rf
> Юзер может ошибиться и стереть себе нафиг ВСЁ, нужно ли страховать его
> от такого или нет?
"Опасные действия" и "действия с непонятным и неоднозначным вводом пользователя" вроде бы две большие разницы.
Или у вас уствновлена особая, суровая версия rm, которая для rm -f "*.x", не найдя подходящих файлов (.x), начнет удалять все (*)?
|
|3.9, A.Stahl, 21:50, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Однако произошло. Всё-таки это в масштабе одной программы можно возложить проверку входных данных на одну функцию и больше не париться по этому вопросу. А при межпрограммном взаимодействии верить никому нельзя. Даже Мюллеру. Тем более, что тут вопрос буквально пары строк кода.
|
|1.10, ке, 21:54, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
Я чувствую в этой вашей системд, которая теперь в каждом первом дистрибутиве столько дыр, что сыру станет завидно
|
|1.15, jtad, 22:24, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
действительно такой эффект имеется. Сделал скрипт и запустил от 0day. В итоге
root 8746 1 0 21:17 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/2.sh
от моего имени запускается как положенно. КАК МОЖНО ЭТО НЕ СЧИТАТЬ БАГОМ??
|
|
|
|2.31, Crazy Alex, 23:45, 02/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
|
Собственно, это не так безумно, как кажется - по факту абсолютное большинство систем однопользовательские, а "пользователи" используются исключительно для разделения прав. А с приходом контейнеров на серверах (в которых часто вообще всё, что можно, от рута крутится - но этого "всего" в каждом контейнере мало) и разделение прав уходит на другие механизмы. Да и прочего legacy в POSIX хватает.
Но безумия Поттеринга - и вообще, и в данном случае - это не отменяет :-)
|
|1.21, jtad, 22:49, 02/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
нечто, поттеринг пишет
Yes, as you found out "0day" is not a valid username. I wonder which tool permitted you to create it in the first place. Note that not permitting numeric first characters is done on purpose: to avoid ambiguities between numeric UID and textual user names.
Я создал юзера стандартной useradd в моей федоре 25. Он удивляется какой тулзой это можно сделать. Он вообще когда в последний раз в редхатовском дистре работал, наверно сидит в своих новых проектах а на этот ему наплевать. За такое поведение достоин увольнения
|