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28.06.2017 09:00  В Ubuntu Core обеспечена официальная поддержка портативного варианта Raspberry Pi 3

Компания Canonical объявила об обеспечении официальной поддержки в платформе Ubuntu Core платы Raspberry Pi 3 Compute Module, портативного варианта модели Raspberry Pi 3, оформленного в форм-факторе планки памяти для ноутбука. Для установки подготовлен системный образ размером 360 Мб.

Ubuntu Core представляет собой компактный вариант дистрибутива Ubuntu, адаптированный для применения на устройствах интернета вещей (IoT), контейнерах, потребительском и промышленном оборудовании. Вместо традиционных deb-пакетов в дистрибутиве используется модель монолитного построения образа базовой системы, поверх которого запускаются самодостаточные надстройки в формате snap.

  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu Core 16
  3. OpenNews: Представлен вариант Ubuntu Core для умных устройств
  4. OpenNews: Canonical развивает универсальные пакеты snap, работающие в различных дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Обновление инструментов Snapd 2.22 и Snapcraft 2.26 для самодостаточных пакетов Snap
  6. OpenNews: Начались поставки варианта Raspberry Pi 3 в форм-факторе планки памяти
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu, core, raspberrypi
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  • 1.1, Аноним, 09:18, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Неплохо. Пользуясь случаем, хочу спросить: как _кодировать_ на VideoCore IV?
     
     
  • 2.2, Олег, 09:23, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Используя https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenMAX
     
  • 2.6, Аноним, 10:10, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Супер, gstreamer-omx уже установлен Щас буду пытаться пустить через него поток ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, proud_anon, 10:14, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мы в нетерпении, ну и как результаты?
     
     
  • 4.10, Аноним, 11:36, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаешь я смог за 4 минуты составить работающую гирлянду из параметров gst-launc... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:09, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Canonical бы лучше свою Unity не бросала, а с Raspberry Pi и без них справятся ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, iPony, 13:03, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А деньги где?
     
  • 1.8, via, 10:40, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это круто, где-то писали, что sony или nec уже выпускают мониторы с RPi CM слотом
     
  • 1.9, Аноним, 11:16, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Портативный это тот, которого имеет смысл носить с собой Вы уверены, что это сл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Noname, 12:13, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Портативный это с ручкой для переноски.
     
     
  • 3.13, Kodir, 16:03, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ...и на колёсиках. :)
     

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