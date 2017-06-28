28.06.2017 09:00  В Ubuntu Core обеспечена официальная поддержка портативного варианта Raspberry Pi 3

Компания Canonical объявила об обеспечении официальной поддержки в платформе Ubuntu Core платы Raspberry Pi 3 Compute Module, портативного варианта модели Raspberry Pi 3, оформленного в форм-факторе планки памяти для ноутбука. Для установки подготовлен системный образ размером 360 Мб. Ubuntu Core представляет собой компактный вариант дистрибутива Ubuntu, адаптированный для применения на устройствах интернета вещей (IoT), контейнерах, потребительском и промышленном оборудовании. Вместо традиционных deb-пакетов в дистрибутиве используется модель монолитного построения образа базовой системы, поверх которого запускаются самодостаточные надстройки в формате snap.



