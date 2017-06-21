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21.06.2017 12:11  Доступен аудиокодек Opus 1.2

Организация Xiph.Org, занимающаяся разработкой свободных видео- и аудиокодеков, представила релиз аудиокодека Opus 1.2.0, который отличается высоким качеством кодирования и минимальной задержкой как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии.

Ключевые новшества Opus 1.2:

  • Проведена работа по увеличению качества передачи голоса в диапазоне полосы пропускания 12-20 kbit/s. Значительно улучшена реализация гибридного режима передачи голоса, при котором для частот до 8 kHz применяется SILK, а с 8 до 20 kHz - CELT. Для повышения качества передачи голоса проведена настройка психоакустических методов. Обеспечено агрессивное занятие более широкой полосы пропускания при передаче голоса, включая начало передачи с битрейтом 14 kbit/s;
  • Улучшена реализация кодирования с переменным битрейтом (VBR) для гибридных режимов, кодировщик теперь использует VBR и для низких битрейтов, вплоть до 32 kb/s;
  • Проведена работа по увеличению качества передачи музыки в диапазоне битрейта 32-48 kbit/s. Если изначально Opus обеспечивал приемлемое качество только для битрейтов 64 kb/s и 96 kb/s, то применение улучшенной техники кодирования с переменным битрейтом позволило добиться возможности кодирования музыки с битретеми 32-48 kbit/s без возникновения слышимых артефактов;
  • Проведена обширная оптимизация, которая позволила снизить нагрузку на CPU и увеличить производительность. Внесены как общие оптимизации качества кода, так и задействованы специфичные процессорные инструкции SSE* для x86 и Neon для ARM. Улучшение качества кода определения типа CPU позволила включить аппаратные оптимизации на этапе компиляции даже при использовании старых CPU;
  • Поддержка прямого кодирования кадров, продолжительностью 80, 100 и 120 мс, без применения repacketizer, который получал кадр в 120 мс путём объединения двух кадров по 60 мс;
  • Для режима CELT представлена поддержка DTX (Discontinuous transmission, остановка передачи во время пауз в разговоре);
  • Улучшено качество передачи с постоянным битрейтом (CBR) в режиме SILK при низких битрейтах;
  • Улучшена реализация техники упреждающей коррекции ошибок (FEC, forward-error correction), полезной в условиях большой потери пактов в канале связи. FEC теперь может применяться на более низких битрейтах (до 24 kb/s), чем раньше, и учитывается при распределении битового потока в гибридном режиме;
  • Для платформы Windows реализация Opus теперь поставляется в виде одной библиотеки, без выделения SILK и CELT в разные DLL;
  • Реализована, но пока не добавлена в стандарт, поддержка режима сферического объёмного звучания Ambisonics, востребованного в системах виртуальной реальности. В Opus 1.2 уже поддерживается метод прямого кодирования каналов ambisonics, но пока отсутствует матричное кодирование.

Напомним, что кодек Opus создан путем комбинации лучших технологий из разработанного организацией Xiph.org кодека CELT и открытого компанией Skype кодека SILK. Кроме Skype и Xiph.Org в разработке Opus также приняли участие такие компании, как Mozilla, Octasic, Broadcom и Google. Opus отличается высоким качеством кодирования и минимальной задержкой как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Ранее Opus был признан лучшим кодеком при использовании битрейта 64Kbit (Opus обогнал таких конкурентов, как Apple HE-AAC, Nero HE-AAC, Vorbis и AAC LC). Из продуктов, поддерживающих Opus из коробки, можно отметить браузер Firefox, фреймворк GStreamer и пакет FFmpeg.

Эталонные реализации кодировщика и декодировщика Opus распространяются под лицензией BSD. Полные спецификации формата общедоступны, бесплатны и утверждены в качестве интернет-стандарта. Все используемые в Opus патенты предоставлены участвовавшими в разработке компаниями для неограниченного пользования без выплаты лицензионных отчислений. Все связанные с Opus интеллектуальные права и лицензии на патенты автоматически делегируются для использующих Opus приложений и продуктов, без необходимости дополнительного согласования. Отсутствуют ограничения на область применения и создание альтернативных сторонних реализаций. При этом все предоставленные права отзываются в случае развязывания затрагивающего технологии Opus патентного разбирательства против любого пользователя Opus.

Основные возможности Opus:

  • Битрейт от 6 до 510 Kbit/s;
  • Частота дискретизации от 8 до 48KHz;
  • Продолжительность кадров от 2.5 до 120 миллисекунд;
  • Поддержка постоянного (CBR) и переменного (VBR) битрейтов;
  • Поддержка узкополосного и широкополосного звука;
  • Поддержка голоса и музыки;
  • Поддержка стерео и моно;
  • Поддержка динамической настройки битрейта, пропускной способности и размера кадра;
  • Возможность восстановления звукового потока в случае потери кадров (PLC);
  • Поддержка до 255 каналов (многопоточные кадры)
  • Доступность реализаций с использованием арифметики с плавающей и фиксированной запятой.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.xiph.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.1.3
  3. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.1.1
  4. OpenNews: Стабильный выпуск аудиокодека Opus 1.1
  5. OpenNews: Разработчики Mozilla разобрали ситуацию с нарушением патента в кодеке Opus
  6. OpenNews: Публикация RFC ознаменовала первый стабильный релиз свободного аудиокодека Opus
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opus, audio
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  • 1.1, Аноним, 13:12, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Судя по примерам кодирования на https people xiph org jm opus opus-1 2 хрипо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:17, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
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    "Эталонные реализации кодировщика и декодировщика Opus распространяются под лицензией BSD".
    - А, чистота патентов то как понимаю - не гарантируется...
     
     
  • 3.8, Аноним, 13:19, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –49 +/
    Дочитывайте до конца прежде чем комментировать Все используемые в Opus патенты... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.116, Аноним, 14:16, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О мой пост Тут был когда то мой ответ Про то что ранее пиаримые тут же GI... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 13:15, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Осталось найти провайдера который предоставляет voip по opus
     
  • 1.9, Аноним, 13:21, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
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  • 1.94, Аноним, 14:04, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    При кодировании источника с частотой семплирования 44100 Hz всё так же передискр... весь текст скрыт [показать]
     

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