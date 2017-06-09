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09.06.2017 09:10  Третий предварительный выпуск Android 8

Компания Google опубликовала третий предварительный выпуск следующей редакции открытой мобильной платформы Android - Android O Developer Preview 3, в котором завершена работа по формированию API. Релиз Android O, также известный как Android 8, ожидается в третьем квартале 2017 года. Для оценки новых возможностей платформы введена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для пользователей устройств Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player.

По сравнению со вторым предварительным выпуском в Android 8 Developer Preview 3 представлен финальный вариант API (API level 26), позволяющий разработчикам окончательно протестировать готовность своих приложений для использования новых возможностей платформы, таких как режим "картинка в картинке", каналы уведомлений, адаптивные пиктограммы, технология прямого соединения Wi-Fi Aware, фреймворк Telecom, AAudio API для профессиональной обработки звука, универсальные компоненты поддержки оборудования, возможность подключения обработчиков автоматического заполнения форм, включение в поставку библиотеки машинного обучения TensorFlow Lite, средства для управления выводом на несколько экранов, поддержка новых API Java 8.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск Android 8
  3. OpenNews: В Android обеспечена официальная поддержка разработки на языке Kotlin
  4. OpenNews: Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ
  5. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
  6. OpenNews: Предварительный выпуск платформы Android 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android
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  • 1, marks, 10:25, 09/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Горшочек, не вари ты уже. Хорош.
     

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