09.06.2017 09:10  Третий предварительный выпуск Android 8

Компания Google опубликовала третий предварительный выпуск следующей редакции открытой мобильной платформы Android - Android O Developer Preview 3, в котором завершена работа по формированию API. Релиз Android O, также известный как Android 8, ожидается в третьем квартале 2017 года. Для оценки новых возможностей платформы введена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для пользователей устройств Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player.

По сравнению со вторым предварительным выпуском в Android 8 Developer Preview 3 представлен финальный вариант API (API level 26), позволяющий разработчикам окончательно протестировать готовность своих приложений для использования новых возможностей платформы, таких как режим "картинка в картинке", каналы уведомлений, адаптивные пиктограммы, технология прямого соединения Wi-Fi Aware, фреймворк Telecom, AAudio API для профессиональной обработки звука, универсальные компоненты поддержки оборудования, возможность подключения обработчиков автоматического заполнения форм, включение в поставку библиотеки машинного обучения TensorFlow Lite, средства для управления выводом на несколько экранов, поддержка новых API Java 8.



