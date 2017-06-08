The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

08.06.2017 21:16  Идея запрета анонимайзеров и VPN в РФ достигла стадии законопроекта

В Госдуму РФ внесён законопроект, авторы которого пытаются обязать владельцев анонимных сетей и VPN на своей стороне обеспечить блокировку запрещённых в РФ ресурсов. В качестве меры против VPN и анонимных сетей, не внедривших систему ограничения доступа по реестру запрещённых сайтов, предлагается блокировать доступ к сервисам сроком в 30 дней. Так как такие сети как Tor никогда не согласятся выполнять подобные условия, в случае принятия подобного закона можно ожидать попыток введения методов противодействия работы через сеть Tor, которые на примере Китая уже показали свою полную неэффективность.

Примечательно, что в силу технических причин большинство провайдеров, включая крупнейших, фактически лишь создают видимость блокировки, на деле не блокируя трафик, а лишь инициируя преждевременный разрыв соединения на стороне клиента. Подобный метод ограничения даже не требует обхода, так как трафик продолжает поступать клиенту в полном объёме, а для сохранения полного доступа к запрещённым ресурсам достаточно обойтись простейшим отбросом вклинивающихся в трафик подставных пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lenta.ru/news/2017/06/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: tor, anonymous
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor TopList