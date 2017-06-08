08.06.2017 21:16  Идея запрета анонимайзеров и VPN в РФ достигла стадии законопроекта

В Госдуму РФ внесён законопроект, авторы которого пытаются обязать владельцев анонимных сетей и VPN на своей стороне обеспечить блокировку запрещённых в РФ ресурсов. В качестве меры против VPN и анонимных сетей, не внедривших систему ограничения доступа по реестру запрещённых сайтов, предлагается блокировать доступ к сервисам сроком в 30 дней. Так как такие сети как Tor никогда не согласятся выполнять подобные условия, в случае принятия подобного закона можно ожидать попыток введения методов противодействия работы через сеть Tor, которые на примере Китая уже показали свою полную неэффективность.

Примечательно, что в силу технических причин большинство провайдеров, включая крупнейших, фактически лишь создают видимость блокировки, на деле не блокируя трафик, а лишь инициируя преждевременный разрыв соединения на стороне клиента. Подобный метод ограничения даже не требует обхода, так как трафик продолжает поступать клиенту в полном объёме, а для сохранения полного доступа к запрещённым ресурсам достаточно обойтись простейшим отбросом вклинивающихся в трафик подставных пакетов.



