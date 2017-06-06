06.06.2017 19:04  Стабильный выпуск SteamOS 2.117

Компания Valve представила операционную систему SteamOS 2.117, основанную на пакетной базе Debian GNU/Linux и предназначенную как для использования на игровых приставках, так и на обычных компьютерах. В отличие от выпущенной в мае версии 2.115, новый выпуск 2.117 переведён в разряд стабильных и поставляется с готовыми для установки iso-образами и преднастроенным архивом системы.

Новый выпуск обновлён до пакетной базы Debian 8.8 и построен на свежем ядре Linux 4.11. Наиболее примечательным изменением стала замена драйвера для графических карт AMD - вместо проприетарного драйвера AMDGPU-PRO пользователям теперь предлагается штатный открытый драйвер, предоставляемый пакетом Mesa (в зависимости для пакета steamos-packages вместо amdgpu-pro включены xserver-xorg-video-amdgpu и mesa-vulkan-drivers). Пакет Mesa обновлён до выпуска 17.0.4. Добавлена свежая версия компонентов для поддержки Wayland.



