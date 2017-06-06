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06.06.2017 19:04  Стабильный выпуск SteamOS 2.117

Компания Valve представила операционную систему SteamOS 2.117, основанную на пакетной базе Debian GNU/Linux и предназначенную как для использования на игровых приставках, так и на обычных компьютерах. В отличие от выпущенной в мае версии 2.115, новый выпуск 2.117 переведён в разряд стабильных и поставляется с готовыми для установки iso-образами и преднастроенным архивом системы.

Новый выпуск обновлён до пакетной базы Debian 8.8 и построен на свежем ядре Linux 4.11. Наиболее примечательным изменением стала замена драйвера для графических карт AMD - вместо проприетарного драйвера AMDGPU-PRO пользователям теперь предлагается штатный открытый драйвер, предоставляемый пакетом Mesa (в зависимости для пакета steamos-packages вместо amdgpu-pro включены xserver-xorg-video-amdgpu и mesa-vulkan-drivers). Пакет Mesa обновлён до выпуска 17.0.4. Добавлена свежая версия компонентов для поддержки Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (http://steamcommunity.com/grou...)
  2. OpenNews: Обновление SteamOS 2.115
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила SteamVR для Linux
  4. OpenNews: Новый выпуск клиента Steam для Linux
  5. OpenNews: Количество игр для Linux в Steam превысило 2000
  6. OpenNews: Обновление SteamOS 2.70
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: steamos
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  • 1.1, fsdgsdfsagsdfasdf, 19:11, 06/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Если в 2012 - 2014 как-то с оптимизмом можно было на это все смотреть, то нынче с выходящими 1-2 нормальными играми в год (остальное инди-кладбище), году к 2020 видится закрытие цирка. За 1% рынка никто даже не чешется.
    С другой стороны, это хорошо - на компе нужно учиться или работать, для остального сосноли есть.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 19:17, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я не знаю зачем нужны "сосноли", но явно не для игр. Очень уж специфические устройства со специфическими устройствами ввода и со специфической инфраструктурой. "Сосноли" скорее нужны для "окучивания", "арабства" и прочего "вендорлока". Всё это к играм не имеет никакого отношения.
     
  • 2.3, Atterratio, 19:22, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А я как вижу всё более менее продвигается. Ни кто и не борется за 1% крас*****зиков(матерное слово?) просто Гейб стелит себе соломку. Насколько я понял читая про новое крупное обновление 10-ки(не особо слежу), МС как и предполагалось движется к монополизации продажи игр через их магазин. Медленно из-за инертности рынка но движется.
     
     
  • 3.4, Led, 19:23, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Ни кто

    Школоонолитег-двоечник в треде?

     
     
  • 4.6, Atterratio, 19:25, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >> Ни кто
    > Школоонолитег-двоечник в треде?

    Школограмарнаци в треде?

     
  • 3.7, Гость, 19:46, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Вендузятники" пускай мимо проходят. Ну а тебе в пеший эротический тур, милок.
     
  • 2.5, Atterratio, 19:24, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если в 2012 - 2014 как-то с оптимизмом можно было на это
    > все смотреть, то нынче с выходящими 1-2 нормальными играми в год
    > (остальное инди-кладбище), году к 2020 видится закрытие цирка. За 1% рынка
    > никто даже не чешется.
    > С другой стороны, это хорошо - на компе нужно учиться или работать,
    > для остального сосноли есть.

    Сосноли шлак ещё тот 70% игр сделаны так что в них не возможно нормально играть ни на контроллере, ни на клаве с мышкой.

     
  • 2.9, Онаним, 20:20, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > За 1% рынка никто даже не чешется.

    Ради прикола было бы интересно узнать сколько это. AFAIK рынок видеоигр - это миллиарды в год и если так, то 1% от этого вполне стоит трудозатрат на поддержку ещё одной BolgenOS.

     
  • 1.10, gog.com, 20:22, 06/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В SteamOS можно играть только в игры из своего Steam каталога, или доступна возможность запуска любых других процесов, например игр из GOG.com?
     
     
  • 2.11, oashnic, 20:28, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оптимизировано для запуска Steam библиотеки, но там присутствует режим рабочего стола, так что запустить можно все что угодно.
     

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