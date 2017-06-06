06.06.2017 19:04  Стабильный выпуск SteamOS 2.117

|
|
|
|1.1, fsdgsdfsagsdfasdf, 19:11, 06/06/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
Если в 2012 - 2014 как-то с оптимизмом можно было на это все смотреть, то нынче с выходящими 1-2 нормальными играми в год (остальное инди-кладбище), году к 2020 видится закрытие цирка. За 1% рынка никто даже не чешется.
С другой стороны, это хорошо - на компе нужно учиться или работать, для остального сосноли есть.
|
|
|
|2.2, A.Stahl, 19:17, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Я не знаю зачем нужны "сосноли", но явно не для игр. Очень уж специфические устройства со специфическими устройствами ввода и со специфической инфраструктурой. "Сосноли" скорее нужны для "окучивания", "арабства" и прочего "вендорлока". Всё это к играм не имеет никакого отношения.
|
|2.3, Atterratio, 19:22, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
А я как вижу всё более менее продвигается. Ни кто и не борется за 1% крас*****зиков(матерное слово?) просто Гейб стелит себе соломку. Насколько я понял читая про новое крупное обновление 10-ки(не особо слежу), МС как и предполагалось движется к монополизации продажи игр через их магазин. Медленно из-за инертности рынка но движется.
|
|2.5, Atterratio, 19:24, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Если в 2012 - 2014 как-то с оптимизмом можно было на это
> все смотреть, то нынче с выходящими 1-2 нормальными играми в год
> (остальное инди-кладбище), году к 2020 видится закрытие цирка. За 1% рынка
> никто даже не чешется.
> С другой стороны, это хорошо - на компе нужно учиться или работать,
> для остального сосноли есть.
Сосноли шлак ещё тот 70% игр сделаны так что в них не возможно нормально играть ни на контроллере, ни на клаве с мышкой.
|
|2.9, Онаним, 20:20, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> За 1% рынка никто даже не чешется.
Ради прикола было бы интересно узнать сколько это. AFAIK рынок видеоигр - это миллиарды в год и если так, то 1% от этого вполне стоит трудозатрат на поддержку ещё одной BolgenOS.
|