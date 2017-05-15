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15.05.2017 09:51  Первый выпуск компилятора Perl 5 в JVM от проекта Perlito

Опубликован первый выпуск Java-бэкенда компилятора Perlito5, предназначенного для обеспечения компиляции исходных текстов на языке Perl 5 в байткод JVM, который может быть выполнен в виртуальной машине Java 7. Проект Perlito также предоставляет бэкенды для компиляции Perl 5 в JavaScript, Perl 6 в Perl 5, JavaScript и Python 2.6. В разработке находятся бэкенды для Ruby, Go и Common.

Java-бэкенд поддерживает не все возможности Perl, например, невозможно использовать XS-модули, написанные на языке Си, а также пока не доведена до конца поддержка таких средств, как обработка сигналов, оператор goto, tie array/hash, "local @", "~~" и многопоточность. Имеются отличия в реализации регулярных выражений, sprintf(), pack() и unpack(). Вместо XS предлагаются средства для подключения расширений на языке Java - из Perl-кода можно обращаться к классам Java, а из Java-кода запускать функции на языке Perl. Используя данную возможность подготовлены Java-аналоги таких XS-модулей, как Digest::SHA1/MD5, List::Util, MIME::Base64 и Scalar::Util.

Perlito осуществляет прозрачную компиляцию в оперативной памяти с последующим запуском подготовленного байткода в JVM при помощи eval. Например, для выполнения Perl-скрипта в JVM можно выполнить: 


   java -jar perlito5.jar -I src5/lib -e 'print "hello, World!\n"'

По аналогии можно использовать бэкенд для компиляции Perl в JavaScript, который подходит для организации запуска Perl-кода в браузере или для обеспечения интеграции с Node.js: 


   nodejs perlito5.js -I src5/lib -e ' print "hello, World!\n" '


  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.perl.org/users/fl...)
  2. OpenNews: Увидел свет RPerl 1.0, компилятор кода Perl5
  3. OpenNews: Проект по развитию компилятора для языка Perl
  4. Защита perl скриптов от несанкционированного копирования и модификации
  5. Как скомпилировать Perl скрипт в бинарный вид, чтобы другие не смогли увидеть исходный текст
  6. OpenNews: B-C - модуль для компиляции perl скриптов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: perl, compile
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  • 1.2, Аноним, 10:04, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    >для обеспечения интеграции с Node.js:

    Модностильно, молодёжно.

     
  • 1.5, Аноним, 10:29, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Я давно ждал этого!
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:09, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Ыыыыы, залогинься!
     
  • 1.6, Аноним, 10:57, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    npm install -g cpan
     
  • 1.7, Аноним, 11:07, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    JVM на коне.
     
  • 1.9, omnomnin, 11:28, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    хАчу такой же, только брэйнфак->JVM
     
  • 1.10, Аноним, 11:39, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Теперь ты сможешь запускать свой перловый код везд... Wait a minute!
     
  • 1.11, Zdorovenniy_Krab, 11:47, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    У меня только один вопрос: "ЗАЧЕМ?"
     
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov, 12:43, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня только один вопрос: "ЗАЧЕМ?"

    Чужие мозгти - потёмки.  Исследование, компьтер-сайнс, вероятно.  Может быть, для резюме хорошо.  Не диссертация, но типа?  https://lists.gnu.org/archive/html/guile-devel/2017-05/msg00021.html //"ачивка"........

    //и кста, brainfuck там https://git.savannah.gnu.org/cgit/guile.git/tree/module/language/brainfuck есть -- кто тут спрашивал, налетай.

     
  • 1.12, Comdiv, 11:54, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > не доведена до конца поддержка таких средств, ..., оператор goto

    Складывается впечатление, что они воплотили трансляцию не в bytecode, а в Java.

     
     
  • 2.13, Аноним, 12:00, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Мсье никогда не копал бинарник java? А там много goto, очень много.
     
     
  • 3.14, Comdiv, 12:05, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В том-то и дело, что в двоичным коде нет проблем с воплощением goto, а вот в исходном коде Java нет возможности использовать goto в чистом виде.

    Впрочем, я почитал o goto в Perl, и причина сложностей его воплощения стала понятна - в этом языке это слишком навороченный оператор.

     
     
  • 4.22, Аспарагус, 16:41, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, я через goto делал разворачивание стека из любого места.
    Задача: самописное подобие веб фреймворка в standalone хттп сервере на самом перле.
    Можно пройти метку, вызвать 100500 функций и там из любого места дернуть $request->end(); внутри которого готу к той самой метке и весь стек развернется.
    В перле готу как исключения может разматывать стек, а не просто в пределах одной функции прыгать.
     
  • 1.15, Аноним, 12:25, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не порядок, не должно быть отличии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Crazy Alex, 12:36, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не выйдет без отличий
     
     
  • 3.19, Аноним, 14:00, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но тогда цель затеи не обретет законченный вид.
     
  • 1.20, vaka, 16:24, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в бэйсик слабО было перевести?
     
  • 1.21, Аноним, 16:34, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как-то слабо верится в перспективность Perl вообще...
     
     
  • 2.23, Qaq be, 16:54, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как бы он и не перспективен давно. Разве что ради легаси
     

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