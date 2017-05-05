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05.05.2017 10:54  Уязвимость в реализации NFS-сервера, поставляемой в ядре Linux

В сервере NFS (NFSv2 и NFSv3), входящем в состав ядра Linux, выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость (CVE-2017-7895), позволяющая прочитать содержимое произвольных областей памяти ядра и пространства пользователя (от 1 до 4 Мб) через отправку специально оформленных запросов к NFS. Для успешного проведения атаки необходимо наличие доступного на запись NFS-раздела, примонтированного в системе с которой совершается атака.

Проблема вызвана ошибкой, внесённой при добавлении изменения в код fs/nfsd более 10 лет назад (при подготовке ядра 2.6.22). Уязвимость устранена в выпусках 4.11 и 4.10.13. В дистрибутивах проблема пока остаётся неисправленной (Debian, RHEL, Ubuntu, SUSE).

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kernel, linux
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  • 1, кверти, 11:02, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >NFSv2 и NFSv3

    Кто еще это использует?

     

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