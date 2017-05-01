01.05.2017 06:10  Из OpenSSH удалена поддержка протокола SSH1

Разработчики проекта OpenBSD сообщили об удалении из кодовой базы OpenSSH всех компонентов, связанных в реализацией протокола SSH1. Таким образом следующий выпуск OpenSSH 7.5 будет лишён возможности сборки с поддержкой SSH1 на стороне клиента (серверная часть давно удалена), что не позволит использовать его для соединения с устаревшими системами и некоторым оборудованием (например, некоторые модели Cisco и HUAWEI). Во многих дистрибутивах OpenSSH уже достаточно давно собирается без SSH1, но до сих пор имелась возможность самостоятельно пересобрать OpenSSH с поддержкой SSH1.

Напомним, что протокол SSHv1 был признан устаревшим около 10 лет назад. Кроме недостаточного уровня защиты, сохранение SSHv1 накладывает определённые ограничения на кодовую базу. Например, работа OpenSSH без привязки к библиотеке OpenSSL возможна только при использовании протокола SSHv2, так как встроенные алгоритмы (curve25519, aes-ctr, chacha20+poly1305 и ed25519) неприменимы к SSHv1. Отключение SSHv1 позволяет организовать поставку в дистрибутивах конфигураций OpenSSH, собранных без привязки к OpenSSL и самодостаточных в плане методов шифрования.



