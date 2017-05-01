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01.05.2017 06:10  Из OpenSSH удалена поддержка протокола SSH1

Разработчики проекта OpenBSD сообщили об удалении из кодовой базы OpenSSH всех компонентов, связанных в реализацией протокола SSH1. Таким образом следующий выпуск OpenSSH 7.5 будет лишён возможности сборки с поддержкой SSH1 на стороне клиента (серверная часть давно удалена), что не позволит использовать его для соединения с устаревшими системами и некоторым оборудованием (например, некоторые модели Cisco и HUAWEI). Во многих дистрибутивах OpenSSH уже достаточно давно собирается без SSH1, но до сих пор имелась возможность самостоятельно пересобрать OpenSSH с поддержкой SSH1.

Напомним, что протокол SSHv1 был признан устаревшим около 10 лет назад. Кроме недостаточного уровня защиты, сохранение SSHv1 накладывает определённые ограничения на кодовую базу. Например, работа OpenSSH без привязки к библиотеке OpenSSL возможна только при использовании протокола SSHv2, так как встроенные алгоритмы (curve25519, aes-ctr, chacha20+poly1305 и ed25519) неприменимы к SSHv1. Отключение SSHv1 позволяет организовать поставку в дистрибутивах конфигураций OpenSSH, собранных без привязки к OpenSSL и самодостаточных в плане методов шифрования.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.5
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.4
  4. OpenNews: DoS-уязвимость в OpenSSH
  5. OpenNews: Разработчики OpenSSH опубликовали план прекращения поддержки протокола SSHv1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openssh
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  • 1.1, A.Stahl, 09:17, 01/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    >Из OpenSSH удалена поддержка протокола SSH

    Дальше не читал:)

     
     
  • 2.3, Аноним, 09:38, 01/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Что так? Читать разучился?
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 09:46, 01/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Иногда нужно знать когда остановиться...
     
  • 2.5, и твою маму тоже, 10:08, 01/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не ври.
     
  • 1.2, Spoofing, 09:26, 01/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    не сразу увидел единичку, намекающую на версию протокола. следом подумал, что вроде не первое апреля. а потом перечитал ещё раз.
     
  • 1.6, jOKer, 10:10, 01/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора. Над дырками в нем стебались еще в "Матрице")))
     
     
  • 2.7, an, 10:31, 01/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это не повод все стирать. даже дырявый ssh лучше чем telnet (хотябы tcpdump ом пароль не читается), а если железо не поддерживает ничего иного.... мне что, железку менять из-за желания сократить ssh на несколко сот байт? Эгоисты блин.  
     

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