25.04.2017 09:42  Linux Foundation развивает EdgeX, новую платформу для интернета вещей

Организация Linux Foundation представила новый совместный проект EdgeX Foundry, нацеленный на развитие открытой платформы для упрощения создания решений на базе IoT-устройств. Целью EdgeX Foundry является предоставление универсальной модульной платформы для обеспечения взаимодействия между IoT-устройствами, приложениями и сервисами, а также создание экосистемы из компаний-производителей, выпускающих совместимые и взаимозаменяемые компоненты для интернета вещей. Платформа не привязана к оборудованию конкретных поставщиков и операционным системам, и развивается независимой рабочей группой, под эгидой Linux Foundation.

Платформа позволяет создавать шлюзы, объединяющие имеющиеся IoT-устройства и собирающие данные от различных датчиков. Кроме организации взаимодействия с устройствами, шлюз выполняет задачу по первичной обработке, агрегированию и анализу информации, выступая промежуточным звеном между сетью из IoT-устройств и локальным управляющим центром или облачной инфраструктурой управления. На шлюзах также могут выполняться обработчики, оформленные в виде микросервисов. Взаимодействие с IoT устройствами может быть организовано по проводной или беспроводной сети с использованием TCP/IP-сетей и специфичных (не-IP) протоколов.

Шлюзы разного назначения могут объединяться в цепочки, например, шлюз первого звена может решать задачи по управлению устройствами (system management ) и обеспечению безопасности, а шлюз второго звена (fog-сервер) сохранять поступающие данные, выполнять аналитику и предоставлять сервисы. Система модульная, поэтому деление функциональности на отдельные узлы выполняется в зависимости от нагрузки, в простых случаях достаточно одного шлюза, а для крупных IoT-сетей может быть развёрнут целый кластер.

В качестве основы EdgeX выступает IoT-стек Fuse, который применяется в шлюзах для IoT-устройств Dell Edge Gateway. Компания Dell открыла все связанные с Fuse наработки под лицензией Apache 2.0 и передала права на проект под попечительство Linux Foundation. Консорциум Linaro вошёл в число участников проекта и считает, что EdgeX дополняет инициативу LITE (Linaro IoT and Embedded), сосредоточенную на низкоуровневых компонентах для IoT-устройств. Упоминается также работа по интеграции EdgeX с ОС реального времени Zephyr, развиваемой Linux Foundation для интернета вещей.

Проект EdgeX насчитывает более 125 тысяч срок кода и включает в себя подборку готовых микросервисов для анализа данных, обеспечения безопасности, управления и решения различных задач. Платформа может быть установлена на любое оборудование, включая серверы на базе CPU x86 и ARM, работающие под управлением Linux, Windows или macOS. Для разработки микросервисов могут использоваться языки Java, Javascript, Python, Go и C/C++. Для разработки драйверов для IoT-устройств и датчиков предлагается SDK.