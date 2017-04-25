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25.04.2017 09:42  Linux Foundation развивает EdgeX, новую платформу для интернета вещей

Организация Linux Foundation представила новый совместный проект EdgeX Foundry, нацеленный на развитие открытой платформы для упрощения создания решений на базе IoT-устройств. Целью EdgeX Foundry является предоставление универсальной модульной платформы для обеспечения взаимодействия между IoT-устройствами, приложениями и сервисами, а также создание экосистемы из компаний-производителей, выпускающих совместимые и взаимозаменяемые компоненты для интернета вещей. Платформа не привязана к оборудованию конкретных поставщиков и операционным системам, и развивается независимой рабочей группой, под эгидой Linux Foundation.

Платформа позволяет создавать шлюзы, объединяющие имеющиеся IoT-устройства и собирающие данные от различных датчиков. Кроме организации взаимодействия с устройствами, шлюз выполняет задачу по первичной обработке, агрегированию и анализу информации, выступая промежуточным звеном между сетью из IoT-устройств и локальным управляющим центром или облачной инфраструктурой управления. На шлюзах также могут выполняться обработчики, оформленные в виде микросервисов. Взаимодействие с IoT устройствами может быть организовано по проводной или беспроводной сети с использованием TCP/IP-сетей и специфичных (не-IP) протоколов.

Шлюзы разного назначения могут объединяться в цепочки, например, шлюз первого звена может решать задачи по управлению устройствами (system management ) и обеспечению безопасности, а шлюз второго звена (fog-сервер) сохранять поступающие данные, выполнять аналитику и предоставлять сервисы. Система модульная, поэтому деление функциональности на отдельные узлы выполняется в зависимости от нагрузки, в простых случаях достаточно одного шлюза, а для крупных IoT-сетей может быть развёрнут целый кластер.

В качестве основы EdgeX выступает IoT-стек Fuse, который применяется в шлюзах для IoT-устройств Dell Edge Gateway. Компания Dell открыла все связанные с Fuse наработки под лицензией Apache 2.0 и передала права на проект под попечительство Linux Foundation. Консорциум Linaro вошёл в число участников проекта и считает, что EdgeX дополняет инициативу LITE (Linaro IoT and Embedded), сосредоточенную на низкоуровневых компонентах для IoT-устройств. Упоминается также работа по интеграции EdgeX с ОС реального времени Zephyr, развиваемой Linux Foundation для интернета вещей.

Проект EdgeX насчитывает более 125 тысяч срок кода и включает в себя подборку готовых микросервисов для анализа данных, обеспечения безопасности, управления и решения различных задач. Платформа может быть установлена на любое оборудование, включая серверы на базе CPU x86 и ARM, работающие под управлением Linux, Windows или macOS. Для разработки микросервисов могут использоваться языки Java, Javascript, Python, Go и C/C++. Для разработки драйверов для IoT-устройств и датчиков предлагается SDK.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Крупные производители начали продвижение открытой платформы для объединения в сеть потребительских устройств
  3. OpenNews: Третий предварительный выпуск платформы Android Things
  4. OpenNews: Новый проект Linux Foundation (Zephyr) по созданию ОС реального времени для интернета вещей
  5. OpenNews: Компания ARM открыла исходные тексты встраиваемой операционной системы mbed OS
  6. OpenNews: Linux Foundation представил предварительный выпуск фреймворка IoTivity
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: iot, edgex
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  • 1.1, Alex, 10:40, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Canonical уже хорошо закрепилась в этом направлении. На их Ubuntu-core очень удобное управление.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 10:42, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Это не имеет значения. Это же Canonical. Любой их проект умирает до того, как начинает использоваться.
     
  • 1.3, annonim, 10:50, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что такое "интернет вещей", если в двух словах?
     
     
  • 2.4, тоже Аноним, 10:55, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В двух словах - "раз из идеи умного дома ничего путного не выходит, попробуем сделать умные тапочки".
     
  • 2.5, Аноним, 10:57, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Это когда на тебя стучит не только телефон и компьютер, но также телевизор, холо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 11:01, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    twitter.com/internetofshit
     

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