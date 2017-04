19.04.2017 12:40  6 мая в Москве пройдет международная конференция от разработчиков Blend4Web

6 мая в 10.00 в отеле Holiday Inn (Таганский) состоится вторая конференция разработчиков и пользователей открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web. Ожидаются интересные гости, среди которых Pablo Vazquez (разработчик из Blender Institute, а также создатель серии мультфильмов Caminandes). Вход бесплатный, но требуется пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте. Регистрация заканчивается 22 апреля. Язык докладов — английский. Список выступающих и темы докладов: «Conference Opening and Keynote» (Yuri Kovelenov/Blend4Web)

«Blender: Past, Present and Future» (Pablo Vazquez/Blender Institute)

«Virtual Museum of Daily Life in Bologna: The 30s» (Daniele De Luca and Luigi Verri/CINECA)

«The VR Museum of Dunhuang» (Lijun Ma/Tsinghua University)

«Universal Cloud 3D Configurator for Product Mass Customization» (Daria Kosheleva/ELSE Corp, a Virtual Retail Company)

«PBR Plans for Blend4Web» (Konstantin Khomyakov/Blend4Web)

«Think Outside the Box REMASTERED: VFX in Blender/Blend4Web» (Pavel Kotov/Blend4Web)

«Blend4Web More Clarity for Inspecting Hasse Diagrams» (Peter Koppatz/Technical University of Applied Sciences Wildau)

«Blender Improvements for Add-on Developers» (Alexander Romanov/Blend4Web)

«Building a Lego Web-app with Blend4Web» (Qianyao Xu Lifelong Learning Lab/Tsinghua University)

«Blend4Web Features You've Never Heard Of» (Evgeny Rodygin/Blend4Web )

«What the Future Holds» (Alexander Kovelenov/Blend4Web)