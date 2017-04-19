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19.04.2017 20:08  Релиз Firefox 53

Увидел свет релиз web-браузера Firefox 53, а также мобильной версии Firefox 53 для платформы Android. В ближайшие часы ожидается обновление ветки с длительным сроком поддержки 52.1.0. Также началась подготовка выпуска SeaMonkey 2.48, для которого на днях опубликована бета-версия. В скором времени на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 54, релиз которой намечен на 13 июня. Aurora-выпуски больше формироваться не будут.

Основные новшества:

  • Полностью переработано оформление уведомлений для подтверждения предоставления web-приложению или сайту дополнительных полномочий, таких как доступ к определению местоположения, микрофону, камере, API для offline-хранения, выводу уведомлений и т.п. Уведомления о запросе расширенных полномочий стали более заметными, наглядными и простыми для понимания. В адресной строке предусмотрена возможность быстрого доступа к полномочиям с возможностью их изменения в любой момент и доступом к расширенным настройкам сайта, позволяющим заблокировать загрузку изображений, обработку cookie и использование плагинов.
  • Поддержка многопроцессного режима расширена наработками проекта Quantum Compositor (e10s-gpu), в рамках которого код композитинга и интерфейса для взаимодействия с GPU вынесен в отдельный процесс, что позволяет защитить браузер от проблем, возникающих из-за графических драйверов и сбоев в графическом API. В случае сбоя графического драйвера процесс композитинга автоматически перезапускается без негативного влияния на работу остальных частей браузера. Проведённый в ночных сборках эксперимент показал, что тестовое включение Quantum Compositor привело к сокращению общего числа жалоб на крахи браузера на 1.2%, крахов в процессе завершения работы на 5.1%, крахов плагинов на 5.5% и число отчётов о крахах GPU-драйверов уменьшилось на 45%. Отдельный процесс для отрисовки пока активирован только для платформы Windows;
  • В дополнение к ранее применяемой базовой теме оформления в основной состав включены две новые темы оформления - Compact Dark и Compact Light, созданные по мотивам тем оформления для Firefox Developer Edition. Новые темы можно активировать через Appearance в менеджере дополнений (about:addons) или через меню настройки внешнего вида (Menu/Customize). Новые темы являются первым шагом на пути к реализации плана по визуальному обновлению Firefox в 2017 году.
  • По умолчанию активирована блокировка воспроизведения мультимедийного контента в фоновых вкладках. Звук и видео теперь начинают воспроизводиться только после того, как пользователь явно перейдёт на вкладку (воспроизведение не начнётся, пока вкладка не станет видимой);
  • В контекстное меню, отображаемое при клике правой кнопкой мыши на вкладке, добавлена возможность быстрой отправки вкладки на другой экземпляр настольной и мобильной версий Firefox;
  • Добавлена система детализированного подтверждения полномочий, которые требуют дополнения на базе WebExtensions. Перед установкой дополнения, или в случае изменений списка полномочий при доставке обновлений, пользователь должен подтвердить предоставление дополнению расширенных прав, таких как доступ к пользовательским данным или содержимому вкладок;
  • В сборках для платформы Linux прекращена поддержка процессоров x86, не поддерживающих инструкции SSE2 (процессоры старее Pentium 4 и AMD Opteron, в том числе Pentium 3, Athlon XP и VIA C3);
  • Обеспечена возможность применения легковесных тем оформления для окон, открытых в режиме приватного просмотра;
  • В режиме читателя (Reader Mode) реализовано отображение приблизительного времени чтения страницы;
  • Изменён метод отображения обрезанной части заголовка страницы на вкладках - вместо многоточия реализован эффект смазывания (затухания) последних букв;
  • Обновлены элементы интерфейса для управления воспроизведением мультимедийного содержимого;
  • Добавлена поддержка канала прозрачности для видео в формате WebM, что позволяет организовать воспроизведение с просвечивающим фоном;
  • Для очень больших меню, включающих более 40 элементов, реализована функция inline-поиска элементов меню (функция отключена по умолчанию, для включения в about:config следует установить переменную dom.forms.selectSearch);
  • В дополнениях запрещена загрузка бинарных компонентов и разделяемых библиотек непосредственно в процесс Firefox. Разработчикам дополнений, в которых используется нативный код, рекомендуется перейти на технологии WebExtensions и API Native Messaging, который подразумевает запуск связанного с дополнением исполняемого файла в отдельном процессе и организацию канала связи с ним. Начиная с Firefox 53 все дополнения, использующие JS-ctypes или напрямую загружающие бинарные данные в процесс будут занесены в чёрный список;
  • По умолчанию включен интерфейс для навигации по структурированным данным в формате JSON. В интерфейсе предоставлена возможность раскрытия блоков в соответствии с заданным фильтром и сохранения или копирования выделенных областей. В состав кодовой базы просмотрщик JSON добавлен ещё в Firefox 44, но до сих пор был отключен по умолчанию (devtools.jsonview.enabled в about:config);

  • Продолжено усовершенствование API WebExtensions для разработки дополнений, совместимых с браузером Chrome. В новой версии реализована большая часть API browser.browsingData, которое позволяет удалять из Firefox накопленные в процессе навигации данные, такие как данные форм, cookie, пароли, загрузки, содержимое кэша, история посещений. Частично реализован API browser.identity, предоставляющий средства для аутентификации с использованием OAuth.

    Добавлен новый API browser.contextualIdentities с реализацией системы контейнеров для изоляции параметров идентификации (например, в разных вкладках можно использовать разные учётные записи к одному сайту). Успешно прошёл тестирование и включён по умолчанию API browser.storage.sync. Началась реализация API browser.devtools. Существенно расширены возможности по созданию контекстных меню.

  • Добавлена поддержка установки защищённых соединений с использованием TLS 1.3. TLS 1.3 представляет собой улучшенную версию протокола TLS и отличается удалением устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, не-AEAD шифры, статический обмен ключами RSA и DH, указание unix-времени в Hello-сообщениях и т.п.), работает только в режиме forward secrecy (компрометации одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать перехваченный сеанс), обеспечивает более высокую производительность, поддерживает режим 0-RTT (устраняет задержки при согласовании соединений), поддерживает ChaCha20/Poly1305, Ed25519, x25519 и x448.
  • В about:config добавлена опция network.http.referer.userControlPolicy, позволяющая определить применяемую по умолчанию политику отправки заголовка Referrer: 0 - не заполнять, 1 - заполнять только для того же домена (same-origin), 2 - отправлять обрезанным на другие хосты (strict-origin-when-cross-origin), 3 - отправлять за исключением случая обращении из области HTTPS к HTTP (no-referrer-when-downgrade, по умолчанию);
  • Добавлен API Intersection Observer, позволяющий увеличить производительность сайта за счёт применения техники отложенной загрузки контента и значительного снижения накладных расходов при проверке видимости контента (API отключен по умолчанию, для включения в about:config следует установить переменную dom.IntersectionObserver.enabled);
  • Включена по умолчанию поддержка CSS-свойств "mask-*" (mask-clip, mask-border, mask-image, mask-position, mask-origin, mask-size и т.п.) для полного или частичного скрытия видимых элементов. В частности, можно описать как использовать другой графический элемент или изображение в качестве маски для изменения яркости или прозрачности;
  • Добавлено CSS-свойство caret-color, через которое можно изменить цвет курсора для форм ввода;
  • Добавлены комбинированные CSS-свойства place-items, place-self и place-content, позволяющие одним действием установить пары свойств align-items и justify-items, e align-self и justify-self;
  • В CSS-свойство display добавлена поддержка значения flow-root, позволяющего сгенерировать блочный элемент, соответствующий новой технике блочного форматирования контента;
  • В экспериментальном CSS-свойстве tab-size (-moz-tab-size) появилась возможность задания произвольного размера табуляции в пикселях, а не только через определения числа пробелов;
  • Специфичный для движка Gecko префикс "-moz-" удалён для псевдокласса ":dir()", свойства text-align-last и метода calc();
  • Добавлена описанная в спецификации ECMAScript 2015 семантика для свойств Function.name, включая возможность определения имён для анонимных функций (var foo = function() {});
  • Блокирован перебор свойств объектов MimeTypeArray, Plugin и PluginArray для предотвращения использования для косвенной идентификации пользователя;
  • Добавлена поддержка WebGL-расширения WEBGL_compressed_texture_astc;
  • Удалены Wifi information API, Speaker Manager API, Tethering API и Settings API, применявшиеся в Firefox OS;
  • В средствах для web-разработчиков появилась опция "Copy CSS Path" для копирования CSS-селектора, представляющего полный путь к элементу;
  • Из about:config убраны опции "network.standard-url.encode-utf8" и "network.standard-url.escape-utf8", вместо которых следует использовать "browser.urlbar.decodeURLsOnCopy = true";
  • На 64-разрядных системах Windows 7+ теперь по умолчанию устанавливаются 64-разрядные сборки Firefox;
  • На платформе Windows возобновлена поддержка событий сенсорного экрана;
  • Прекращена поддержка 32-разрядных версий Mac OS X. Для платформы macOS теперь формируются только 64-разрядные сборки Firefox, создание универсальных сборок прекращено;
  • Уменьшен размер обновлений к сборкам для macOS;
  • Прекращена поддержка платформ Windows XP и Vista, а также 32-разрядных версий macOS. Последним LTS-выпуском для данных систем является Firefox 52, который будет поддерживаться до апреля 2018 года;
  • После выхода Firefox 53 в каталоге дополнений Mozilla планируют прекратить генерацию цифровых подписей для новых классических дополнений, написанных с использованием XUL, SDK и XPCOM. Приниматься будут только дополнения на базе WebExtensions. Ограничение касается только новых дополнений для настольных сборок Firefox, обновления к ранее добавленным дополнениям смогут быть подписаны, как и дополнения к Firefox для Android, Thunderbird и Seamonkey.
  • В версии для платформы Android:
    • Предоставлена возможность включения размещения вкладок в две колонки (активируется в настройках).
    • При удержании нажатия на предложенный вариант поискового запроса (search suggestion), данный запрос будет удалён из истории посещений. Код для декодирования звука и видео выделен в отдельный процесс, что положительно скажется на стабильности воспроизведения.
    • Пользователю предоставлена возможность размещения на домашний экран Android ярлыков со ссылками на сайты c предопределёнными пиктограммами.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 53 устранена серия уязвимостей, из которых 8 помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2017...)
  2. OpenNews: Дополнительные макеты нового интерфейса Firefox 57
  3. OpenNews: Mozilla развивает средства верификации бинарных файлов Firefox
  4. OpenNews: Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 52
  6. OpenNews: План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.3, Аноним, 20:30, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Багфиксы для новой версии уже завтра ждать или дня через 3 Традиции мозиловцы н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Anonplus, 20:32, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Для очень больших меню, включающих более 40 элементов, реализована функция inline-поиска элементов меню

    Реализована (dom.forms.selectSearch), но не включена по умолчанию.


    >> Добавлен API Intersection Observer, позволяющий увеличить производительность сайта за счёт применения техники отложенной загрузки контента и значительного снижения накладных расходов при проверке видимости контента

    Аналогично, dom.IntersectionObserver.enabled пока отключена.

     
  • 1.5, Anonplus, 20:33, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для тех, кто пользовался настройкой network.standard-url.encode-utf8 - её убрали, теперь будет browser.urlbar.decodeURLsOnCopy = true.
     
     
  • 2.15, Аноним, 21:00, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я пользовался network standard-url escape-utf8 false , которая позволяла копи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Anonplus, 21:07, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, оно. Их обе убрали. Сейчас поправлю в новости.
     
  • 1.6, WoT, 20:36, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень прошу указывать в новости, поддерживает ли новая версия ALSA.
     
     
  • 2.7, Аноним, 20:38, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем упоминать то, что уже убрали в прошлом выпуске https www opennet ru open... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 20:41, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    странно, скриншоты не с мака или умудрились сломать на маке внешний вид окна ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 20:45, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможность включения Java-плагина убрали?
     
  • 1.11, Timur I. Davletshin, 20:50, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Многоканальный звук когда научится проигрывать?
     
  • 1.12, Аноним, 20:52, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Камрады, подскажите пожалуйста, как в убунте перейти на LTS?
     
     
  • 2.20, Аноним, 21:27, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Никак, качай с официального сайта Mozilla бинарники для Linux, распакуй и запуск... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аномномномнимус, 21:34, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Примерно так
    http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=244925.0
    что в общем не отменяет необходимость руками качать ESR 45.8
     
  • 1.13, trubulizator, 20:53, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Короче, если кратко, то: в очередной раз понапихали в браузер кучу г*, из-за которого ещё больше станет жрать ресурсов. В итоге для того, чтобы посидеть в интернете комп нужен по мощности тянущий GTA5 - не меньше. Это называется запланированное устаревание от разработчиков программного обеспечения и ихний договор с производителями железа для ПК
     
     
  • 2.14, Аноним, 20:58, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Предлагаю перейти на гипертекстовый векторный фидонет.
     
  • 1.16, th3m3, 21:04, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Предоставлена возможность включения размещения вкладок в две колонки

    Не понравилось. Отключил. Когда в одной колонке, справа от изображения вкладки отображается текст заголовка, удобно ориентироваться по вкладкам. А когда режим две колоки - только изображения вкладок.

     
  • 1.18, A.Stahl, 21:13, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >VIA C3

    Прощай, Igel. Я буду скучать:(

     
  • 1.19, Вадик, 21:24, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он все так же тормозит при длительной работе? Пробовал пол года назад, что на Win, что на *nix после двух дней работы примерно с 40 постоянно открытыми вкладками появлялась заметная просадка производительности. При этом стоило какой-нибудь вкладке с JS зависнут как вешалось все окно со всеми вкладками, нафиг вешалось. И вот при всей моей нелюбви к chrome мне приходится его использовать уже больше года что бы работу работать.
     
     
  • 2.21, th3m3, 21:29, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не замечал просадки производительности. По поводу того, что подвисает всё - теперь это будет в прошлом. Т.к. сейчас есть многопроцессность. А вообще, осенью заходи на огонёк, там новый движок завезут. Firefox утрёт нос Chrome.
     
     
  • 3.23, yet another anonymous, 21:41, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... По поводу того, что подвисает всё - теперь это будет в прошлом. Т.к. сейчас есть многопроцессность.

    Т.е. проблемы javascript'а (уж не знаю --- родовая травма, руки javascript-программистов или javascript-engine) будем теперь лечить fork'ом?

     
     
  • 4.25, th3m3, 21:54, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут JavaScript? Ты неправильно понимаешь проблему, когда зависает ВЕСЬ браузер. Раньше он работал в один поток/процесс, если что-то подвисало, то вешало ВЕСЬ процесс Firefox, зависал весь браузер. Теперь завезли многопроцессность, если чего зависает, то зависает только вкладка, а не все/всё.
     
  • 1.24, Аноним, 21:46, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь как я понимаю, он будет использовать SSE2 и работать быстрее?
     

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