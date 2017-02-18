18.02.2017 07:32  Выпуск Wine 2.2

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|1.4, EuPhobos, 08:08, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Давно отошёл от темы вайна.. Кто ни будь сталкивался с 64-битными приложениями? Особенно интересует, если 64-битное приложение требует инсталляции, а инсталлятор 32-битный? 64-битный Вайн умеет сразу и то и другое? Или нужно отдельно собирать как 32 так и 64 битную версию вайна? Или при сборке ключами указывать обе версии в одном?
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|2.5, Square1, 08:19, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Какие 64 битные приложения?
"Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: .... Civilization II,..."
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|2.6, leap42, 08:42, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>64-битное приложение требует инсталляции, а инсталлятор 32-битный
жесть какая
на 64-битных системах wine из коробки 64-битный, но можно поставить wine-32bit.x86_64 , а потом "export WINEARCH=win32"
ваша же ситуация выглядит слишком дикой, не подскажу даже
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|2.7, potustoronnim_v, 08:49, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Умеет, если я правильно тебя понял. Во всяком случае, у меня в одном префиксе прекрасно уживаются и 32-битные, и 64-битные программы. Естественно, хост и Wine должны уметь в мультилиб.
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|2.10, Ilya Indigo, 13:52, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Need For Speed, iMesh 10, Urban Assault, Enemy Front, Artemis 2.4.0, Civilization II, AmiBroker 6.00, Steep (Ubisoft), Zafehouse, Hitman Absolution, KiriKiri Z.
И множество ошибок не пусто.
Но все забыли про Nine!
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