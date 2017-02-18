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18.02.2017 07:32  Выпуск Wine 2.2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.2. С момента выпуска версии 2.1 было закрыто 35 отчётов об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3).

Наиболее важные изменения:

  • Номер версии Windows установлен в Windows 7;
  • Продолжена реализации обособленного потока обработки команд Direct3D;
  • Реализована новая порция инструкций Shader Model 5;
  • Начальная поддержка использования двойной буферизации при отрисовке тем оформления;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Need For Speed, iMesh 10, Urban Assault, Enemy Front, Artemis 2.4.0, Civilization II, AmiBroker 6.00, Steep (Ubisoft), Zafehouse, Hitman Absolution, KiriKiri Z.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.1
  3. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним, 07:37, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Номер версии Windows установлен в Windows 7

    А раньше какой был? XP что-ли?

     
     
  • 2.2, Кэп, 07:49, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Да, по умолчанию - XP. С разморозкой, дружище! :D
     
  • 1.4, EuPhobos, 08:08, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Давно отошёл от темы вайна.. Кто ни будь сталкивался с 64-битными приложениями? Особенно интересует, если 64-битное приложение требует инсталляции, а инсталлятор 32-битный? 64-битный Вайн умеет сразу и то и другое? Или нужно отдельно собирать как 32 так и 64 битную версию вайна? Или при сборке ключами указывать обе версии в одном?
     
     
  • 2.5, Square1, 08:19, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Какие 64 битные приложения?

    "Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: .... Civilization II,..."

     
     
  • 3.9, commiethebeastie, 13:43, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    api 64 и 32 битных приложений практически одинаковое.
     
  • 2.6, leap42, 08:42, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>64-битное приложение требует инсталляции, а инсталлятор 32-битный

    жесть какая

    на 64-битных системах wine из коробки 64-битный, но можно поставить wine-32bit.x86_64 , а потом "export WINEARCH=win32"
    ваша же ситуация выглядит слишком дикой, не подскажу даже

     
  • 2.7, potustoronnim_v, 08:49, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Умеет, если я правильно тебя понял. Во всяком случае, у меня в одном префиксе прекрасно уживаются и 32-битные, и 64-битные программы. Естественно, хост и Wine должны уметь в мультилиб.
     
     
  • 3.11, анонко, 13:53, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Естественно, хост и Wine должны уметь в мультилиб.

    С мультилибом в современных Ubuntu всё печально.

     
  • 1.8, Докольщик, 12:00, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Продолжена реализации обособленного потока обработки команд Direct3D

    И ведь теперь не докопаться.

     
     
  • 2.10, Ilya Indigo, 13:52, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Need For Speed, iMesh 10, Urban Assault, Enemy Front, Artemis 2.4.0, Civilization II, AmiBroker 6.00, Steep (Ubisoft), Zafehouse, Hitman Absolution, KiriKiri Z.

    И множество ошибок не пусто.
    Но все забыли про Nine!

     

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