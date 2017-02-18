18.02.2017 07:32  Выпуск Wine 2.2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.2. С момента выпуска версии 2.1 было закрыто 35 отчётов об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3). Наиболее важные изменения: Номер версии Windows установлен в Windows 7;

Продолжена реализации обособленного потока обработки команд Direct3D;

Реализована новая порция инструкций Shader Model 5;

Начальная поддержка использования двойной буферизации при отрисовке тем оформления;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Need For Speed, iMesh 10, Urban Assault, Enemy Front, Artemis 2.4.0, Civilization II, AmiBroker 6.00, Steep (Ubisoft), Zafehouse, Hitman Absolution, KiriKiri Z.



