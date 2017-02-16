16.02.2017 23:44  Релиз ReactOS 0.4.4

Сформирован релиз операционной системы ReactOS 0.4.4, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это третий выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (102 Мб) и Live-сборка (200 Мб, в zip-архиве 68 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Новый выпуск примечателен появлением начальной поддержки вывода на печать. В текущем виде ReactOS уже может отправлять на принтер команды управления печатью через последовательный порт. Кроме того, проведена большая работа по увеличению стабильности и удобства работы, в том числе увеличено качество отрисовки панелей, кнопок , пиктограмм, меню и других элементов интерфейса. Под управлением ReactOS продемонстрирован успешный запуск текстового процессора MS Word 2007 и среды разработки Code::Blocks 16.01.