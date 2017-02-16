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16.02.2017 23:44  Релиз ReactOS 0.4.4

Сформирован релиз операционной системы ReactOS 0.4.4, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это третий выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (102 Мб) и Live-сборка (200 Мб, в zip-архиве 68 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Новый выпуск примечателен появлением начальной поддержки вывода на печать. В текущем виде ReactOS уже может отправлять на принтер команды управления печатью через последовательный порт. Кроме того, проведена большая работа по увеличению стабильности и удобства работы, в том числе увеличено качество отрисовки панелей, кнопок , пиктограмм, меню и других элементов интерфейса. Под управлением ReactOS продемонстрирован успешный запуск текстового процессора MS Word 2007 и среды разработки Code::Blocks 16.01.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.reactos.org/project...)
  2. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.3
  3. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.2
  4. OpenNews: Вышел ReactOS 0.4.1
  5. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos
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  • 1, freehck, 23:52, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Упорные, однако, ребята. :)
     
  • 2, Мяут, 00:07, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > В текущем виде ReactOS уже может отправлять на принтер команды управления печатью через последовательный порт.

    А такие принтеры еще в природе существуют?

     
     
  • 3, Tita_M, 00:31, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На официальном сайте в новости о релизе написано про параллельный порт, а не последовательный.
     
     
  • 5, KonstantinB, 00:48, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Таких тоже в живых немного осталось.
    Но через loopback на lpt, наверное, можно накостылить и с usb, если драйвера заведутся.
     
  • 4, Tita_M, 00:36, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Здесь https://www.reactos.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=15918 несколько более подробная информация об изменениях на английском языке.
     

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