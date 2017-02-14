14.02.2017 16:50  Skype 4.3 для Linux останется работоспособен после 1 марта

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|2.52, robux, 19:58, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В духе Microsoft.
Это в духе любой тоталитарной системы:
если массы взвыли от затягивания гаек, то перенести затягивание гаек на чуть-чуть попозже:
> Точное время окончания поддержки Skype 4.3 для Linux не уточняется, но сказано, что некоторые функции могут перестать корректно работать в старых сборках и не исключено, что Microsoft может прекратить поддержку и этих сборок в недалёком будущем
Ну а если серьёзно, то нужно просто переходить на RetroShare и Tox.
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|4.19, Sluggard, 17:54, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Проверь и отпишись, долго, что ли?
Мне для этого придётся всё это тащить в систему. А гражданин выше, судя по его заявлению, является юзером этой либы, возможно, в курсе.
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|6.34, Sluggard, 18:44, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Есть виртуализация, контейнеры, виртуальные машины. Идеально для тестов.
Дело не в том, что мне помешают лишние либы в рабочей системе. Дело в лени. Ты предложил вариант ещё затратнее. ))
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|1.9, Нет, 17:30, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ring даже не установишь. Сразу требует 9999 зависимостей. А самая главная прелесть в том, что есть зависимости, которые ломают другу друга. Мда...
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|1.10, ip, 17:33, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Ну вот, под шум хвори скайпа мы свой корпоративный портал потестили, оказалось, что оно и голосовые вызовы умеет и без всяких левых мессенжеров и траф наружу не идет и скайп как бы и не нужен вовсе, ан нет, оказывается жив еще, курилка.
Не, померла, так померла.
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|2.39, sage, 19:07, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Linphone хрипит в обе стороны, причем не только под Linux, но и под Blackberry. Blackberry-версией вообще невозможно пользоваться, только на один звонок из десяти аудио работает более-менее нормально, а в остальных случаях ничего не слышно. Непонятно, кто и как тестировал, ибо у Blackberry устройств-то всего ничего, и все более-менее похожи по конфигурации железа.
Причина в слишком низком значении аудиобуфера в библиотеке. Мой патч четырехлетней давности успешно проигнорировали, как и вопрос о Blackberry-версии.
Увы, но SIP-софтфона лучше Twinkle под Linux нет. Благо, он все еще работает под современными ОС, благодаря усилиям людей, портирововашим его с Qt3 на Qt5.
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|1.25, SpaceRaven, 18:11, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У меня 4.3 нещадно шипит, а новый на node.js работает как надо, пофиг что жрет якобы много, мне это незаметно.
Сколько ни пытался, но никуда не денешься от скайпа, на работе и не только много кто его пользует.
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|1.26, бамбино, 18:15, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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я уверен, что пользоватей скайпа для линукс много. не уверен, что они нужны микрософту. почему они не сравняют версии, ведь для андройда вроде как все прилично...
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|1.38, freehck, 19:00, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Блин, пипец! У нас тут аврал по поводу 1го марта, начали миграцию на телеграм и офисную ip-телефонию, а эти #@%$& оказывается ошиблись!!!
Что б их раки съели.
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|2.46, Ilya Indigo, 19:35, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Это вовсе не ошибка.
Это бестолковые манагеры одумались, когда народ ринулся активно искать альтернативы и мигрировать на них, которых, как оказалось, хватает, и как обычно наврали, что, мол, ошиблись.
Ошиблись-то ошиблись, но в другом.
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