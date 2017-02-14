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14.02.2017 16:50  Skype 4.3 для Linux останется работоспособен после 1 марта

Представитель Microsoft сообщил, что рассылка уведомлений пользователям Skype 4.3 для Linux о прекращении работы программы c 1 марта была сделана по ошибке и работоспособность классического P2P-клиента для Linux сохранится. Точное время окончания поддержки Skype 4.3 для Linux не уточняется, но сказано, что некоторые функции могут перестать корректно работать в старых сборках и не исключено, что Microsoft может прекратить поддержку и этих сборок в недалёком будущем.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: Skype 4.3 для Linux перестанет работать c 1 марта 2017 года
  3. OpenNews: Новые версии клиентов Skype 1.15 и Telegram Desktop 1.0 для Linux
  4. OpenNews: В Skype 1.13 для Linux появилась возможность отправки SMS
  5. OpenNews: Релиз Skype 4.3 для Linux
  6. OpenNews: Плачевная ситуация со стагнацией развития Skype для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: skype, linux
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  • 1.1, Аноним, 17:02, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    В духе Microsoft.
     
     
  • 2.2, Я, 17:07, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Ха-ха-ха Все пользователи Линукс дружно спрыгнули с Шкайпа и оказалось, что это все недоразумение :) Принцыпиально не вернусь на это убожество
     
     
  • 3.4, Урри, 17:14, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    есть же web . skype . com
     
     
  • 4.29, Аноним, 18:34, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Вы серьезно им пользуетесь?
     
  • 2.52, robux, 19:58, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > В духе Microsoft.

    Это в духе любой тоталитарной системы:
    если массы взвыли от затягивания гаек, то перенести затягивание гаек на чуть-чуть попозже:

    > Точное время окончания поддержки Skype 4.3 для Linux не уточняется, но сказано, что некоторые функции могут перестать корректно работать в старых сборках и не исключено, что Microsoft может прекратить поддержку и этих сборок в недалёком будущем

    Ну а если серьёзно, то нужно просто переходить на RetroShare и Tox.

     
  • 1.3, soarin, 17:10, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поздравляя всех линуксоидов (азазаза)
     
  • 1.5, Аноним, 17:17, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не нужно ибо есть purple-skypeweb.
     
     
  • 2.7, Sluggard, 17:27, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Передачу файлов p2p оно умеет, надеюсь?
     
     
  • 3.15, Тот_Самый_Анонимус, 17:48, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проверь и отпишись, долго, что ли?
     
     
  • 4.19, Sluggard, 17:54, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Проверь и отпишись, долго, что ли?

    Мне для этого придётся всё это тащить в систему. А гражданин выше, судя по его заявлению, является юзером этой либы, возможно, в курсе.

     
     
  • 5.33, DevOPs, 18:42, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне для этого придётся всё это тащить в систему.

    Есть виртуализация, контейнеры, виртуальные машины. Идеально для тестов.

     
     
  • 6.34, Sluggard, 18:44, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть виртуализация, контейнеры, виртуальные машины. Идеально для тестов.

    Дело не в том, что мне помешают лишние либы в рабочей системе. Дело в лени. Ты предложил вариант ещё затратнее. ))

     
  • 2.30, эцсамое, 18:35, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    нет, не умеет.
     
  • 1.6, Sluggard, 17:26, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Офигеть, как быстро сбываются мои надежды. =)
     
  • 1.8, KM, 17:29, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Процитирую себя же: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110349.html#46
     
     
  • 2.13, Аноним, 17:46, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы процитировали текст писем о прекращении поддержки, которые получили пол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Тот_Самый_Анонимус, 17:49, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Я например ни macos ни windows никогда в глаза не видел

    И на единороге катался — чего уж там?

     
  • 3.35, ryoken, 18:55, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Я например ни macos ни windows никогда в глаза не видел.

    Небожители пишут на опенннете, однако... :D

     
  • 3.47, Ilya Indigo, 19:46, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, я такого письма не получал.
     
  • 1.9, Нет, 17:30, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ring даже не установишь. Сразу требует 9999 зависимостей. А самая главная прелесть в том, что есть зависимости, которые ломают другу друга. Мда...
     
     
  • 2.17, аноныч, 17:49, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ставь wire.
     
  • 2.28, Аноним, 18:33, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И основан на SIP со всеми его заNAT прелестями utox qtox не требуют много завис... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.48, Аноним, 19:48, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Только линуксоиды выбирают средство общения исходя из числа зависимостей клиента... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, ip, 17:33, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ну вот, под шум хвори скайпа мы свой корпоративный портал потестили, оказалось, что оно и голосовые вызовы умеет и без всяких левых мессенжеров и траф наружу не идет и скайп как бы и не нужен вовсе, ан нет, оказывается жив еще, курилка.
    Не, померла, так померла.
     
  • 1.11, Неиилюзорная Фтопка Локалхоста, 17:38, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они сами не знают, чего они хочут.
     
  • 1.14, Аноним, 17:47, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это после того, как Гуго нагнули?
     
  • 1.18, herr Waldemaar, 17:50, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выглядывается некоторая корреляция с предыдущей новостью, там даже о вероятности сабжа упомянули...
     
  • 1.22, Аноним, 18:01, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Расходимся.
     
  • 1.23, Аноним, 18:03, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Угу, а то, что они профили Skype мержат с Microsoft account, после чего Skype 4 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 18:05, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Skype вообще не нужен. Есть Linphone и TOX
     
     
  • 2.39, sage, 19:07, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Linphone хрипит в обе стороны, причем не только под Linux, но и под Blackberry. Blackberry-версией вообще невозможно пользоваться, только на один звонок из десяти аудио работает более-менее нормально, а в остальных случаях ничего не слышно. Непонятно, кто и как тестировал, ибо у Blackberry устройств-то всего ничего, и все более-менее похожи по конфигурации железа.

    Причина в слишком низком значении аудиобуфера в библиотеке. Мой патч четырехлетней давности успешно проигнорировали, как и вопрос о Blackberry-версии.

    Увы, но SIP-софтфона лучше Twinkle под Linux нет. Благо, он все еще работает под современными ОС, благодаря усилиям людей, портирововашим его с Qt3 на Qt5.

     
  • 1.25, SpaceRaven, 18:11, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня 4.3 нещадно шипит, а новый на node.js работает как надо, пофиг что жрет якобы много, мне это незаметно.

    Сколько ни пытался, но никуда не денешься от скайпа, на работе и не только много кто его пользует.

     
     
  • 2.37, A.Stahl, 18:57, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >много кто его пользует.

    Он неизлечим. От количества врачей ситуация не изменится.

     
  • 1.26, бамбино, 18:15, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я уверен, что пользоватей скайпа для линукс много. не уверен, что они нужны микрософту. почему они не сравняют версии, ведь для андройда вроде как все прилично...
     
  • 1.27, Аноним, 18:33, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А 6 21 для Windows тоже продолжит работать Мне все эти бесплатные акции мелкосо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 18:36, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Получается пользователей Linux не так много, чтобы получить существенную выгоду ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, freehck, 19:16, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но и не так мало, чтобы дропнуть их поддержку.
     
     
  • 3.49, Аноним, 19:50, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто вероятно большая часть вообще от скайпа откажется...
     
  • 2.43, Аноним, 19:33, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Много не мало, но влияние на пользователей в виде знакомый тыжпрограммист мне в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, Аноним, 18:38, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот он, шанс для децентрализованных мессенджеров Но только что-то не видно ника... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, sage, 19:14, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда, давайте, я это сделаю XMPP Не децентрализованный, а федерализованный X... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Аноним, 19:56, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Старые песни об XMPP Десять лет прошло, а между разными клиентами серверами даж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, Аноним, 19:57, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мнение вики https ru wikipedia org wiki XMPP D0 A1 D0 BB D0 B0 D0 B1 D1 8B D... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Котик_обормотик, 18:55, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Совпадение? Не думаю.
     
  • 1.38, freehck, 19:00, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, пипец! У нас тут аврал по поводу 1го марта, начали миграцию на телеграм и офисную ip-телефонию, а эти #@%$& оказывается ошиблись!!!
    Что б их раки съели.
     
     
  • 2.44, Аноним, 19:33, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не обращайте внимание и продолжайте Зная Microsoft, лучше не рисковать и перейт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.46, Ilya Indigo, 19:35, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вовсе не ошибка.
    Это бестолковые манагеры одумались, когда народ ринулся активно искать альтернативы и мигрировать на них, которых, как оказалось,  хватает, и как обычно наврали, что, мол, ошиблись.
    Ошиблись-то ошиблись, но в другом.
     
  • 1.42, Ilya Indigo, 19:28, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Доктор же сказал - В МОРГ!!!
     
  • 1.45, Аноним, 19:35, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Альфу свою недопиленную предоставили и думают, что все линуксоиды на неё рванут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, Аноним, 20:03, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Перейдут как миленькие, если конечно хотят общаться со всеми, а не только с идео... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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