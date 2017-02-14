14.02.2017 16:50  Skype 4.3 для Linux останется работоспособен после 1 марта

> В духе Microsoft.

Это в духе любой тоталитарной системы:

если массы взвыли от затягивания гаек, то перенести затягивание гаек на чуть-чуть попозже:

> Точное время окончания поддержки Skype 4.3 для Linux не уточняется, но сказано, что некоторые функции могут перестать корректно работать в старых сборках и не исключено, что Microsoft может прекратить поддержку и этих сборок в недалёком будущем

Ну а если серьёзно, то нужно просто переходить на RetroShare и Tox.

