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31.01.2017 09:06  Facebook предложил новый метод восстановления забытых паролей

Инженеры из компании Facebook разработали новый протокол DelegatedRecovery, предназначенный для восстановления забытых паролей. Протокол предоставляет сайтам возможность делегирования функций восстановления учётной записи через рабочую учётную запись, контролируемую тем же пользователем, но размещённую в другом сервисе. В качестве эксперимента в ограниченном виде данный протокол опробован в GitHub для организации восстановления доступа при наличии рабочей учётной записи в Facebook, и может пригодиться в случае утери телефона или носимого токена, применяемых в двухфакторной аутентификации на GitHub.

Протокол нацелен на устранение дополнительных угроз, возникающих при использовании традиционных схем восстановления паролей, манипулирующих известными для конкретного пользователя фактами из разряда "девичья фамилия матери" или использующими отправку кода восстановления через email/SMS (например, при захвате злоумышленником контроля над email или смартфоном, они могут быть использованы для получения контроля над учётными записями во всех привязанных к ним сервисах). DelegatedRecovery позволяет обойтись без привязки к email или номеру телефона, применяя в качестве фактора для восстановления контроля над учётными данными наличие доступа к другому доверительному сервису. Например, для восстановления входа в GitHub может использоваться учетная запись в Facebook.

Суть метода в предварительной генерации и сохранении на стороне другой системы специального токена, содержащего криптослепок параметров аутентификации (в рассмотренном примере GitHub по запросу пользователя может создать слепок учётных данных, после чего этот слепок необходимо сохранить в аккаунте этого же пользователя в Facebook). Все данные в токене зашифрованы и сторонний сервис (в примере Facebook) не может получить доступ к информации. На стороне сгенерировавшей токен системы (в примере GitHub) в привязке к пользователю сохраняется идентификатор токена и его состояние. В случае если пользователь потеряет контроль над учётной записью в GitHub он может воспользоваться ранее сгенерированным токеном для подтверждения своих прав на учётную запись.

При необходимости восстановления утерянного доступа, пользователь может войти в Facebook и отправить в GitHub проверочный токен, который имеет фиксированное небольшое время жизни и ограничен по числу возможных попыток восстановления. Кроме содержимого ранее сохранённого токента, ключ восстановления также снабжается цифровой подписью сервиса, подтверждающей, что данные отправлены тем же пользователем, который когда-то сохранил токен. Интенсивность применения операции восстановления ограничена - если в случае с получением контроля над email или смартфоном атакующий может сразу атаковать все другие учётные записи пользователя, то получив контроль за аккаунтом в Facebook, он сможет формировать запросы на восстановление, например, не чаще одного раза в день.

В настоящее время для изучения и обсуждения доступен черновой вариант спецификации протокола, который поставляется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0. В ближайшее время планируется опубликовать код эталонной реализации протокола для различных языков программирования, которая позволит внедрить новый метод восстановления доступа на собственном сайте.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.facebook.com/notes...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: password, crypt, facebook
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  • 1.1, Аноним, 09:46, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А это разве не равносильно использованию одного пароля на нескольких сайтах И в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Доктор Звездулькин, 10:21, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я так понимаю, нет, потому что если кто-нибудь восстановит твой пароль на Гитхабе взломав твой аккаунт в Фейсбуке, при следующем входе на Гитхаб ты заметишь, что пароль был изменён.
     
     
  • 3.15, Аноним, 11:52, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как бы уже поздно.
     
  • 1.2, Виталий, 09:54, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Да и метаданные собирать удобно
    Это проверка на тупость похоже
     
     
  • 2.14, Аноним, 11:50, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > проверка на тупость

    пользователям фб можно сразу внедрять

     
  • 1.3, SpiritOfStallman, 09:56, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Взломал один сервис - взломал все. Наверно еще будут и подсказки, для каких других сервисов тут есть токены. Удобно.

    Ну и даже стыдно упоминать, насколько это было бы удобно для рекламщиков и прочих датамайнеров.

     
     
  • 2.5, Аноним, 10:09, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скорее наоборот Сейчас взломав email пользователя например, устроив перехват ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, scorry, 11:32, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > через _доверительный_ сервис

    Ну вот же, положила (с).

     
  • 1.4, Аноним, 10:04, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Запатентовали небось, а потом будут трясти бабло с тех, кто сдуру решил использо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 10:23, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    норм. технология. осталось только доверительный сервис найти
     
  • 1.8, pechen.treski, 10:31, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    значит, традиционная схема с мылом уже тоталитарная, а то же самое, только вместо мыла пейсбук - уже православно и демократично. Ведь так же всё в один спасительный сервис упирается
     
  • 1.9, Неиилюзорная Фтопка Локалхоста, 10:39, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вообще, аутентификация всюду через гугл-гитхаб-фейсбук несколько напрягает. Недавно тестировали DC/OS, чтобы поставить на свой кластер - там вход в админку либо через гугл, либо через гитхаб, либо live.com [1]. На наш собственный кластер. Мы не можем войти без благословения гугла. Опции "использовать обычный логин с паролем" или "локальный LDAP" в community-верси просто нет. Можно только отключить аутентизацию вообще. И это свободный софт. Всем пох, никто не форкнет и не пропатчит. Мы тоже (просто выкинули ънтырпрайз в помойку и поставили обычный mesos + marathon).

    https://dcos.io/docs/1.7/administration/id-and-access-mgt/img/auth-login.gif

     
     
  • 2.10, Аноним, 10:44, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто с точки зрения гугла собственные кластеры не нужны!
     
  • 2.11, Неиилюзорная Фтопка Локалхоста, 10:50, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вдогонку: Apache Mesos использовал привычную терминологию master/slave. Потом в багтрекер прибежали Воины Социальной Справедливости и потребовали везде заменить слово slave на agent. Потому что слово slave вызывает ассоциации с притеснением и страданием и может отпугнуть пользователей. Теперь Apache Mesos использует терминологию master/agent. На работе все новички путаются, кто из них кто, старые скрипты сломались, бинарник mesos-slave тоже переименовали, зато Социальная Справедливость восстановлено. Желаю им персонального ада с чертями-феминистками.
     
     
  • 3.12, pkdr, 11:22, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну сделай свой форк и там поиском замени везде master/agent на white/nigger и радуйся себе.
     
     
  • 4.18, Бог, 12:02, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я, пожалуй, на днях форкну мир и сделаю всё хорошо.
     
  • 3.16, Аноним, 11:56, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Угу, комплексы англоговорящих влияют на весь мир - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, AlexAT, 12:01, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть в этом случае, получив утекший пароль от фейсбука, можно будет замечательно лишиться учёток от гитхаба и чего-то ещё.

    Это примерно как все сервисы зарегать на один ящик на хотмейле...

    Спасибо, НЕНУЖНО.

     

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