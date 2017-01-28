27.01.2017 23:49  Firefox и Chrome провели работу по увеличению скорости повторной загрузки страниц

Компания Facebook подвела итоги инициативы по увеличению эффективности локального кэширования на стороне web-браузеров, проведённой совместно с разработчиками Chrome и Firefox. Инженеры Facebook обратили внимание на то, что ощутимая часть запросов связана с получением сведений об актуальности прокэшированного статического контента (в основном изображения, CSS- и JavaScript-файлы), в процессе повторной загрузки страниц или запроса идентичных ресурсов при открытии новой страницы. Внесённые разработчиками Firefox и Chrome изменения позволили на 60% сократить число запросов статических ресурсов, что привело не только к снижению нагрузки на серверную инфраструктуру, но и значительно увеличило скорость загрузки страниц. В частности, за счёт сокращения отправки лишних сетевых запросов для проверки актуальности прокэшированных браузером ресурсов, скорость повторной загрузки страниц Facebook возросла на 28%. При этом изменения не специфичны для Facebook и повышают эффективность работы с любыми другими сайтами. Например, разработчики Chrome провели более глобальное измерение, в котором выяснили, что после внесения оптимизаций время загрузки всех сайтов, на которых 90% ресурсов загружаются повторно, сократилось на 1.6 сек. (тестирование проводилось при использовании 3G-соединения). Инициатива по повышению эффективности кэширования была предпринята после изучения в Facebook особенностей повторного запроса ресурсов в условиях изначально заданного большого времени жизни в кэше. Для максимального использования кэширования на стороне браузера в Facebook URL каждого статического ресурса включает уникальный хэш от его содержимого, что позволяет выставлять изначально большое время жизни записей (заголовок "cache-control: max-age=" установлен в 365 дней, не заботясь о вопросе сброса кэша после изменения файла (если файл изменится, изменится хэш и URL, что приведёт к загрузке файла независимо от времени жизни элемента к кэше). Проблема оказалась в том, что несмотря на большое время жизни, браузеры продолжают достаточно интенсивно отправлять проверочные запросы, оценивая время модификации файла. В частности, при перезагрузке пользователем ранее открытой страницы перепроверка актуальности всех ресурсов выполняется независимо от того истекло время жизни записи в браузерном кэше или нет. В результате, несмотря на выставление времени жизни статических ресурсов в 365 дней, в 2014 году около 60% всех запросов к Facebook приводило к выводу ответа с кодом 304 (файл не изменился). В обращениях пользователей Chrome подобных проверочных запросов было 63%, Firefox - 13%, IE - 14%, Safari - 22%. Как видно из статистики, основной вклад во внеочередные проверки вносил браузер Chrome. Анализ кода показал, что Chrome всегда отправляет проверочный запрос, если обращение произведено с использованием метода POST. Разработчики аргументировали такое условие тем, что часто POST-запрос приводит к изменению страницы и необходимо всегда обеспечить показ самого актуального варианта. С другой стороны, операция авторизации в Facebook также проводится с отправкой данных методов POST, что приводило к перепроверке всех ресурсов при каждом входе пользователя в Facebook, игнорируя состояние кэша. Исправление данной особенности привело к тому, что число проверочных запросов от Chrome сократилось с 63% до 24%. Продолжив анализ работы Chrome стало ясно, что Chrome считает перезагрузкой страницы ситуацию повторного открытия через элементы навигации (например, когда пользователь возвращается к прошлой странице через кнопку назад), что другие браузеры не трактуют как перезагрузка. Исправление данной особенности существенно не повлияло на статистику и стало ясно, что причина повышенного числа проверочных запросов в нажатии пользователями кнопки "перезагрузить страницу". В ходе длительных дебатов был достигнут компромисс - не проводить повторную проверку для уже давно не изменявшихся ресурсов, но сохранить старое поведение и каждый раз проверять ресурсы, которые были изменены недавно. Изменения были приняты в Chrome 54 и привели к существенному ускорению повторной загрузки. Что касается Firefox, то его разработчики не согласились менять давно устоявшееся поведение кнопки "перезагрузить страницу", но реализовали заголовок "cache-control: immutable", предоставив администраторам сайтов возможность управлять поведением при перезагрузке. При наличии данного заголовка браузер считает, что текущий ресурс никогда не меняется и поэтому браузер не выполняет его повторные проверки. Изменение было принято в Firefox 49. Кроме того, для увеличения скорости загрузки страниц в Firefox 44 был реализован метод сжатия Brotli, который по сравнению с gzip позволяет сократить размер отдаваемого содержимого на 20%.



