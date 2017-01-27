27.01.2017 09:47  Выпуск системы управления контейнерами LXD 2.8

Доступен релиз системы управления контейнерами LXD 2.8, развиваемой компанией Canonical в качестве надстройки над инструментарием LXC и позволяющей организовать централизованное управление группой серверов. LXD состоит из управляющего фонового процесса, принимающего запросы через REST API, клиента для работы в командной строке и плагина для интеграции с OpenStack. В отличие от LXC, LXD заменяет систему шаблонов и предлагает альтернативный инструментарий, не ограниченный текущим хостом и поддерживающий управление по сети. Поддерживаются различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграция работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для организации хранилища образов. Код LXD написан на языке Go и использует компоненты liblxc и CRIU.

В новой версии завершена первая стадия переработки клиентского API для языка Go - представлен новый модуль API со всеми определениями REST API. Обеспечено выполнение экземпляра DNS-сервера dnsmasq в виде непривилегированного процесса. В API и клиентском интерфейсе обеспечен корректный вывод информации о VLAN. В команду "lxc image info" добавлено отображение времени последнего использования образа контейнера.



