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27.01.2017 09:47  Выпуск системы управления контейнерами LXD 2.8

Доступен релиз системы управления контейнерами LXD 2.8, развиваемой компанией Canonical в качестве надстройки над инструментарием LXC и позволяющей организовать централизованное управление группой серверов. LXD состоит из управляющего фонового процесса, принимающего запросы через REST API, клиента для работы в командной строке и плагина для интеграции с OpenStack. В отличие от LXC, LXD заменяет систему шаблонов и предлагает альтернативный инструментарий, не ограниченный текущим хостом и поддерживающий управление по сети. Поддерживаются различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграция работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для организации хранилища образов. Код LXD написан на языке Go и использует компоненты liblxc и CRIU.

В новой версии завершена первая стадия переработки клиентского API для языка Go - представлен новый модуль API со всеми определениями REST API. Обеспечено выполнение экземпляра DNS-сервера dnsmasq в виде непривилегированного процесса. В API и клиентском интерфейсе обеспечен корректный вывод информации о VLAN. В команду "lxc image info" добавлено отображение времени последнего использования образа контейнера.

  1. Главная ссылка к новости (https://linuxcontainers.org/lx...)
  2. OpenNews: Компания Canonical выпустила систему управления контейнерами LXD 2.0
  3. OpenNews: Выпуск CRIU 2.0, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
  4. OpenNews: Релиз библиотеки LibVirt 2.0.0
  5. OpenNews: Выпуск OpenVZ 7.0, ставший итогом слияния проектов OpenVZ и Virtuozzo
  6. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lxd, container, lxc
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