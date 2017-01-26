26.01.2017 10:03  Увидел свет дистрибутив Scientific Linux 7.3

Состоялся релиз дистрибутива Scientific Linux 7.3, построенного на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 7.3 и дополненного средствами, ориентированными на использование в научных учреждениях. Дистрибутив поставляется для архитектуры x86_64, в форме DVD-сборок (6.9 Гб и 7.8 Гб), сокращённого образа для установки по сети (406 Мб), LiveCD (698 Мб) и LiveDVD с окружениями KDE (1.7 Гб) и GNOME (1.6 Гб). Формирование DVD-сборок размером 4.7 Гб прекращено, для записи образа на USB-накопитель предлагается использовать утилиту livecd-iso-to-disk. Изменения от RHEL в основной массе сводятся к ребрендингу и чистке привязок к службам Red Hat. Специфичные для научного применения приложения, а также дополнительные драйверы, предлагаются для установки из внешних репозиториев, таких как EPEL, elrepo.org и atrpms.net. Основные особенности Scientific Linux 7.3: Продолжено развитие системы контекстов (Scientific Linux Context), упрощающих создание специализированных сборок дистрибутива и локальных конфигураций с дополнительными приложениями для выполнения специфичных вычислений. Плагин с поддержкой контекстов для установщика Anaconda изменён с целью менее агрессивного использования сетевых ресурсов - параметры контекстов теперь загружаются только при выборе пользователем того или иного контекста.

OpenAFS, открытая реализация распределенной ФС Andrew File System, обновлена до версии 1.6.20;

Представлен новый вариант пользовательского соглашения (EULA, Scientific Linux End User License Agreement), в которое добавлены сведения о контракте с правительством США, в рамках которого Fermilab осуществляет разработку Scientific Linux;

Расширена поддержка загрузки на системах с UEFI Secure Boot. Дистрибутив уже может загружаться в окружении UEFI Secure Boot, но требует выполнения ручных операций, так как входящий в состав загрузчик подписан собственным ключом дистрибутива, а не типовым ключом, воспринимаемым прошивками (необходимо вручную добавить ключ в прошивку);

Добавлен пакет SL_gdm_no_user_list, отключающий отображение списка пользователей в GDM при необходимости соблюдения более строгой политики безопасности;

Добавлен пакет SL_enable_serialconsole для настройки консоли, работающей через последовательный порт;

Добавлен пакет SL_no_colorls, отключающий цветной вывод в ls;

Для автоматической установки обновлений задействована система yum-cron, вместо yum-autoupdate. По умолчанию обновления применяются автоматически с последующей отправкой уведомления пользователю. Для изменения поведения на этапе автоматизированной установки, подготовлены пакеты SL_yum-cron_no_automated_apply_updates (запрещает автоматическую установку обновлений) и SL_yum-cron_no_default_excludes (разрешает установку обновлений с ядром);

Файлы с конфигурацией внешних репозиториев (EPEL, ELRepo, SL-Extras, SL-SoftwareCollections, ZFSonLinux) перемещены в централизованное хранилище, так как данные репозитории не специфичны для конкретных выпусков и могут использоваться с любыми версиями Scientific Linux 7. Для загрузки данных о репозиториях следует выполнить "yum install yum-conf-repos", а затем настроить отдельные репозитории, например, "yum install yum-conf-epel yum-conf-zfsonlinux yum-conf-softwarecollections yum-conf-hc yum-conf-extras yum-conf-elrepo";

Изменено поведение yum: бэкпортирован патч для "yum fs-vars", при котором переменные yum проверяются в директории /etc/yum/vars даже при выборе альтернативного корневого пути (yum-root);

Внесены изменения в пакеты, в основном связанные с ребрендингом: anaconda, dhcp, grub2, httpd, ipa, kernel, libreport, PackageKit, pesign, plymouth, redhat-rpm-config, shim, yum;

По сравнению с веткой Scientific Linux 6.x из базового состава исключены пакеты alpine, SL_desktop_tweaks, SL_password_for_singleuser, yum-autoupdate, yum-conf-adobe, thunderbird (доступен в репозитории EPEL7).



