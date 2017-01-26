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26.01.2017 10:03  Увидел свет дистрибутив Scientific Linux 7.3

Состоялся релиз дистрибутива Scientific Linux 7.3, построенного на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 7.3 и дополненного средствами, ориентированными на использование в научных учреждениях. Дистрибутив поставляется для архитектуры x86_64, в форме DVD-сборок (6.9 Гб и 7.8 Гб), сокращённого образа для установки по сети (406 Мб), LiveCD (698 Мб) и LiveDVD с окружениями KDE (1.7 Гб) и GNOME (1.6 Гб). Формирование DVD-сборок размером 4.7 Гб прекращено, для записи образа на USB-накопитель предлагается использовать утилиту livecd-iso-to-disk.

Изменения от RHEL в основной массе сводятся к ребрендингу и чистке привязок к службам Red Hat. Специфичные для научного применения приложения, а также дополнительные драйверы, предлагаются для установки из внешних репозиториев, таких как EPEL, elrepo.org и atrpms.net.

Основные особенности Scientific Linux 7.3:

  • Продолжено развитие системы контекстов (Scientific Linux Context), упрощающих создание специализированных сборок дистрибутива и локальных конфигураций с дополнительными приложениями для выполнения специфичных вычислений. Плагин с поддержкой контекстов для установщика Anaconda изменён с целью менее агрессивного использования сетевых ресурсов - параметры контекстов теперь загружаются только при выборе пользователем того или иного контекста.
  • OpenAFS, открытая реализация распределенной ФС Andrew File System, обновлена до версии 1.6.20;
  • Представлен новый вариант пользовательского соглашения (EULA, Scientific Linux End User License Agreement), в которое добавлены сведения о контракте с правительством США, в рамках которого Fermilab осуществляет разработку Scientific Linux;
  • Расширена поддержка загрузки на системах с UEFI Secure Boot. Дистрибутив уже может загружаться в окружении UEFI Secure Boot, но требует выполнения ручных операций, так как входящий в состав загрузчик подписан собственным ключом дистрибутива, а не типовым ключом, воспринимаемым прошивками (необходимо вручную добавить ключ в прошивку);
  • Добавлен пакет SL_gdm_no_user_list, отключающий отображение списка пользователей в GDM при необходимости соблюдения более строгой политики безопасности;
  • Добавлен пакет SL_enable_serialconsole для настройки консоли, работающей через последовательный порт;
  • Добавлен пакет SL_no_colorls, отключающий цветной вывод в ls;
  • Для автоматической установки обновлений задействована система yum-cron, вместо yum-autoupdate. По умолчанию обновления применяются автоматически с последующей отправкой уведомления пользователю. Для изменения поведения на этапе автоматизированной установки, подготовлены пакеты SL_yum-cron_no_automated_apply_updates (запрещает автоматическую установку обновлений) и SL_yum-cron_no_default_excludes (разрешает установку обновлений с ядром);
  • Файлы с конфигурацией внешних репозиториев (EPEL, ELRepo, SL-Extras, SL-SoftwareCollections, ZFSonLinux) перемещены в централизованное хранилище, так как данные репозитории не специфичны для конкретных выпусков и могут использоваться с любыми версиями Scientific Linux 7. Для загрузки данных о репозиториях следует выполнить "yum install yum-conf-repos", а затем настроить отдельные репозитории, например, "yum install yum-conf-epel yum-conf-zfsonlinux yum-conf-softwarecollections yum-conf-hc yum-conf-extras yum-conf-elrepo";
  • Изменено поведение yum: бэкпортирован патч для "yum fs-vars", при котором переменные yum проверяются в директории /etc/yum/vars даже при выборе альтернативного корневого пути (yum-root);
  • Внесены изменения в пакеты, в основном связанные с ребрендингом: anaconda, dhcp, grub2, httpd, ipa, kernel, libreport, PackageKit, pesign, plymouth, redhat-rpm-config, shim, yum;
  • По сравнению с веткой Scientific Linux 6.x из базового состава исключены пакеты alpine, SL_desktop_tweaks, SL_password_for_singleuser, yum-autoupdate, yum-conf-adobe, thunderbird (доступен в репозитории EPEL7).


  1. Главная ссылка к новости (http://listserv.fnal.gov/scrip...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив CentOS 7.1611, основанный на RHEL 7.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 7.3 и ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U2
  4. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.3
  5. OpenNews: Разработчики Scientific Linux планируют перейти на пакетную базу CentOS
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Scientific Linux 7.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scientific, linux, rhel, redhat
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  • 1, Аноним, 12:49, 26/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Получше CentOS и Oracle Linux. Инфа 100%.
     
     
  • 4, lone_wolf, 14:24, 26/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Чем? только аргументировано.
     
  • 2, Аноним, 12:53, 26/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    а как seamonkey поставить свежий туда он в репозиториях есть и fluxbox есть ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, fi, 13:46, 26/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А откуда инфа про atrpms.net? он уже пару лет как умер, и в списке я его не вижу.
     

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