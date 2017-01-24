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24.01.2017 11:20  Доступны первые сборки проекта Lineage OS, продолжившего развитие CyanogenMod

Разработчики проекта Lineage OS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, сообщили о подготовке сборочной инфраструктуры к публикации сборок. На сайте проекта подготовлен раздел загрузки, запущен wiki с информацией о поддерживаемых устройствах и реализован отчёт со статистикой установок. В список поддерживаемых устройств включено более 80 смартфонов, совместимых с Android Marshmallow (6.x) и Nougat (7.x).

Для загрузки пока подготовлено несколько сборок (Nexus 6, Nexus 5, OnePlus One, Moto G4, Moto X, Moto G, Xiaomi Mi4, Samsung Galaxy S3), но в дальнейшем сборки планируется сформировать для всех поддерживаемых устройств. Обновления планируется выпускать еженедельно. Кроме обычных еженедельных обновлений дополнительно сформированы экспериментальные сборки, предназначенные для миграции с CyanogenMod на сборки Lineage OS, в которых реализована верификация по цифровой подписи.

  1. Главная ссылка к новости (http://lineageos.org/Update-an...)
  2. OpenNews: Проект CyanogenMod прекращает своё существование в пользу форка Lineage
  3. OpenNews: Обновление мобильной платформы CyanogenMod 13
  4. OpenNews: Началось формирование сборок CyanogenMod 14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lineage, android, cyanogenmod
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  • 1.1, Аноним, 12:16, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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    Нету там сборок.
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:05, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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    Есть Кликните на любом устройстве в списке Например, https download lineageo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:08, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Собрал и поставил уже 2-ого числа. Пока их дождешься, уже Android 8 выйдет...
     
     
  • 2.8, Аноним, 13:26, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А можешь попробывать собрать вот эту прогу под Linage OS http github com open... весь текст скрыт [показать]
     

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