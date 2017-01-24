24.01.2017 11:20  Доступны первые сборки проекта Lineage OS, продолжившего развитие CyanogenMod

Разработчики проекта Lineage OS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, сообщили о подготовке сборочной инфраструктуры к публикации сборок. На сайте проекта подготовлен раздел загрузки, запущен wiki с информацией о поддерживаемых устройствах и реализован отчёт со статистикой установок. В список поддерживаемых устройств включено более 80 смартфонов, совместимых с Android Marshmallow (6.x) и Nougat (7.x).

Для загрузки пока подготовлено несколько сборок (Nexus 6, Nexus 5, OnePlus One, Moto G4, Moto X, Moto G, Xiaomi Mi4, Samsung Galaxy S3), но в дальнейшем сборки планируется сформировать для всех поддерживаемых устройств. Обновления планируется выпускать еженедельно. Кроме обычных еженедельных обновлений дополнительно сформированы экспериментальные сборки, предназначенные для миграции с CyanogenMod на сборки Lineage OS, в которых реализована верификация по цифровой подписи.



