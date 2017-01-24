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24.01.2017 09:23  В браузерном дополнении Cisco WebEx выявлен URL, позволяющий выполнить код в системе

В браузерном дополнении, устанавливаемом при использовании платформы для проведения web-конференций Cisco WebEx, выявлена показательная уязвимость, позволяющая при открытии в браузере специально оформленной страницы выполнить код на уровне операционной системы с правами текущего пользователя. Платформа WebEx получила большое распространение в корпоративной среде и насчитывает более 20 млн пользователей.

Уязвимость вызвана наличием предопределённого идентификатора, позволяющего передать дополнению команды (возможность используется для встраивания на сайты виджетов WebEx). В частности, команды можно передать через запрос со специально оформленной страницы, обращение с которой может быть скрыто от пользователя путем применения блоков iframe. Так как дополнение реализовано в виде надстройки над нативным кодом, вызываемым при помощи API nativeMessaging, атакующие могут добиться выполнения вызовов nativeMessaging от имени дополнения и организовать выполнение произвольного кода на уровне системы.

Эксплоит достаточно прост и сводится к передаче сообщения WebEx с любой страницы, названной "cwcsf-nativemsg-iframe-43c85c0d-d633-af5e-c056-32dc7efc570b.html" (название принципиально, так как является идентификатором, позволяющим выполнить действия на стороне дополнения). Для выполнения кода используется команда GpcInitCall, позволяющая вызвать функцию из нативного компонента. Например, в подготовленном для платформы Windows эксплоите осуществляется обращение к библиотеке "MSVCR100.DLL" и вызов функции "_wsystem()". В качестве примера приведён запуск калькулятора после открытия в браузере подготовленной атакующими web-страницы.

В дополнении подобная функциональность используется для передачи события "launch_meeting", в результате которого управление передаётся установленному в систему коммуникационному клиенту WebEx (разделяемая библиотека "atmccli"). Передаваемые в составе события "launch_meeting" команды вызывают обработчики, реализованные в виде функций, экспортируемых библиотекой "atmccli". Так как имя библиотеки и команда передаётся в составе запроса, атакующий имеет возможность вместо "atmccli" указать любую системную библиотеку, а вместо команды - любую экспортируемую этой библиотекой функцию. Подобные возможности оставались бы особенностью внутреннего кода дополнения, если бы не наличие скрытого идентификатора, позволяющего передавать команды с внешних ресурсов. 


   var msg = {
       ...
       GpcComponentName: btoa("MSVCR100.DLL"),
       GpcInitCall: btoa("_wsystem(ExploitShellCommand);"), ExploitShellCommand: btoa("calc.exe"),
   }

   document.dispatchEvent(new CustomEvent("connect", { detail: { token: "token" }}));
       document.dispatchEvent(new CustomEvent("message", { detail: {
            message: JSON.stringify(msg),
            message_type: "launch_meeting",
            timestamp: (new Date()).toUTCString(),
            token: "token"
        }
    }));

Разработчики Firefox уже добавили дополнение WebEx Extension в черный список. Дополнение также временно заблокировано в Chrome web store. Компания Cisco подготовила исправление (1.0.3), но оно не блокирует скрытый идентификатор, а ограничивает возможность выполнения запросов с сайтов *.webex.com и *.webex.com.cn при обязательном применении HTTPS. Ряд разработчиков Chromium не согласились с таким исправлением, так как по сути владельцам поддоменов webex.com, среди которых корпоративные клиенты, оставлена возможность выполнения любого кода на стороне системы пользователя и возникают вопросы о возможности осуществления XSS-атак.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: security, cisco
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  • 1.1, Аноним, 09:49, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Т.е. сиско просто сузила круг тех, кто может юзать эксплойт?
     
     
  • 2.2, kai3341, 09:58, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    неа, не сузила
     
  • 1.3, Аноним, 10:33, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ждём citrix :)
     
  • 1.4, Hellraiser, 10:37, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    а кто сказал, что это уязвимость? может это API для управления девайсом :D
     
  • 1.6, МимоМаккузик, 10:40, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    О Святой Билл и Милинда,зачем было добавлять функционал позволяющий что-либо запускать с помощью JS?
    Если ружье висит, то рано или поздно из него шмальнут.
     
     
  • 2.8, kai3341, 10:59, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кстати про ружьё: [https://habrahabr.ru/company/dsec/blog/278549/]
     
  • 1.10, Аноним, 12:54, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    У сиски ещё anydisconnect-vpn есть Такой же троян Эта хрень на моей линукс-маш... весь текст скрыт [показать]
     

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