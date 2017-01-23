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23.01.2017 19:55  Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch

Исследователи безопасности, изучающие поражение вредоносным ПО незащищённых систем с СУБД MongoDB, опубликовали обновление статистики. За неделю вымогатели довели до 40 тысяч число захваченных систем c СУБД MongoDB, на которых под видом применения шифровальщика удаляются все данные и публикуется требование заплатить выкуп за восстановление.

Также зафиксированы атаки и на другие хранилища, доступ к которым оставлен открытым без аутентификации. В частности, похожим способом поражено более 5 тысяч серверов с Elastic Search и около 500 серверов с СУБД Apache CouchDB. Число уязвимых систем, потенциально доступных для атаки, оценивается в 33000 и 4600 серверов Elastic Search и CouchDB, соответственно. Также начинается волна атак на хранилища на базе Cassandra и Hadoop.

Злоумышленники уже атаковали 124 хранилища на базе Hadoop, имеющих не прикрытую для внешнего доступа управляющую web-панель. Cреди атакованных имеются очень крупные кластеры, хранящие сотни терабайт данных. Примечательно, что в случае Hadoop атакующие даже не пытаются вымогать деньги, как в случае остальных систем предлагая вернуть доступ к бэкапу, а занимаются вандализмом, просто удаляя все данные и оставляя запись "NODATA4U_SECUREYOURSHIT". Сканирование хостов в глобальной сети показало наличие около 5400 незащищённых хранилищ на базе Hadoop, которые могут стать объектом атаки вандалов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Число серверов MongoDB, поражённых шифровальщиком, увеличилось до 28 тысяч
  3. OpenNews: Вымогатели-шифровальщики переключились на незащищённые СУБД MongoDB
  4. OpenNews: Выявлено вредоносное ПО, использующее уязвимые СУБД Redis для майнинга криптовалют
  5. OpenNews: Некорректно настроенные серверы MongoDB являются источником утечки 684 Тб данных
  6. OpenNews: Около 40 тысяч серверов MongoDB доступны без аутентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mongodb
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  • 1, анонко, 20:00, 23/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    шерето
     
  • 2, Аноним, 20:05, 23/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    классический случай ССЗБ
     
  • 3, paulus, 20:29, 23/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    SECUREYOURSHIT и кто им доктор? ССЗБ
     
  • 4, Ordu, 20:47, 23/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В начале 2000-х школьники пачками ломали сайты через гугл, и хвастались на всяких там ксакепах своим школоюмором в дефейсах сайтов. В результате вебмастеры одумались, и прикрыли свои жопы от всяких там инклюдов файлов с третьих хостов, sql-инъекций, а затем и xss, так что найти дыру для подавляющего большинства школьников стало слишком сложно.

    Но если вебмастера теперь хотя бы пытаются думать головой, то админы, очевидно, не все. И хорошо, что их ломают ради удаления данных -- это гораздо лучше, чем утечка приватных данных. Может быть, в результате, горе-админы попробуют думать всё же не жопой, а какой-нибудь более приспособленной для мышления частью тела.

     
  • 5, Аноним, 20:48, 23/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ну ещё бы Попробуй перед этим эти терабайты выкачать, а потом ещё и хранить ... весь текст скрыт [показать]
     

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