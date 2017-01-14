14.01.2017 19:38  Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети

Доступны первые выпуски OpenNMT (Open Neural Machine Translation), открытой системы машинного перевода, использующей методы машинного обучения. Для построения нейронной сети проект использует возможности библиотеки глубинного машинного обучения Torch. Код развиваемых проектом OpenNMT модулей для Torch написан на языке Lua и распространяется под лицензией MIT. Для упрощения распространения продукта проектом также развивается самодостаточный вариант транслятора на языке C++, который использует предварительно натренированные модели без привязки зависимостями к Torch и Lua.
Разработчики OpenNMT пытаются создать продукт с одной стороны простой в использовании и легко расширяемый, а с другой стороны обеспечивающий высокую эффективность и качество перевода. Крупнейшими участниками проекта являются компания SYSTRAN, специализирующаяся на создании средств машинного перевода, и группа исследователей Harvard, разрабатывающая модели человеческого языка для систем машинного обучения. Для ознакомления с качеством работы OpenNMT введён в строй online-переводчик, в том числе поддерживающий русский язык.
Для упрощения применения OpenNMT подготовлено несколько уже прошедших тренировку общедоступных моделей языков, позволяющих переводить с английского на немецкий и обратно. Также доступна универсальная модель для произвольного перевода текстов на французском, испанском, португальском, итальянском и румынском языках.
Для остальных языков предлагается самостоятельно подготовить модель перевода, осуществив обучение нейронной сети на основе эталонного набора переводов (для обучения системе передаётся два файла - один с предложениями на исходном языке, а второй с качественным переводом этих предложений на целевой язык). Для упрощения развёртывания OpenNMT предоставляется преднастроенный контейнер на базе Docker.
Интерфейс пользователя максимально упрощён и требует лишь указания входного файла с текстом и файла для сохранения результата перевода. Применение Torch позволяет задействовать возможности GPU (c поддержкой CUDA) для ускорения процесса обучения нейронной сети. Система расширений даёт возможность реализовывать на базе OpenNMT дополнительную функциональность, например, автореферирование и генерацию субтитров. На базе OpenNMT также развивается система оптического распознавания текста, способная распознавать и переводить в формат LaTeX сложные математические формулы.
всё ясно.. расходимся пацаны
Google: Эта демонстрационная платформа позволяет испытать Pure машинного перевода Neural ™ на основе выводов последнего исследования сообщества и R & D Systran в.
Эти ребята: Эта демонстрационная платформа позволяет вам ознакомиться с преобразование компьютерных систем Intel® Clear Neural™ на основе результатов исследований и разработок SYSTRAN.
Перевод конечно неудовлетворителен у обоих, но у OpenNMT он звучит аккуратней да и вообще передаёт смысл.
Какие преимущества даёт этот язык относительно мейнстримных питонов? Или чтоб не как у всех. Тогда это хипстерская поделка, которая будет вскоре заброшена.
https://github.com/soumith/convnet-benchmarks
В общем, круто, что есть разные фреймворки, да ещё и свободные. Конкуренция - залог здоровья.
LuaJit / JIT
Что же вы так жестоко обламываете мечту школотов - найти тот самый, тайный переводчик, запустить и больше не парится с английским и прочими недоязыками!
А гугл как
thousand devils
А они как перевели?
Правильный перевод между тем - fucking ass :)
Тьфу ты, блин. А я, было, подумал, что это Nordic Mobile Telephony.
ппц, там такие перлы вылетают :)