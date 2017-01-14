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14.01.2017 19:38  Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети

Доступны первые выпуски OpenNMT (Open Neural Machine Translation), открытой системы машинного перевода, использующей методы машинного обучения. Для построения нейронной сети проект использует возможности библиотеки глубинного машинного обучения Torch. Код развиваемых проектом OpenNMT модулей для Torch написан на языке Lua и распространяется под лицензией MIT. Для упрощения распространения продукта проектом также развивается самодостаточный вариант транслятора на языке C++, который использует предварительно натренированные модели без привязки зависимостями к Torch и Lua.

Разработчики OpenNMT пытаются создать продукт с одной стороны простой в использовании и легко расширяемый, а с другой стороны обеспечивающий высокую эффективность и качество перевода. Крупнейшими участниками проекта являются компания SYSTRAN, специализирующаяся на создании средств машинного перевода, и группа исследователей Harvard, разрабатывающая модели человеческого языка для систем машинного обучения. Для ознакомления с качеством работы OpenNMT введён в строй online-переводчик, в том числе поддерживающий русский язык.

Для упрощения применения OpenNMT подготовлено несколько уже прошедших тренировку общедоступных моделей языков, позволяющих переводить с английского на немецкий и обратно. Также доступна универсальная модель для произвольного перевода текстов на французском, испанском, португальском, итальянском и румынском языках.

Для остальных языков предлагается самостоятельно подготовить модель перевода, осуществив обучение нейронной сети на основе эталонного набора переводов (для обучения системе передаётся два файла - один с предложениями на исходном языке, а второй с качественным переводом этих предложений на целевой язык). Для упрощения развёртывания OpenNMT предоставляется преднастроенный контейнер на базе Docker.

Интерфейс пользователя максимально упрощён и требует лишь указания входного файла с текстом и файла для сохранения результата перевода. Применение Torch позволяет задействовать возможности GPU (c поддержкой CUDA) для ускорения процесса обучения нейронной сети. Система расширений даёт возможность реализовывать на базе OpenNMT дополнительную функциональность, например, автореферирование и генерацию субтитров. На базе OpenNMT также развивается система оптического распознавания текста, способная распознавать и переводить в формат LaTeX сложные математические формулы.

  1. Главная ссылка к новости (http://opennmt.net/...)
  2. OpenNews: Facebook открыл наработки по распознаванию объектов на фотографиях
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал на GitHub систему машинного обучения CNTK
  4. OpenNews: Facebook опубликовал концепцию сервера для систем искусственного интеллекта
  5. OpenNews: Facebook открыл модули машинного обучения, использующие GPU для ускорения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: torch
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  • 1.1, Xasd, 20:57, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > GPU (c поддержкой CUDA)

    всё ясно.. расходимся пацаны

     
     
  • 2.26, Аноним, 00:27, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Расходимся по подвалам, пацаны У меня есть свободное место в мусорном бачке на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, Аноним, 00:59, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В сбербанке обещают примерно 3000 пацанов разойти Покамест правда юристов, но п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, A.Stahl, 21:01, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    This demo platform allows you to experience Pure Neural™ machine translation based on the last Research community's findings and SYSTRAN’s R&D.

    Google: Эта демонстрационная платформа позволяет испытать Pure машинного перевода Neural ™ на основе выводов последнего исследования сообщества и R & D Systran в.

    Эти ребята: Эта демонстрационная платформа позволяет вам ознакомиться с преобразование компьютерных систем Intel® Clear Neural™ на основе результатов исследований и разработок SYSTRAN.

    Перевод конечно неудовлетворителен у обоих, но у OpenNMT он звучит аккуратней да и вообще передаёт смысл.

     
     
  • 2.9, Аноним, 22:23, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А откуда там во втором переводе взялся Intel? Это же полная отсебятина, не?
     
     
  • 3.14, A.Stahl, 22:49, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нейронные сети не понимают что делают, а просто лепят на кучу куски в той же последовательности, как и чаще всего встречалось в обучающих материалах. Видимо у Интела есть какое-то Neural™ и сеть много прочитала рекламного шлака про эту хрень.
    Кстати очень хороший наглядный пример для тех ребят, которые искренне верят в ИИ на нейронных сетях.
     
     
  • 4.17, GoogLeNet, 22:55, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Define "понимать"
     
     
  • 5.19, A.Stahl, 23:06, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Понимать -- уметь классифицировать по какому-то значимому признаку, а не единственно по факту нахождения слов рядом.
     
     
  • 6.22, Лейкопластырь СлияниеУникум, 23:17, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нейросети так и делают.
     
     
  • 7.24, A.Stahl, 23:28, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Несомненно.
     
  • 1.3, Шарп, 21:24, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > написан на языке Lua

    Какие преимущества даёт этот язык относительно мейнстримных питонов? Или чтоб не как у всех. Тогда это хипстерская поделка, которая будет вскоре заброшена.

     
     
  • 2.10, Умная Маша, 22:29, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Torch - очень известный и зрелый фреймворк для нейросетей, до появления TensorFlow был самым мейнстримом. Стоит за ним в основном фейсбук, где сейчас работает Ян Лекун, живой классик свёрточных сетей. У торча архитектура простая, как топор, и при этом он работает АДОВО БЫСТРО, несмотря на Lua-прослойку (LuaJIT же). Быстрее, чем Caffe, написанное на чистых плюсах, например. Алсо быстрее TensorFlow. Гугл-овцы в каждом релизе обещают всех перегнать, но что-то нипалучается.

    https://github.com/soumith/convnet-benchmarks

    В общем, круто, что есть разные фреймворки, да ещё и свободные. Конкуренция - залог здоровья.

     
  • 2.11, Аноним, 22:33, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > относительно мейнстримных питонов

    LuaJit / JIT

     
  • 2.12, barmaglot, 22:33, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Для тех кто не в курсе: lua как самостоятельный язык нигде не используется. Это скриптовый язык, который очень легко встраивается в любое приложение, легковесен, прост и достаточно гибок.  Довольно массовый кстати, из примеров: игры, nginx, torch.
    Имеется реализация с JIT.
    От не хипстерского питона, отличается скоростью близкой к C, размером встраивоемой либы в 600КБ, контекстно свободной грамматикой. Люди которые создавали lua, в отличии от Гвидо знали, что такое "формальные грамматики", или как минимум в своё время прочитали: "Теория синтаксического анализа" Ахо и Ульмана;  "Конструирование компиляторов" Гриса.

     
     
  • 3.18, Аноним, 23:03, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Влажные мечты неосиляторов сишки, даже в микробенчах https eklausmeier wordpr... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, жабабыдлокодер, 21:33, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я закинул первый абзац "Ветер в ивах" в гугл, яндекс и опенНМТ. Текст, на самом деле, очень тяжел для машинного перевода, хотя для прочтения не нужно очень хорошо знать язык. В гугле и яндексе ломаным языком, в принципе, более-менее понятно. ОпенНМТ выдал полную белиберду, полную: "Something up above was calling him imperiously, and he made for the steep little tunnel which answered in his case to the gravelled carriage-drive owned by animals whose residences are nearer to the sun and air." - "Что-то выше называлось его имперированным, и он сделал для крутого тоннеля, который ответил в его случае на шлюпанный грузовик, принадлежащий животным, чьи дома ближе к солнцу и воздуху." Шлюпанный!!!
     
     
  • 2.6, другой Аноним, 21:58, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >  ОпенНМТ выдал полную белиберду, полную

    Что же вы так жестоко обламываете мечту школотов - найти тот самый, тайный переводчик, запустить и больше не парится с английским и прочими недоязыками!


     
     
  • 3.15, жабабыдлокодер, 22:50, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почитайте фантастику - там таких переводчиков навалом, хоть с марсианского, хоть с тау-китянского... Некоторым с помощью переводчиков удавалось даже в любви инопланетянкам объясняться.
     
  • 1.5, Аноним, 21:54, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прикольно На фразе У вас баг в переводчик сайт выдаёт Error Route not found... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, pavard, 22:05, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    тысяча чертей - переводит лучше чем гугл и яндекс.
     
     
  • 2.8, Square1, 22:15, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Яндекс перевел как
    bloody hell

    А гугл как
    thousand devils

    А они как перевели?

    Правильный перевод между тем - fucking ass :)

     
  • 2.16, жабабыдлокодер, 22:54, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А Вы попробуйте всеми тремя переводчиками перевести "holy ficking shit"...
     
  • 1.20, Аноним, 23:08, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это не конечный продукт, это как и в 99 случаев - экспериментальная разработка ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Demo, 23:10, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > OpenNMT

    Тьфу ты, блин. А я, было, подумал, что это Nordic Mobile Telephony.

     
  • 1.23, Мадара, 23:21, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    самая жесть когда переводишь с английского на русский, вставляя русский текст, например:
    "Я хреновый переводчик." -> Э-ха.
    или еще:
    "вна Украине" -> Вранье

    ппц, там такие перлы вылетают :)

     
  • 1.25, paulus, 00:20, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта "новость" была как минимум 21 дек. 2016 :)
    Проект открытый, плюс альтарнатива гуглям/яндекскам.., так что новость позитивная хоть "двигло" пока и слабое. Гугля до сих пор переводит не ахти, так что дайте скачуху начинаниям :)
     

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