14.01.2017 19:38  Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети

Я закинул первый абзац "Ветер в ивах" в гугл, яндекс и опенНМТ. Текст, на самом деле, очень тяжел для машинного перевода, хотя для прочтения не нужно очень хорошо знать язык. В гугле и яндексе ломаным языком, в принципе, более-менее понятно. ОпенНМТ выдал полную белиберду, полную: "Something up above was calling him imperiously, and he made for the steep little tunnel which answered in his case to the gravelled carriage-drive owned by animals whose residences are nearer to the sun and air." - "Что-то выше называлось его имперированным, и он сделал для крутого тоннеля, который ответил в его случае на шлюпанный грузовик, принадлежащий животным, чьи дома ближе к солнцу и воздуху." Шлюпанный!!!