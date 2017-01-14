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13.01.2017 23:52  Компания Google открыла код Draco, библиотеки для эффективного сжатия 3D-графики

Компания Google опубликовала наработки проекта Draco, в рамках которого подготовлена библиотека для эффективного сжатия 3D-данных, таких как полигональные сетки (mash) и облака точек. Код написан на языке С++ (имеется вариант декодировщика на JavaScript) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Draco поддерживает сжатие параметров расположения точек, информации о связях, цветах, нормалях, мешах, координатах текстур и других геометрических атрибутов. Библиотека позволяет существенно сократить объем хранимых и передаваемых по сети 3D-данных, обеспечив при этом высокую скорость распаковки и упаковки. Например, использование Draco даёт возможность существенно уменьшить размер 3D-приложений и игр, сократить время на загрузку 3D-сцен и параметров визуализации, уменьшить объём данных для систем виртуальной и дополненной реальности, оптимизировать хранение данных от лидаров.

Для web-разработчиков подготовлен распаковщик на JavaScript, позволяющий обрабатывать сжатый 3D-контент непосредственно на стороне web-приложения в браузере. Кроме того, реализована возможность интеграции поддержки Draco в 3D-просмотрщик three.js. Производительность распаковщика на JavaScript примерно в два раза отстаёт от эталонного распаковщика на C++.

В будущем планируется расширить Draco возможностью сжатия с потерей детализации. Draco сможет создавать несколько уровней детализации из исходной модели, что может применяться в условиях жесткой экономии места в хранилище или при очень низкой пропускной способности сети.



  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: 3d, compress
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  • 1, Константавр, 00:32, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    ого
     
     
  • 2, Константавр, 00:34, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Хотя, анимаций это не касается, да? Ведь большую часть занимают анимации
     
  • 3, Аноним, 00:36, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    как скоро это появится в Blender?
     
  • 4, Аноним, 00:38, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    > оптимизировать хранение данных от лидаров

    LiDAR'ов

     

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