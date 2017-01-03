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03.01.2017 10:49  Релиз СУБД SQLite 3.16.0

Состоялся релиз SQLite 3.16.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные новшества:

  • Проведена оптимизация производительности, которая позволила снизить нагрузку на CPU на 9%;
  • Экспериментальная возможность определения функций в блоках PRAGMA, которые затем можно использовать внутри запросов SELECT;
  • В sqlite3_db_config() добавлен флаг SQLITE_DBCONFIG_NO_CKPT_ON_CLOSE, позволяющий изменить поведение по автоматической фиксации изменений при закрытии соединения;
  • В функциях работы с датами и временем обеспечена всеобъемлющая поддержка модификатора 'unixepoch';
  • Изменены настройки по умолчанию системы распределения памяти "lookaside": вместо выделения 500 слотов по 128 байт теперь выделяется 125 слотов по 512 байт;
  • Расширено вовлечение частичных индексов при выполнении условия "WHERE x NOT NULL" в случае если столбец "x" также упоминается в операциях LIKE или GLOB;
  • Алгоритм сопоставления в операциях LIKE и GLOB теперь работает быстрее в случае указания в шаблоне нескольких масок;
  • В интерфейс командной сроки добавлены новые команды ".mode quote", ".lint fkey-indexes" и ".imposter";
  • В форме загружаемого дополнения реализована SQL-функция remember(V,PTR);
  • Сборочная опция SQLITE_OMIT_BUILTIN_TEST переименована в SQLITE_UNTESTABLE, что лучше отражает её суть.


  1. Главная ссылка к новости (http://sqlite.org/releaselog/3...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.15.0
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.14.0
  4. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.13.0
  5. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.10.0
  6. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.9.0 с поддержкой JSON
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
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  • 1, Аноним, 11:08, 03/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    В праздники релизятся, совсем загнили там Толи дело у нас - вся страна в алкоко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 11:18, 03/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Не у нас, а у вас.
     
     
  • 3, Аноним, 11:42, 03/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    соглашусь с вами - бесполезно на всю страну кричать про боярышник - люди продолж... весь текст скрыт [показать]
     

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