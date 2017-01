03.01.2017 10:49  Релиз СУБД SQLite 3.16.0

Состоялся релиз SQLite 3.16.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg. Основные новшества: Проведена оптимизация производительности, которая позволила снизить нагрузку на CPU на 9%;

Экспериментальная возможность определения функций в блоках PRAGMA, которые затем можно использовать внутри запросов SELECT;

В sqlite3_db_config() добавлен флаг SQLITE_DBCONFIG_NO_CKPT_ON_CLOSE, позволяющий изменить поведение по автоматической фиксации изменений при закрытии соединения;

В функциях работы с датами и временем обеспечена всеобъемлющая поддержка модификатора 'unixepoch';

Изменены настройки по умолчанию системы распределения памяти "lookaside": вместо выделения 500 слотов по 128 байт теперь выделяется 125 слотов по 512 байт;

Расширено вовлечение частичных индексов при выполнении условия "WHERE x NOT NULL" в случае если столбец "x" также упоминается в операциях LIKE или GLOB;

Алгоритм сопоставления в операциях LIKE и GLOB теперь работает быстрее в случае указания в шаблоне нескольких масок;

В интерфейс командной сроки добавлены новые команды ".mode quote", ".lint fkey-indexes" и ".imposter";

В форме загружаемого дополнения реализована SQL-функция remember(V,PTR);

Сборочная опция SQLITE_OMIT_BUILTIN_TEST переименована в SQLITE_UNTESTABLE, что лучше отражает её суть.