30.12.2016 10:33  Обновление libpng 1.6.27 с устранением уязвимости

В очередной серии обновлений библиотеки libpng 1.6.27, 1.5.28, 1.4.20, 1.2.57 и 1.0.67 устранена уязвимость, которая может привести к разыменованию нулевого указателя (в современных системах приводит к краху приложения), при определённых манипуляциях с PNG-изображениями. Примечательно, что вызывающая уязвимость ошибка присутствует в коде libpng более 20 лет, с 26 июня 1995 года.
Проблема вызвана разыменованием нулевого указателя и проявляется при использовании в программах функции png_set_text_2(), позволяющей манипулировать содержащимися в метаданных текстовыми блоками. Подобная функция не используется в firefox, imagemagick, graphicsmagick, pngcrush и просмотрщиках изображений, и применяется только в некоторых графических редакторах. Более того, для эксплуатации уязвимости приложение должно загрузить блок текста в структуру PNG, задем удалить весь текст, а затем добавить другой блок текста в туже самую структуру, что делает атаку маловероятной.
спасибо за ликбез.
Опасная бритва -- это опасная бритва, если Вам её кто-то впаривал как безопасную -- с ним и разбирайтесь.
Это путь сперва специализации, а затем деградации -- ну, когда надо писать в руководствах к стиралкам, что кошек в них стирать низзя, чтоб деграданты не засудили.
Не весь.
На каникулах возьми TAOUP и проштудируй на предмет помянутой выше универсализации. В след.раз, может, не будешь упёртым дураком выглядеть.
...и тут же...
> пусть каждая программа делает [B]только одну вещь[/B], но делает это хорошо.
> То же самое можно сказать и о работе с памятью. Надежнее доверить это дело JVM.
А я и не знал, что JVM -- это такой менеджер памяти, [B]и только[/B]. Или что JVM "это дело" делает хорошо.
Ребятки, проверяйте свои доводы как следует -- меня на слове поймать можно, но для этого надо быть специалистом, а не демагогом. Творческого времяпровождения в наступающем году :)
PS: разумеется, про "попенсорс" вещал и изрядно, как предполагаю, нагадил в соседних темах кто-то с того же самого адреса.
Ну не скажи. Бизнес-логику очень сложно мешать с низкоуровневыми вызовами. Да и не нужно.
Сперва да, а затем "у нас БУЗИНЕС, шо вы со своей безопасностью впёрлись!" (до поры).
Засуживают как раз не деграданты, а злоумышленники, находящие уязвимости в юридической защите компании-производителя. Ну а к сути специализации этот пример вообще не имеет отношения.
Это вряд ли бот -- скорее человек, который купился на тыканье в проблемы (вполне реальные) языков с ручным управлением памятью и рекламу (обычно лукавую) языков с автоматическим управлением памятью.
А ведь это несколько классов проблем, которые размениваются на другие классы проблем -- и не отменяют третьих, что порой и подводит уверовавших в "это же безопасный язык"...
Можете чуть конкретней рассказать про лукавую рекламу? Где её видели, когда и как оценивали объём отностительно нелукавой рекламы?
Например, когда играют на предположениях и "логичных" выводах; когда рассказывают о решаемых проблемах, но умалчивают о создаваемых взамен.
> Где её видели, когда и как оценивали объём отностительно нелукавой рекламы?
Много где, и здесь нередко; на глазок, благо пристрелямши.
нужно было прятать код - это точно решает все проблемы