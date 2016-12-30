30.12.2016 10:33  Обновление libpng 1.6.27 с устранением уязвимости

> Шигорин чутка позабыл

...и тут же...

> пусть каждая программа делает [B]только одну вещь[/B], но делает это хорошо.

> То же самое можно сказать и о работе с памятью. Надежнее доверить это дело JVM.

А я и не знал, что JVM -- это такой менеджер памяти, [B]и только[/B]. Или что JVM "это дело" делает хорошо.

Ребятки, проверяйте свои доводы как следует -- меня на слове поймать можно, но для этого надо быть специалистом, а не демагогом. Творческого времяпровождения в наступающем году :)

PS: разумеется, про "попенсорс" вещал и изрядно, как предполагаю, нагадил в соседних темах кто-то с того же самого адреса.

