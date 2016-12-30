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30.12.2016 10:33  Обновление libpng 1.6.27 с устранением уязвимости

В очередной серии обновлений библиотеки libpng 1.6.27, 1.5.28, 1.4.20, 1.2.57 и 1.0.67 устранена уязвимость, которая может привести к разыменованию нулевого указателя (в современных системах приводит к краху приложения), при определённых манипуляциях с PNG-изображениями. Примечательно, что вызывающая уязвимость ошибка присутствует в коде libpng более 20 лет, с 26 июня 1995 года.

Проблема вызвана разыменованием нулевого указателя и проявляется при использовании в программах функции png_set_text_2(), позволяющей манипулировать содержащимися в метаданных текстовыми блоками. Подобная функция не используется в firefox, imagemagick, graphicsmagick, pngcrush и просмотрщиках изображений, и применяется только в некоторых графических редакторах. Более того, для эксплуатации уязвимости приложение должно загрузить блок текста в структуру PNG, задем удалить весь текст, а затем добавить другой блок текста в туже самую структуру, что делает атаку маловероятной.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Приложения, использующие libpng, подвержены уязвимости
  3. OpenNews: В libpng устранена опасная уязвимость
  4. OpenNews: Релиз libpng 1.6.0 с поддержкой упрощённого API
  5. OpenNews: Уязвимость в библиотеке обработки шрифтов Libgraphite
  6. OpenNews: Серия уязвимостей в Libarchive
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: libpng
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  • 1.1, Аноним, 10:54, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Какой смысл пять версий либы поддерживать?
     
     
  • 2.3, paulus, 11:12, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    что за дебилы любящие ставить минусы на простой вопрос, а ответить (кратко пояснить) слабо?
     
  • 2.4, turbo2001, 11:13, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Популярность старых версий и несовместимость API
     
     
  • 3.9, paulus, 11:36, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Популярность старых версий и несовместимость API

    спасибо за ликбез.

     
  • 1.2, Аноним, 11:10, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Вот тебе и безопасный си...
     
     
  • 2.5, Michael Shigorin, 11:16, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Вот тебе и безопасный си...

    Опасная бритва -- это опасная бритва, если Вам её кто-то впаривал как безопасную -- с ним и разбирайтесь.

     
     
  • 3.7, Аноним, 11:18, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Нужно просто, чтобы был человек, который идеально обращается с опасной бритвой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Michael Shigorin, 11:39, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нужно просто, чтобы был человек, который идеально обращается с опасной бритвой.

    Это путь сперва специализации, а затем деградации -- ну, когда надо писать в руководствах к стиралкам, что кошек в них стирать низзя, чтоб деграданты не засудили.

     
     
  • 5.14, Аноним, 12:07, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Специализация - это цивилизация Отсутствие специализации было во времена жизни ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, Куяврег, 12:57, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    нужно заметить что специализация и универсализация одновременно существуют. ну как анализ и синтез. и утверждать, что развитие зависит только от специализации, подобно как развитие зависит только от анализа - неверно
     
     
  • 7.19, Аноним, 13:10, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шигорин чутка позабыл о том, что весь UNIX построен на принципе специализации п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.22, Andrey Mitrofanov, 13:17, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >весь UNIX

    Не весь.

     
     
  • 9.23, Аноним, 13:19, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Согласен, 99.999% != 100%
     
     
  • 10.24, Andrey Mitrofanov, 13:46, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Согласен, 99.999% != 100%

    На каникулах возьми TAOUP и проштудируй на предмет помянутой выше универсализации. В след.раз, может, не будешь упёртым дураком выглядеть.

     
     
  • 11.25, Аноним, 14:08, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    так я и включил его в 0.001%. Или вы сложение еще не проходили?
     
  • 8.30, Michael Shigorin, 14:59, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Шигорин чутка позабыл

    ...и тут же...

    > пусть каждая программа делает [B]только одну вещь[/B], но делает это хорошо.
    > То же самое можно сказать и о работе с памятью. Надежнее доверить это дело JVM.

    А я и не знал, что JVM -- это такой менеджер памяти, [B]и только[/B].  Или что JVM "это дело" делает хорошо.

    Ребятки, проверяйте свои доводы как следует -- меня на слове поймать можно, но для этого надо быть специалистом, а не демагогом.  Творческого времяпровождения в наступающем году :)

    PS: разумеется, про "попенсорс" вещал и изрядно, как предполагаю, нагадил в соседних темах кто-то с того же самого адреса.

     
     
  • 9.35, С того же адреса, 15:31, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рассматривай JVM как coreutils. Отдельные компоненты JVM (как и coreutils) вполне себе делают только одну вещь.
     
  • 5.26, Илья, 14:18, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это путь сперва специализации, а затем деградации

    Ну не скажи. Бизнес-логику очень сложно мешать с низкоуровневыми вызовами. Да и не нужно.

     
     
  • 6.33, Michael Shigorin, 15:28, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Это путь сперва специализации, [B]а затем деградации[/B]
    > Ну не скажи. Бизнес-логику очень сложно мешать с низкоуровневыми вызовами.

    Сперва да, а затем "у нас БУЗИНЕС, шо вы со своей безопасностью впёрлись!" (до поры).

     
  • 5.29, Comdiv, 14:58, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > чтоб деграданты не засудили.

    Засуживают как раз не деграданты, а злоумышленники, находящие уязвимости в юридической защите компании-производителя. Ну а к сути специализации этот пример вообще не имеет отношения.

     
  • 2.6, Отражение луны, 11:17, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Безопасный язык программирования? Что дальше? Глютенфри микроволновка?
     
  • 2.12, Аноним, 11:51, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот тебе и безопасная Java Вот тебе и безопасный C Вот тебе и безопасный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Michael Shigorin, 12:00, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Бот, уйди.

    Это вряд ли бот -- скорее человек, который купился на тыканье в проблемы (вполне реальные) языков с ручным управлением памятью и рекламу (обычно лукавую) языков с автоматическим управлением памятью.

    А ведь это несколько классов проблем, которые размениваются на другие классы проблем -- и не отменяют третьих, что порой и подводит уверовавших в "это же безопасный язык"...

     
     
  • 4.32, Comdiv, 15:02, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > рекламу (обычно лукавую) языков с автоматическим управлением памятью.

    Можете чуть конкретней рассказать про лукавую рекламу? Где её видели, когда и как оценивали объём отностительно нелукавой рекламы?

     
     
  • 5.34, Michael Shigorin, 15:29, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> рекламу (обычно лукавую) языков с автоматическим управлением памятью.
    > Можете чуть конкретней рассказать про лукавую рекламу?

    Например, когда играют на предположениях и "логичных" выводах; когда рассказывают о решаемых проблемах, но умалчивают о создаваемых взамен.

    > Где её видели, когда и как оценивали объём отностительно нелукавой рекламы?

    Много где, и здесь нередко; на глазок, благо пристрелямши.

     
  • 2.27, Аноним, 14:22, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пример небольшого ошибочного кода int x printf Введите первое число scan... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Crazy Alex, 14:52, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отсутствие обработки ошибок scanf (в частности, кривого ввода), интовое переполнение при сложении и UB при слишком большом введенном числе. Причём последнее не лечится.
     
  • 3.31, Crazy Alex, 14:59, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но вообще все давно в курсе, что scanf - не идеал ни разу, и обычно лучше применять отдельное строки и strtoX()
     
  • 1.8, Аноним, 11:34, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    какая то странная "уязвимость", больше похоже на "баг"
     
  • 1.11, Ящ, 11:41, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Круто. Как нашли баг?
     
     
  • 2.17, Куяврег, 12:59, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Миллионы пар попенсорц-глаз 20 лет искали уязвимость.

    нужно было прятать код - это точно решает все проблемы

     
  • 2.20, Аноним, 13:11, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    21 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, anonimous, 13:14, 30/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А libpng, кстати, и этой вашей проприетарной pvs-studio проверяли, и как-то упустили сию уязвимость.
     
  • 1.18, Аноним, 13:08, 30/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда ждать deb ы для Trusty 14 04 LTS поддержка же вроде бы до 2019 года долж... весь текст скрыт [показать]
     

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