27.12.2016 09:48  Релиз видеоплеера MPV 0.23

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.23, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии: Повышены требования к версии FFmpeg, для работы теперь требуется как минимум FFmpeg 3.2.2;

Частично восстановлен модуль вывода для Raspberry Pi (vo_rpi), который был объявлен устаревшим после появления штатной поддрержки Raspberry Pi в модуле вывода через OpenGL (vo_opengl);

В модуле вывода vo_opengl расширены возможности по ускорению декодирования с использованием CUDA (hwdec_cuda) - добавлена поддержка формата вывода P016 (16-разрядов, 4:2:0 yuv);

В модуле перекодирования символов charset_conv удалена поддержка enca и libguess, вместо которых для автоматического определения кодировки задействована библиотека uchardet;

Удалён фильтр vf_vdpaurb, вместо которого для аппаратного ускорения следует использовать недавно появившийся встроенный режим "--hwdec=vdpau-copy";

Объявлена устаревшей возможность выбора семейства кодеков в опциях "--vd" и "--ad". Удалена поддержка обработки субопций в "--vo" и "--ao".



