The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

27.12.2016 09:48  Релиз видеоплеера MPV 0.23

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.23, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Повышены требования к версии FFmpeg, для работы теперь требуется как минимум FFmpeg 3.2.2;
  • Частично восстановлен модуль вывода для Raspberry Pi (vo_rpi), который был объявлен устаревшим после появления штатной поддрержки Raspberry Pi в модуле вывода через OpenGL (vo_opengl);
  • В модуле вывода vo_opengl расширены возможности по ускорению декодирования с использованием CUDA (hwdec_cuda) - добавлена поддержка формата вывода P016 (16-разрядов, 4:2:0 yuv);
  • В модуле перекодирования символов charset_conv удалена поддержка enca и libguess, вместо которых для автоматического определения кодировки задействована библиотека uchardet;
  • Удалён фильтр vf_vdpaurb, вместо которого для аппаратного ускорения следует использовать недавно появившийся встроенный режим "--hwdec=vdpau-copy";
  • Объявлена устаревшей возможность выбора семейства кодеков в опциях "--vd" и "--ad". Удалена поддержка обработки субопций в "--vo" и "--ao".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.22
  3. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.21
  4. OpenNews: Выпуск видеоплеера MPV 0.20
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.3.0
  6. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 16.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mpv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Шкурка_от_головки, 09:51, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Dr. Strangelove все-таки не очень фильм
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 09:53, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    И? Предположим даже, что фильм полный отстой. И что из этого следует?
     
     
  • 3.3, Шкурка_от_головки, 09:55, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > И что из этого следует?

    Наверное, что фильм полный отстой и на него не стоит тратить свое время, в Вашем случае.

     
     
  • 4.4, A.Stahl, 10:02, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А с чего бы я стал тратить на него время? Просто на том основании, что я увидел скриншот из него в новости про видеоплеер?
    Или с чего бы я не стал тратить на него время? Потому что Шкурка_от_головки считает этот фильм не очень хорошим?
     
     
  • 5.6, нет, 10:06, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    В данной ситуации советую сделать следующее Преодолев отвращение и позывы всё-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.11, Аноним, 11:22, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Западные алкоголики всегда были в восторге от лигитимизированного традицией росс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.31, Аноним, 14:58, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    советы алкашей пусть останутся в их кругу
     
  • 5.15, Аноним, 11:49, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты какой-то раздражительный в последнее время, А.Стахл.
     
     
  • 6.18, A.Stahl, 12:21, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Г-р-р! Гав-гав-гав! Гав!
     
  • 3.26, Аноним, 13:54, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что ты зануда ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:06, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Плеер хороший но по дефолту почему-то дропает кадры на моем компе в отличие от V... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, commiethebeastie, 10:25, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Да ты уникум! У всех наоборот vlc дропает.
     
  • 2.29, IB, 14:54, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуйте не в фулскрине, а просто развернуть окно.
    Последние пару версий вроде исправилось.
     
  • 1.8, Аноним, 10:27, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –14 +/
    Но зачем, если есть SMPlayer?..
     
     
  • 2.9, marios, 10:31, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Так SMPlayer — это ж скин для mpv (или для MPlayer, если ты любитель старины)
     
  • 2.10, anonimous, 10:34, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Эта шутка уже старовата.
     
  • 1.12, Аноним, 11:26, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > FFmpeg 3.2.2

    т.е. только самый последний)

     
     
  • 2.33, Аноним, 15:36, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как всегда, хипстота не думает о том, что не у всех последний ffmpeg.
     
  • 1.13, Аноним, 11:40, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    MPV не умеет продолжать видео с последнего места просмотра?
     
     
  • 2.14, Анонимович, 11:45, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Умеет. Указать "save-position-on-quit" в config.
     
     
  • 3.22, Аноним, 13:18, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В версии под Windows не вижу config.
     
  • 2.16, paulus, 11:57, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >MPV не умеет продолжать видео с последнего места просмотра?

    С чего ты взял? Всегда умел.

     
  • 2.20, Аноним, 13:00, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    shift + q вместо q при выходе
     
     
  • 3.23, Аноним, 13:22, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, под Windows работает данная комбинация, но не в каждой раскладке Такие вещи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 13:27, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    не согласен представление об удобстве у каждого своё я, например, никогда не с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, corvuscor, 12:06, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >теперь требуется как минимум FFmpeg 3.2.2

    Т.е юзеры большинства стабильных дистрибутивов либо собирают ручками, либо идут лесом? Замечательно...

     
     
  • 2.19, Аноним, 12:29, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У мэйнтейнеров своя работа, у разработчиков своя Если ты не согласен ни с теми,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, Андрей, 13:11, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже в Debian он уже 3 недели как там. И даже в Jessie-backports 4 дня назад опубликовали.
     
  • 2.27, Аноним, 13:56, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Юзеров большинства стабильных дистрибутивов следует бить по ручкам Пока мейнтей... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.36, Игнат, 15:46, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато у них всё СТАБИЛЬНО. Стабильно старые версии софта.
     
  • 1.25, dimqua, 13:41, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Удалена поддержка обработки субопций в "--vo" и "--ao".

    Непонятно зачем.

     
  • 1.28, saahriktu, 14:07, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слишком длинные у него опции. У mplayer'а короче. Взяли и переименовали. У mplayer'а "-ss", у mpv "--start"; у mplayer'а "-subcp", а у mpv "--sub-codepage"; у mplayer'а "-sub", а у mpv "--sub-file"; ... Ну и т.д.
     
     
  • 2.30, IB, 14:55, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Слишком длинные у него опции. У mplayer'а короче. Взяли и переименовали. У
    > mplayer'а "-ss", у mpv "--start"; у mplayer'а "-subcp", а у mpv
    > "--sub-codepage"; у mplayer'а "-sub", а у mpv "--sub-file"; ... Ну и
    > т.д.

    А теперь подумайте, что легче запомнить?

     
  • 2.32, Аноним, 15:01, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    на самом деле, если разработчики продукта учитывали бы привычки бывших пользоват... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 15:38, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Учти возраст пользователей mpv ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, prokoudine, 15:59, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Учти возраст пользователей mpv.

    А что с ним не так?

     
  • 2.35, Игнат, 15:45, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А какая разница какие опции? Один раз в конфиг прописать, сделать дефолтным плеером в системе и по клику открывать.
     
     
  • 3.38, saahriktu, 16:07, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не все пользуются интерфейсами со значками. Во-первых, и иксы запускать не обязательно. Во-вторых, даже в иксах можно юзать WM'ы с эмуляторами терминалов, и запускать всё из командной строки.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList