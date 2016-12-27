27.12.2016 09:48  Релиз видеоплеера MPV 0.23

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.23, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2.
В новой версии:
Наверное, что фильм полный отстой и на него не стоит тратить свое время, в Вашем случае.
т.е. только самый последний)
С чего ты взял? Всегда умел.
Т.е юзеры большинства стабильных дистрибутивов либо собирают ручками, либо идут лесом? Замечательно...
Непонятно зачем.
А теперь подумайте, что легче запомнить?
А что с ним не так?