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22.12.2016 21:53  Доступен минималистичный дистрибутив Alpine Linux 3.5

Подготовлен релиз Alpine Linux 3.5, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив сформирован с оглядкой на повышенную безопасность и собран с патчами PaX и SSP (Stack Smashing Protection). Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64) подготовлены в пяти вариантах: урезанном (75 Мб), с ядром без патчей (76 Мб), расширенном (245 Мб) и для виртуальных машин (24 Мб).

В новом выпуске осуществлён переход с OpenSSL на LibreSSL, началось формирование сборок для архитектуры aarch64, добавлена возможность использования файловой системы ZFS в корне, добавлена поддержка языков R, JRuby и OCaml, улучшена поддержка Python 3. Обновлён графический стек (xorg-server 1.18.4, GTK+3.0 3.22.5) и пакеты, например LibreOffice 5.2.3.3, PostgreSQL 9.6.x. Samba 4.5.3, glib 2.50.2. Пакет nodejs переименован в nodejs-current и перемещён в репозиторий community, а пакет nodejs-lts переименован в nodejs.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.alpinelinux.org/po...)
  2. OpenNews: Вышел минималистичный дистрибутив Alpine Linux 3.4
  3. OpenNews: Выпуск Docker 1.10. Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
  4. OpenNews: Вышел дистрибутив Alpine Linux 3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: alpine, linux
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  • 1.1, Аноним, 21:58, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Молодцы, что-то такое для Raspberry Pi и нужно
     
  • 1.2, Андрей, 22:48, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > В новом выпуске осуществлён переход с OpenSSL на LibreSSL

    Зачем? Ведь:
    GNU> We recommend using GNUTLS instead of OpenSSL in software you write.

     
     
  • 2.3, Андрей, 22:52, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну хорошо, судя по https://en.wikipedia.org/wiki/LibreSSL
    там пофикшено больше багов. Но проблема с лицензией так и остаётся. Например, GPLv3 ring.cx не может использовать OpenSSL.
     
  • 2.4, Андрюха, 01:09, 23/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это дистрибутив, блджад, а не прога. И OpenSSL в нем должен быть.
     
     
  • 3.6, Vaka, 01:59, 23/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так в нем есть openssl. Никто не мешает использовать. просто по умолчанию тянет libre
     
  • 1.5, Аноним, 01:19, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы, но TinyCore меньше.
    Есть куда развиваться.
     
     
  • 2.7, Vaka, 02:03, 23/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Молодцы, но TinyCore меньше.
    > Есть куда развиваться.

    В минималке ядро+musl+busybox+openrc.

    Куда уже меньше?

     

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