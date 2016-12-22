22.12.2016 21:53  Доступен минималистичный дистрибутив Alpine Linux 3.5

Подготовлен релиз Alpine Linux 3.5, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив сформирован с оглядкой на повышенную безопасность и собран с патчами PaX и SSP (Stack Smashing Protection). Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64) подготовлены в пяти вариантах: урезанном (75 Мб), с ядром без патчей (76 Мб), расширенном (245 Мб) и для виртуальных машин (24 Мб).

В новом выпуске осуществлён переход с OpenSSL на LibreSSL, началось формирование сборок для архитектуры aarch64, добавлена возможность использования файловой системы ZFS в корне, добавлена поддержка языков R, JRuby и OCaml, улучшена поддержка Python 3. Обновлён графический стек (xorg-server 1.18.4, GTK+3.0 3.22.5) и пакеты, например LibreOffice 5.2.3.3, PostgreSQL 9.6.x. Samba 4.5.3, glib 2.50.2. Пакет nodejs переименован в nodejs-current и перемещён в репозиторий community, а пакет nodejs-lts переименован в nodejs.



