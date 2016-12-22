23.12.2016 10:37  Сформирована стабильная ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.0

Сформирован релиз инструментария Flatpak 0.8.0 (бывший xdg-app), в рамках которого развивается система для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, Fedora, Debian, Mageia, Gentoo и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME. Начиная с Ubuntu 16.10 flatpak доступен в репозитории universe, а для получения самых свежих версий подготовлен PPA. Ветка Flatpak 0.8.x позиционируется как стабильная серия, рекомендованная для создания пакетов и широкого использования. В дальнейшем в данную ветку будут только бэкпортироваться исправления, а все улучшения будут развиваться в новой ветке 0.9.x. Из зависимостей, необходимых для работы Flatpak 0.8 отмечается только OSTree 2016.14 (рекомендуется использовать более новый выпуск OSTree 2016.15, в котором реализован более надёжный метод проверки контрольных сумм в файлах с изменениями). По мнению разработчиков, развитие стабильной ветки, поддерживаемой длительное время и включающей только исправления, будут способствовать продвижению технологии Flatpak в дистрибутивах Linux. В первую очередь разработчики задались целью интегрировать Flatpak в состав Debian 9. Главное отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE). С особенностями Flatpak можно познакомиться в тексте анонса первого выпуска. Основные новшества в Flatpak 0.8.0: В файлы с насройками репозиториев Flatpak добавлен параметр "RuntimeRepo=", который позволяет ссылаться на другие файлы ".flatpakrepo", применяемые для определения внешних репозиториев, из которых могут загружаться Flatpak-пакеты с приложениями и runtime, Данный параметр позволяет избавить пользователя от ручной настройки внешних репозиториев для загрузки runtime-компонентов, теперь достаточно утвердительно ответить на автоматически формируемый вариант, предлагаемый при установке приложения;

Обеспечена поддержка определения зависимостей, необходимых для установки компонентов окружения (bundle);

Обновлена поддержка спецификаций OCI (Open Container Initiative), стандартизирующих методы развёртывания образов файловой системы контейнера. Добавлена поддержка прямой установки приложений flatpak, оформленных в виде образов в формате OCI;

В команде "flatpak install" переведены в разряд опциональных параметры "--from" и "--bundle", если в качестве аргументов команде переданы файлы ".flatpakref" или ".flatpak". В "flatpak install" добавлена опция "-y" для автоматического утвердительного ответа на все интерактивные запросы;

В утилиту build-sign добавлена поддержка формирования цифровых подписей для всех приложений, без необходимости указания идентификатора;

В build-import-bundle обеспечено создание цифровых подписей для коммитов, если в настройках указан ключ GPG;

Обеспечена возможность размещения настроек в виде набора файлов в каталоге /etc/flatpak/installations.d;

Во flatpak-builder добавлена опция "--jobs=N" для определения числа параллельно выполняемых работ, а также представлена настройка "buildsystem: тип" для определения используемой системы сборки (поддерживаются "autotools", "cmake" и "meson");

Для всех форматов файлов определены свои версии. Для учёта версий в пакеты добавлено поле minimal-flatpak-version-required, позволяющее определить минимально поддерживаемую версию формата flatpak для текущего приложения;



