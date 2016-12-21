21.12.2016 16:04  Выпуск набора компиляторов GCC 6.3

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|6.24, pda, 00:27, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Смешно. Иск от кого? От разработчиков gcc? В лицензии нет требования к лицензии результата программы (скомпилированного файла). В исходниках указаний на использование и линковку библиотеки нет.
Любые претензии кончатся извинениями со стороны разработчиков gcc. Ну или быстрым проигрышем в суде, оплатой издержек и опциональным иском о необоснованном судебном преследовании.
Так что это Teo тут фанатик и параноик.
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|2.11, A.Stahl, 20:08, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
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Кому она очевидна? А коллапс линукс-ядра тебе не очевиден? Или скорое сворачивание systemd?
Что ещё тебе очевидно? Новогодняя атака наци-зомби-жидо-ящеров с Плутона?
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|2.27, pda, 00:51, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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Кончина gcc? Вот научники с fortran и ребята из google с их go обрадуются. А вообще, почему вы говорите обо всех этих динозаврах? Разве не очевидно, что сейчас всех нагнёт microsoft с их Visual C++, который они упорно портируют под linux? ;-)
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