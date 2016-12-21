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21.12.2016 16:04  Выпуск набора компиляторов GCC 6.3

Доступен корректирующий релиз набора компиляторов GCC 6.3, в котором проведена работа по исправлению ошибок, регрессивных изменений и проблем с совместимостью. По сравнению с версией GCC 6.2 в GCC 6.3 отмечено 79 исправлений. Напомним, что начиная с ветки GCC 5.x в проекте внедрена новая схема нумерации выпусков: версия x.0 используется в процессе разработки, корректирующие выпуски формируются с номерами x.2.0, x.3.0 и т.д. Новые возможности развиваются в экспериментальной ветке GCC 7.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 7.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/ml/gcc/201...)
  2. OpenNews: GCC на пути удаления компилятора для Java
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 6
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 3.9
  5. OpenNews: Проект LLVM планирует сменить лицензию
  6. OpenNews: Проект LLVM переходит на новую схему нумерации выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gcc
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  • 1.1, Аноним, 16:19, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +18 +/
    <cut>GCC 6.3 отмечено более 79 исправлений.</cut> Это сколько? Наверное, 80.
     
     
  • 2.2, Moomintroll, 16:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    > <cut>GCC 6.3 отмечено более 79 исправлений.</cut> Это сколько? Наверное, 80.

    Ну что Вы так сразу округляете? Может всего лишь 79.5...

     
  • 1.3, Аноним, 17:56, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Оно все так же в тихую линкует GPLv3 либу к любому бинарнику ?
     
     
  • 2.5, Аноним, 18:17, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +13 +/
    А всё так же втихую пьёте коньяк по утрам?
     
     
  • 3.13, Аноним, 21:11, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    завидуешь ну так что там с либой а то стремно использовать продукт который в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Андрей, 21:33, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это ж только с Ada когда-то такие проблемы были. А что теперь?
     
     
  • 5.21, Аноним, 23:23, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    да вот помню Тео - ругался что новый gcc использовать нельзя, оно линкует libgcc... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.24, pda, 00:27, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Смешно. Иск от кого? От разработчиков gcc? В лицензии  нет требования к лицензии результата программы (скомпилированного файла). В исходниках указаний на использование и линковку библиотеки нет.

    Любые претензии кончатся извинениями со стороны разработчиков gcc. Ну или быстрым проигрышем в суде, оплатой издержек и опциональным иском о необоснованном судебном преследовании.

    Так что это Teo тут фанатик и параноик.

     
  • 2.18, asdasd, 22:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вы GPLv3 сначала осильте, а потом ахинею несите. Там отдельный раздел посвященный линковке.
     
     
  • 3.20, Аноним, 23:21, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В GPL v3? вы не путаете сударь - а то ведь врать не красиво :)
     
  • 2.22, Аноним, 23:30, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Где же в тихую если вы об этом знаете?
     
  • 2.25, Аноним, 00:41, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да Только там не просто GPLv3, а с исключением https www gnu org licenses gc... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 18:01, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где дежурный коммент про нумерацию версий?
     
     
  • 2.6, Аноним, 18:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    в обмороке
     
     
  • 3.7, кверти, 18:47, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Выше - бинарники с коньяком линкует
     
  • 1.8, Аноним, 19:01, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    79 исправлений - не так много, чтобы перевести и выложить здесь Почему публикат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 19:15, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не вижу в вашем комментарии признаков того, что это действительно не так много ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 07:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Про это и новость, что несмотря на весомый номер версии там только исправления ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Kodir, 20:03, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –12 +/
    Буду первым, кто напишет про шланг - почему до сих пор пилят гцц, когда его конч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 20:08, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Кому она очевидна? А коллапс линукс-ядра тебе не очевиден? Или скорое сворачивание systemd?
    Что ещё тебе очевидно? Новогодняя атака наци-зомби-жидо-ящеров с Плутона?
     
     
  • 3.12, Лучик света в темном царстве, 20:49, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вон C# пришел к нам и .Net Core. Нафиг нам GCC?
     
     
  • 4.15, олхнтп, 21:39, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ну напишите ядро и libc на с# c поэтессами
    также можно использовать жабу
     
     
  • 5.17, A.Stahl, 21:40, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да чего уж мелочиться -- сразу на ЯваСкрипте. А вместо ядра -- Хром.


     
  • 5.30, Аноним, 09:04, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И ведь напишут А вы потом по форумам будете ныть, почему хелловорлд требует пол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.16, A.Stahl, 21:39, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не ложися на бочок, а то злобный де Иказа задэдосит до отказа...
     
  • 3.19, Аноним, 22:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вполне очевидна - ты тому отличный пример ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Аноним, 23:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нет, твоя мамка ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним, 00:43, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Потому что шлангу до gcc еще пилить и пилить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, pda, 00:51, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Кончина gcc? Вот научники с fortran и ребята из google с их go обрадуются. А вообще, почему вы говорите обо всех этих динозаврах? Разве не очевидно, что сейчас всех нагнёт microsoft с их Visual C++, который они упорно портируют под linux? ;-)
     
     
  • 3.28, Аноним, 05:07, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Крепкие вещества употребляете однако Возможно имелся ввиду Visual Studio Code... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Sunderland93, 15:01, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На macOS MSVC уже портировали. Сейчас тестируют http://www.cnews.ru/news/top/2016-11-14_microsoft_vypuskaet_visual_studio_dly
     

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