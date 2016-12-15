15.12.2016 11:49  Выпуск дистрибутива GeckoLinux Static

Представлена новая версия дистрибутива GeckoLinux Static, в рамках которого подготовлена специализированная редакция openSUSE Leap 42.2. Кроме GeckoLinux Static также доступны Rolling редакции, основанные на пакетах из openSUSE Tumbleweed. Размер iso-образа около 1 Гб. Некоторые отличия GeckoLinux от openSUSE: Инсталлируемый LiveDVD;

Наличие рабочих столов Cinnamon, Mate и LXQt, которые недоступны во время инсталляции штатного openSUSE. Кроме указанных окружений, предлагаются Xfce, GNOME, KDE Plasma.

Включение в поставку проприетарных медиа-кодеков.

Если доступны, пакеты предлагаются из репозитория Packman, между тем как некоторые пакеты openSUSE ограничены в функциональности из-за патентов;

Программы могут быть удалены со всеми зависимостями.

Конфигурация PolicyKit не такая строгая как в openSUSE и позволяет выполнять без пароля администратора такие действия, как монтирование, подключение к сети Wi-Fi и перезагрузка.

Другие шрифты по умолчанию.

Использование ядра Linux 4.4.36.

Обновлен скрипт language-installer.sh для установки языковых пакетов.

Значительно улучшен скрипт, запускающий Xorg в live-сессии.

Yast2-live-installer, который больше не поддерживается в openSUSE, заменен универсальным установщиком Calamares, который отличается простым внешним видом и нужными функциями (например, уменьшение существующего раздела). Также Calamares позволяет установить систему на NILFS2.



