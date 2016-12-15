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15.12.2016 11:49  Выпуск дистрибутива GeckoLinux Static

Представлена новая версия дистрибутива GeckoLinux Static, в рамках которого подготовлена специализированная редакция openSUSE Leap 42.2. Кроме GeckoLinux Static также доступны Rolling редакции, основанные на пакетах из openSUSE Tumbleweed. Размер iso-образа около 1 Гб.

Некоторые отличия GeckoLinux от openSUSE:

  • Инсталлируемый LiveDVD;
  • Наличие рабочих столов Cinnamon, Mate и LXQt, которые недоступны во время инсталляции штатного openSUSE. Кроме указанных окружений, предлагаются Xfce, GNOME, KDE Plasma.
  • Включение в поставку проприетарных медиа-кодеков.
  • Если доступны, пакеты предлагаются из репозитория Packman, между тем как некоторые пакеты openSUSE ограничены в функциональности из-за патентов;
  • Программы могут быть удалены со всеми зависимостями.
  • Конфигурация PolicyKit не такая строгая как в openSUSE и позволяет выполнять без пароля администратора такие действия, как монтирование, подключение к сети Wi-Fi и перезагрузка.
  • Другие шрифты по умолчанию.
  • Использование ядра Linux 4.4.36.
  • Обновлен скрипт language-installer.sh для установки языковых пакетов.
  • Значительно улучшен скрипт, запускающий Xorg в live-сессии.
  • Yast2-live-installer, который больше не поддерживается в openSUSE, заменен универсальным установщиком Calamares, который отличается простым внешним видом и нужными функциями (например, уменьшение существующего раздела). Также Calamares позволяет установить систему на NILFS2.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.2
  3. OpenNews: Выпуск универсального инсталлятора Calamares 2.3
Автор новости: Arnoldas Judinas
Тип: Программы
Ключевые слова: opensuse
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  • 1.1, Sluggard, 12:36, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Пора обо всех сборках с susestudio.com писать новости на ОпенНет. Контент не исчерпается никогда.
    Хотя кому это, наверное, нужно — хотя бы из-за live-installer'а.
     
     
  • 2.14, Аноним, 17:43, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Надо бы и обо всех сборках с graphicall org тоже новостей набросать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Sluggard, 17:45, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну вот, без чтива не останемся теперь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 18:26, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ну да, про то, что openSUSE теперь есть для ARMv7 https news opensuse org 201... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 13:00, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А почему Sataic Они пошли по пути suckless и собирают весь софт статически Это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 13:40, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По пути словарных изысков I It is available in Static based on openSUSE Leap ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, минус_1_мэйнтэйнер, 21:32, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    опыт установки того, на чем оно базируется говорит мне, что навряд ли ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 13:17, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.22, минус_1_мэйнтэйнер, 21:31, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Но зачем?

    чтобы было же ;)

     
  • 1.4, Васяним, 13:22, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ладно различия DEB и RPM - еще можно жить, особенно с alien. Но почему есть в природе дистрибутивы у которых дже эти самые RPM - отлчаются. Что за раскол - mageia, redhat-fedora, opensuse... энтропия и плодение сущностей сплошное.
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:25, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ты просто никогда не пытался поставить убунтовский deb-пакет на debian.
     
     
  • 3.8, Ваняним, 14:22, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кстати, напомнили Да Даже например с этим приложением проблемы постоянные htt... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Аноним, 14:23, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Это не совсем то У бубунты и debian абсолютно совместимые deb, но вот состав ре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Stax, 17:07, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну да, рассказывайте Если не считать странную штуку под названием rpm 5 , кото... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, marks, 17:55, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я ставил ни раз. Даже где-то надыбал скрипт, который был аналогом убунтовского для работы с ppa. И было норм. Хотя я не ставил по кд пакеты из ппа, но штук 5-10 из любопытства потестил.  

    Единственный ньюанс: нужно ставить пакеты старых версий из-за зависимостей с возрастающими версиями пакетов. Ну или сидеть на дебиан сиде. Или, для эстетов, ставить ручками, при этом явно указав из сида зависисости нужные. Которым тоже нужны зависимости, ага.
    Хотя эта прохладная история вовсе не значит, что заработает ВСЁ, но тем не менее.

     
     
  • 4.21, минус_1_мэйнтэйнер, 21:29, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    при таких желаниях надо ставить арч, генту и не париться, там этих пакетиков ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 13:43, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Но почему есть в природе дистрибутивы у которых дже эти самые
    > RPM - отлчаются. Что за раскол - mageia, redhat-fedora, opensuse... энтропия
    > и плодение сущностей сплошное.

    Это не Вы сегодня http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/96761.html удивлялись, что .deb из squeeze не ставится в jessie?  Расскажите нам больше о Ваших чувствах и желаниях!

     
     
  • 3.10, Ваняним, 14:24, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хах,
    Depends: libperl5.10 (>= 5.10.1) but it is not going to be installed
    Не, у меня Sid (и Sabayon в дуалбут) в тч для работы


     
  • 2.18, яд, 21:20, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    а нет никаких ОС, есть ядро, потому что. хотя во всех BSD тоже самое наблюдается.
     
  • 1.11, Игорь, 15:59, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Скачал я их прошлое творение, с пятой плазмой. Загрузил LiveDVD. На рабочем столе иконочка для запуска скрипта со всеми вкусностями, которые они анонсировали. Попробовал его запустить. Облом! Стал разбираться: в скрипте ссылка на доморощеный репо 42.1, а сам репо они переименовали в 42.2. Ай да Васька, ай да сукин сын!
     
     
  • 2.19, минус_1_мэйнтэйнер, 21:23, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    чему вы удивляетесь это стандартная практика велосипедистов типа Sabayon от ge... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Наним, 04:30, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    На сабатон зря наехали, нормально адаптировали gentoo бинарями, божественная возможность параллельной установки пакетов. Недостатки есть как везде, но если далеко в лес забрел всегда можно восстановить поломанные либы переустановкой предсобранных версий.

    Собрал в обход емёржем - spmsync - и все - система видит, а там и замаскировать можно.

     
  • 1.12, Аноним, 16:19, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Простите, действительно packman?
     

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