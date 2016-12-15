15.12.2016 11:49  Выпуск дистрибутива GeckoLinux Static

Представлена новая версия дистрибутива GeckoLinux Static, в рамках которого подготовлена специализированная редакция openSUSE Leap 42.2. Кроме GeckoLinux Static также доступны Rolling редакции, основанные на пакетах из openSUSE Tumbleweed. Размер iso-образа около 1 Гб.
Некоторые отличия GeckoLinux от openSUSE:
чтобы было же ;)
Единственный ньюанс: нужно ставить пакеты старых версий из-за зависимостей с возрастающими версиями пакетов. Ну или сидеть на дебиан сиде. Или, для эстетов, ставить ручками, при этом явно указав из сида зависисости нужные. Которым тоже нужны зависимости, ага.
Хотя эта прохладная история вовсе не значит, что заработает ВСЁ, но тем не менее.
Это не Вы сегодня http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/96761.html удивлялись, что .deb из squeeze не ставится в jessie? Расскажите нам больше о Ваших чувствах и желаниях!
Собрал в обход емёржем - spmsync - и все - система видит, а там и замаскировать можно.