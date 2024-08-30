9 октября состоится PGConf.Academy 2024, конференция для преподавателей PostgreSQL

9 октября компания Postgres Professional впервые проведёт конференцию PGConf.Academy 2024, посвящённую использованию PostgreSQL в образовательном процессе и обучению системному программированию с использованием PostgreSQL. Конференция будет полезна специалистам в сфере ИТ-образования: преподавателям, методистам, сотрудникам администрации вузов, колледжей и учебных центров. Регистрация участников – до 20 сентября 2024 года.

Место проведения: Москва, ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы», кластер «Ломоносов», Раменский бульвар, д. 1. Мероприятие также будет транслироваться в онлайн-режиме. Участие для преподавателей, сотрудников администраций вузов и колледжей – бесплатное. Докладчикам компенсируется трансфер в Москву и проживание в отеле на время конференции.

Принимаются доклады для выступлений по темам: