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9 октября состоится PGConf.Academy 2024, конференция для преподавателей PostgreSQL

30.08.2024 07:01

9 октября компания Postgres Professional впервые проведёт конференцию PGConf.Academy 2024, посвящённую использованию PostgreSQL в образовательном процессе и обучению системному программированию с использованием PostgreSQL. Конференция будет полезна специалистам в сфере ИТ-образования: преподавателям, методистам, сотрудникам администрации вузов, колледжей и учебных центров. Регистрация участников – до 20 сентября 2024 года.

Место проведения: Москва, ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы», кластер «Ломоносов», Раменский бульвар, д. 1. Мероприятие также будет транслироваться в онлайн-режиме. Участие для преподавателей, сотрудников администраций вузов и колледжей – бесплатное. Докладчикам компенсируется трансфер в Москву и проживание в отеле на время конференции.

Принимаются доклады для выступлений по темам:

  • Методика и практический опыт преподавания дисциплин, связанных с системами управления базами данных (СУБД);
  • Использование PostgreSQL в образовательном процессе;
  • Презентация учебных материалов, образовательных программ и решений для контроля знаний для IT-направлений;
  • Обучение системному программированию с использованием открытого исходного кода PostgreSQL;
  • Научно-исследовательская и проектная работа студентов по тематике СУБД;
  • Опыт использования облачной версии СУБД Postgres Pro в обучении и др.


  1. Главная ссылка к новости (https://pgconf.ru/academy-2024...)
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61789-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 08:19, 30/08/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Давным давно на нём учился в университете.
    Правда потом годами работал только с Oracle.

    Пришлось вернуться.

    А PHP с тех пор вообще наверно другим языком стал.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:25, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видишь как хорошо перестал быть иноагентов и вернулся с родную гавань. Одни плюсы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:30, 30/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое системное программирование с Постгрес?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:46, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написание приложений, использующих БД на локалхосте, как я понял. Сам немного сомневаюсь, но вот, например, sqlite используется нормально так.
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 09:28, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловите сикулайтчика!
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:17, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с использованием открытого исходного кода PostgreSQL

    Читать ещё не научился? Будут обучать как тырить код и как менять логотипы.

     
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