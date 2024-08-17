Релиз MiniOS 3.3.4, дистрибутива для съёмных носителей

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|1.2, Аноним (2), 20:22, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Честно говоря, так и не понял в чём его особенность и в каком месте он "российский".
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|3.5, Аноним (5), 20:31, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>А что американский что-ли?
Сколько из софта этого дистриба написано российскими разработчиками?
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|4.7, Аноним (7), 20:38, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Я тебя может быть удивлю, но ни один дистрибутив не содержит в себе 100% софта, написанного одной страной.
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|5.18, Аноним (18), 21:33, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> ни один дистрибутив не содержит в себе 100% софта, написанного одной страной
Ага, а какой-нибудь из этих дистров называет ли себя "американским", "финским" и так далее? На похорониксе пишут ли "Состоялся релиз американского дистра MakeAmericaGreatAgain-3.3.4"? Там бьют ли себя в грудь разрабы со словами "Это мы сделали, американцы! Сделано в Америке! Наш особый путь!"
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|6.20, Аноним (2), 21:45, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это мы сделали, американцы! Сделано в Америке! Наш особый путь!
В США это подразумевается по умолчанию. Там абсолютно серьезно рядовые граждане считают себя хозяевами мира. И в чем-то они даже правы, раз подсадили всех на ай фоны, голливуд, смогли сделать английским международным языком (до 2 мировой таковым считался французский), а так же на кредитно-потребительские ценности.
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|7.24, Аноним (24), 23:35, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это как ты узнал тебе по телеку сказали или у тебя свой особенный канал информации и свой путь?
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|8.27, Аноним (2), 23:44, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Телек смотреть это занятие для cкpeпышей вродe тeбя Бeги быстрee, там Coловьeв ... текст свёрнут, показать
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|9.30, Аноним (24), 23:56, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А так тебе оказывается святой дух информацию прямо в могз передает и про америка... текст свёрнут, показать
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|2.9, Kt (?), 20:55, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Как и БолгенОС - переборкой под своим брендом.
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|2.29, Генерал Кутепов (?), 23:48, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Честно говоря, так и не понял в чём его особенность и в каком месте он "российский".
потому, что ты не понимаешь термин "дистрибутив" и путаешь его с кодовой базой этого дистрибутива, школьник
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|3.35, ЗаРусьУсрусь (?), 00:37, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> школьник
Школьник к тeбя мeжду нoг, скрeпный дeгeнepaт? Как тaм CВO идeт стpoго по плaну? C Kуpскa скоро пеpeгруппирyeтесь за Уpaл?)))
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|1.8, Я (??), 20:54, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уже где-то писалось и не один раз, что если репозиторий находится в России, сборщики находятся в Росии, то дистрибутив считается российским.
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|2.10, Kt (?), 20:57, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оказывается достаточно записать болванку с виндой и офисом на территории РФ... :)
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|1.11, Аноним (11), 21:08, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дистрибутив условно российский. Он на 1% создан мозгами тех, кто считает себя живущим в России, а не на планете Земля, остальные части созданы теми, кто считает себя живущими кто в США, кто ещё в какой Караганде. К информационному продукту это не имеет отношения, т.к. информация передаётся копированием и не приобретает от этого никаких новых свойств, а следовательно у не может быть ни места происхожения, ни конкретного местонахождения.
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|1.19, Аноним (2), 21:40, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нет бы написать, что вышел такой-то дистрибутив автор которого живет в Poсcии. Но нет, нужно почему-то обязательно высмеять страну. Одну и ту же новость можно подать по-разному.
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|2.26, Аноним (24), 23:42, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор дистрибутива новость и написал. Хотя чего он мелочится пусть имя, фамилию и адрес напишет.
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|3.34, crim50n (ok), 00:16, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ни странно, но не я писал:) В изначальном тексте было только упоминание в тексте разработчиков из России и наличия дистрибутива на русском (для уменьшения размера все другие языки с переводами вырезаются). Так же как и не было картинок, которые взяты от старых версий.
UPD: ещё не было и информации про LXQT, так как в релизе нет дистрибутива с LXQT.
Текст выглядит так, будто чат-бота попросили сделать статью пожирнее, и напихали всей доступной в интернете информации.
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|1.28, Аноним (24), 23:45, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поговаривают что имя автор Денис, а фамилия начинается на По и заканчивается на пов.
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|1.39, Аноним (39), 00:45, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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портеус на дебиане? а что за модули такие sd?
поковыряю как время будет, потенциально не плохой дистр
как минимум можно метафайлики скомуниздить и сделать свою версию дистрибутива с нужными пакетами по умолчанию
дистр достаточно легкий, пакетов там не жолжно быть много
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|2.44, crim50n (ok), 02:57, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше попробовать оба и сделать вывод самостоятельно. Мы делаем вклад в Slax, там есть код из MiniOS, но Томаш очень неохотно принимает дополнительный функционал в систему, поэтому сейчас расхождение дистрибутивов уже стало достаточно большим.
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