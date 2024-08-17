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Релиз MiniOS 3.3.4, дистрибутива для съёмных носителей

17.08.2024 19:13

Доступен выпуск MiniOS 3.3.4, лёгкого модульного live-дистрибутива Linux, предназначенного для использования на съёмных USB-накопителях и развиваемого автором из России. Проект был основан в 2009 году и изначально базировался на Mandriva Linux, но после ликвидации Mandriva перешёл на использование пакетной базы Debian. Особенностью дистрибутива является возможность добавлять или удалять модули для формирования live-окружения, удовлетворяющего собственным потребностям. В качестве пользовательских оболочек поддерживаются Fluxbox, LXQt и Xfce. Для загрузки доступны различные варианты ISO-образов. В зависимости от варианта сборки дистрибутив занимает 350-1660 МБ дискового пространства.

Основные изменения и улучшения в MiniOS 3.3.4:

  • Восстановлена сборка на основе ветки 3.3.x: возможность сборки дистрибутива возвращена благодаря изменениям в структуре репозитория.
  • Версия установщика синхронизирована с веткой MiniOS 4, добавлена поддержка MMC-устройств и exFAT.
  • В скриптах загрузки устранены проблемы с обновлением пакетов в MiniOS Puzzle.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.1.90.
  • Тема пиктограмм elementary-xfce-minios заменена на elementary-minios и обновлена до версии 0.19.
  • Реализовано сжатие модулей с использованием zstd для ускорения работы системы во всех редакциях.
  • Включены все обновления Debian, доступные на момент выпуска дистрибутива.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minios-linu...)
Автор новости: crim50n
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61724-minios
Ключевые слова: minios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:22, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Честно говоря, так и не понял в чём его особенность и в каком месте он "российский".
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:26, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что американский что-ли?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:31, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >А что американский что-ли?

    Сколько из софта этого дистриба написано российскими разработчиками?

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 20:38, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Я тебя может быть удивлю, но ни один дистрибутив не содержит в себе 100% софта, написанного одной страной.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 21:33, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > ни один дистрибутив не содержит в себе 100% софта, написанного одной страной

    Ага, а какой-нибудь из этих дистров называет ли себя "американским", "финским" и так далее? На похорониксе пишут ли "Состоялся релиз американского дистра MakeAmericaGreatAgain-3.3.4"? Там бьют ли себя в грудь разрабы со словами "Это мы сделали, американцы! Сделано в Америке! Наш особый путь!"

     
     
  • 6.20, Аноним (2), 21:45, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это мы сделали, американцы! Сделано в Америке! Наш особый путь!

    В США это подразумевается по умолчанию. Там абсолютно серьезно рядовые граждане считают себя хозяевами мира. И в чем-то они даже правы, раз подсадили всех на ай фоны, голливуд, смогли сделать английским международным языком (до 2 мировой таковым считался французский), а так же на кредитно-потребительские ценности.

     
     
  • 7.21, Самый умный аноним (?), 21:51, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сорвался. И нет, не считают
     
  • 7.24, Аноним (24), 23:35, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как ты узнал тебе по телеку сказали или у тебя свой особенный канал информации и свой путь?
     
     
  • 8.27, Аноним (2), 23:44, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телек смотреть это занятие для cкpeпышей вродe тeбя Бeги быстрee, там Coловьeв ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.30, Аноним (24), 23:56, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А так тебе оказывается святой дух информацию прямо в могз передает и про америка... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.36, ЗаРусьУсрусь (?), 00:39, 18/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.23, AleksK (ok), 22:21, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сусю всю жизнь называли немецким.
     
     
  • 7.25, Аноним (24), 23:38, 17/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.32, Аноним (32), 00:07, 18/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Kt (?), 20:55, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как и БолгенОС - переборкой под своим брендом.
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:13, 17/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Генерал Кутепов (?), 23:48, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Честно говоря, так и не понял в чём его особенность и в каком месте он "российский".

    потому, что ты не понимаешь термин "дистрибутив" и путаешь его с кодовой базой этого дистрибутива, школьник

     
     
  • 3.35, ЗаРусьУсрусь (?), 00:37, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > школьник

    Школьник к тeбя мeжду нoг, скрeпный дeгeнepaт? Как тaм CВO идeт стpoго по плaну? C Kуpскa скоро пеpeгруппирyeтесь за Уpaл?)))

     

  • 1.8, Я (??), 20:54, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже где-то писалось и не один раз, что если репозиторий находится в России, сборщики находятся в Росии, то дистрибутив считается российским.
     
     
  • 2.10, Kt (?), 20:57, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оказывается достаточно записать болванку с виндой и офисом на территории РФ... :)
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:08, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив условно российский. Он на 1% создан мозгами тех, кто считает себя живущим в России, а не на планете Земля, остальные части созданы теми, кто считает себя живущими кто в США, кто ещё в какой Караганде. К информационному продукту это не имеет отношения, т.к. информация передаётся копированием и не приобретает от этого никаких новых свойств, а следовательно у не может быть ни места происхожения, ни конкретного местонахождения.
     
  • 1.16, Аноним (16), 21:22, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало дистрибутивов, нужно больше, одна задача - один пункт в грабе.
     
     
  • 2.31, Аноним (24), 23:58, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна задача один контейнер.
    Таков путь.
     
     
  • 3.43, Свидетель развитого путинизма (?), 02:45, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одна задача один контейнер.

    Один нopoт, один peиx, один пyтлиp!

     

  • 1.19, Аноним (2), 21:40, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нет бы написать, что вышел такой-то дистрибутив автор которого живет в Poсcии. Но нет, нужно почему-то обязательно высмеять страну. Одну и ту же новость можно подать по-разному.
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 23:42, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор дистрибутива новость и написал. Хотя чего он мелочится пусть имя, фамилию и адрес напишет.
     
     
  • 3.34, crim50n (ok), 00:16, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни странно, но не я писал:) В изначальном тексте было только упоминание в тексте разработчиков из России и наличия дистрибутива на русском (для уменьшения размера все другие языки с переводами вырезаются). Так же как и не было картинок, которые взяты от старых версий.

    UPD: ещё не было и информации про LXQT, так как в релизе нет дистрибутива с LXQT.
    Текст выглядит так, будто чат-бота попросили сделать статью пожирнее, и напихали всей доступной в интернете информации.

     

  • 1.28, Аноним (24), 23:45, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поговаривают что имя автор Денис, а фамилия начинается на По и заканчивается на пов.
     
  • 1.33, Аноним (33), 00:11, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея с модулями очень сильно напоминает Porteus
     
  • 1.37, ЗаРусьУсрусь (?), 00:40, 18/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.38, ЗаРусьУсрусь (?), 00:43, 18/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.39, Аноним (39), 00:45, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    портеус на дебиане? а что за модули такие sd?
    поковыряю как время будет, потенциально не плохой дистр
    как минимум можно метафайлики скомуниздить и сделать свою версию дистрибутива с нужными пакетами по умолчанию
    дистр достаточно легкий, пакетов там не жолжно быть много
     
  • 1.41, Холливар (?), 01:40, 18/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что лучше использовать? Slax или эту MiniOS? Желательно с аргументами.
     
     
  • 2.44, crim50n (ok), 02:57, 18/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше попробовать оба и сделать вывод самостоятельно. Мы делаем вклад в Slax, там есть код из MiniOS, но Томаш очень неохотно принимает дополнительный функционал в систему, поэтому сейчас расхождение дистрибутивов уже стало достаточно большим.
     

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