Релиз MiniOS 3.3.4, дистрибутива для съёмных носителей

Доступен выпуск MiniOS 3.3.4, лёгкого модульного live-дистрибутива Linux, предназначенного для использования на съёмных USB-накопителях и развиваемого автором из России. Проект был основан в 2009 году и изначально базировался на Mandriva Linux, но после ликвидации Mandriva перешёл на использование пакетной базы Debian. Особенностью дистрибутива является возможность добавлять или удалять модули для формирования live-окружения, удовлетворяющего собственным потребностям. В качестве пользовательских оболочек поддерживаются Fluxbox, LXQt и Xfce. Для загрузки доступны различные варианты ISO-образов. В зависимости от варианта сборки дистрибутив занимает 350-1660 МБ дискового пространства. Основные изменения и улучшения в MiniOS 3.3.4: Восстановлена сборка на основе ветки 3.3.x: возможность сборки дистрибутива возвращена благодаря изменениям в структуре репозитория.

Версия установщика синхронизирована с веткой MiniOS 4, добавлена поддержка MMC-устройств и exFAT.

В скриптах загрузки устранены проблемы с обновлением пакетов в MiniOS Puzzle.

Ядро Linux обновлено до версии 6.1.90.

Тема пиктограмм elementary-xfce-minios заменена на elementary-minios и обновлена до версии 0.19.

Реализовано сжатие модулей с использованием zstd для ускорения работы системы во всех редакциях.

Включены все обновления Debian, доступные на момент выпуска дистрибутива.



