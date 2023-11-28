Опубликован сервер комментариев Comentario 3.0.0

После семи месяцев разработки опубликован выпуск проекта Comentario 3.0.0, развивающего свободный сервер комментариев для веб-страниц, ответвившийся от ныне заброшенного сервера Comment. Comentario позволяет быстро встроить возможность оставлять комментарии на свой сайт или блог, добавив на страницу загрузку JavaScript-файл comentario.js, размером около 20 КБ. Поддерживается древовидная организация дискуссий, использование формата Markdown, аутентификация через социальные сети, задание правил модерирования, подключение внешних сервисов для блокирования нарушений, управление через интерфейс администратора. Серверный код проекта написан на языке Go, а клиентский на JavaScript с использованием фреймворка Angular. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Для оценки возможностей движка доступна демо-страница, на которой среди прочего можно протестировать и панель администратора. Среди изменений в новой версии: Реализована возможность определения ролей пользователей и добавлена глобальная привилегия суперпользователя.

Добавлена статическая и динамическая конфигурация сервера.

Предоставлена возможность банить пользователей.

Расширены настройки модерации.

Добавлена поддержка расширений, проверяющих текст комментариев на наличие спама или токсичного контента.

Расширена статистика посещений (пока только сбор).

Обеспечен просмотр страниц и комментариев по всему домену.

Добавлена поддержка загрузки аватаров пользователей.

Предоставлена возможность входа через Facebook, неинтерактивный Single Sign-On.

Добавлена поддержка изображений в комментариях.

Предоставлена возможность запретить ссылки в комментариях.

Добавлена опция для замены содержимого главной страницы.

Полностью переработана структура базы данных.

Добавлена поддержка версий PostgreSQL с 10 по 16 включительно.

Сформирована бинарные серверной части в виде .deb- и .rpm-пакетов, при установке которых Comentario запускается в виде systemd-сервиса.



