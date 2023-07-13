25 сентября в Санкт-Петербурге состоится конференция PGConf.СПб

25 сентября компания Postgres Professional впервые проведёт в Санкт-Петербурге PGConf.СПб — международную техническую конференцию по открытой СУБД PostgreSQL. Ежегодно конференция собирает в городах России более 1000 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения. Мероприятие пройдёт на площадке отеля «Коринтия».

Программа формируется. Всех желающих выступить с докладом организаторы приглашают подать заявку в личном кабинете по 3 сентября 2023 года включительно.

Участие платное. При ранней регистрации до 31 августа 2023 года доступны билеты со скидкой 40% — 7000 рублей. С 1 по 17 сентября стоимость составит 9 000 рублей, с 18 по 24 сентября — 12 000 рублей. Вход для студентов и преподавателей — бесплатный.



