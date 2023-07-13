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25 сентября в Санкт-Петербурге состоится конференция PGConf.СПб

13.07.2023 14:32

25 сентября компания Postgres Professional впервые проведёт в Санкт-Петербурге PGConf.СПб — международную техническую конференцию по открытой СУБД PostgreSQL. Ежегодно конференция собирает в городах России более 1000 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения. Мероприятие пройдёт на площадке отеля «Коринтия».

Программа формируется. Всех желающих выступить с докладом организаторы приглашают подать заявку в личном кабинете по 3 сентября 2023 года включительно.

Участие платное. При ранней регистрации до 31 августа 2023 года доступны билеты со скидкой 40% — 7000 рублей. С 1 по 17 сентября стоимость составит 9 000 рублей, с 18 по 24 сентября — 12 000 рублей. Вход для студентов и преподавателей — бесплатный.

  1. Главная ссылка к новости (https://pgconf.ru/202309...)
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59436-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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  • 1.1, Аноним (1), 21:43, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Программа формируется
    > 7000 рублей

    я уже писал и повторяю - не серьёзно, с такими ценами программа должна быть уже сформирована, иначе это уровень "международной конференции", на которую приедут люди из Белоруссии и Сирии

     
     
  • 2.2, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 21:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >из Белоруссии и Сирии

    А там не люди живут?

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 22:04, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    упор на слово "международная"

    но можешь написать на меня донос - кнопка жалоба рядом

     
  • 2.9, пох. (?), 22:51, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я уже писал и повторяю - не серьёзно, с такими ценами

    да, херня какая-то полная. 70000 - еще куда ни шло.

     

  • 1.3, Kuromi (ok), 21:57, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В годовщину сами знаете чего? Смело!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:00, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Знаем, основание Якутска.
     

  • 1.4, Аноним (5), 21:59, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом и смысл дешевле платишь за кота в мешке. Да и конфа не для частников явно, а для корпов чисто потусить.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:04, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пожалуйста, организуйте что-нибудь в Сочи и позовите местных ̶п̶о̶л̶у̶т̶о̶р̶ы̶х̶ двух линуксоидов бесплатно.
     
     
  • 2.11, пох. (?), 23:10, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пожалуйста, организуйте что-нибудь в Сочи

    Немного опоздали, сезон сплава на автомобилях там подходит вроде к завершению.
    А так было б прикольно, конечно - посмотреть кому суждено быть повешену.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:27, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно в Геленджике и позвать Мицгола на keynote.
     

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