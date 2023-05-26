В сентябре состоится конференция разработчиков свободных программ

С 29 сентября по 1 октября 2023 года пройдёт конференция разработчиков свободных программ, также известная как OSSDEVCONF. Традиционно площадкой проведения выступает Институт программных систем РАН в Переславле-Залесском Ярославской области. В мероприятии принимают участие разработчики свободных программ из России и других стран, чтобы обсудить новейшие достижения в области свободного ПО и перспективы его развития, наладить личные и профессиональные контакты, инициировать создание новых проектов сферы СПО.

Программный комитет принимает доклады по следующим темам:

Разработка свободного программного обеспечения;

Новейшие достижения проектов СПО;

Формирование сообщества разработчиков СПО;

Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;

Студенческие проекты разработки СПО.

Работы должны освещать тематику свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией.

Заявки принимаются:

на доклады до 1 сентября 2023 года;

на участие слушателем до 26 сентября 2023 года.

Требования к оформлению заявок и тезисов описаны на сайте конференции.





Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также в дни конференции от гостиницы «Переславль» до места проведения: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН).



