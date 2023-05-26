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В сентябре состоится конференция разработчиков свободных программ

26.05.2023 15:25

С 29 сентября по 1 октября 2023 года пройдёт конференция разработчиков свободных программ, также известная как OSSDEVCONF. Традиционно площадкой проведения выступает Институт программных систем РАН в Переславле-Залесском Ярославской области. В мероприятии принимают участие разработчики свободных программ из России и других стран, чтобы обсудить новейшие достижения в области свободного ПО и перспективы его развития, наладить личные и профессиональные контакты, инициировать создание новых проектов сферы СПО.

Программный комитет принимает доклады по следующим темам:

  • Разработка свободного программного обеспечения;
  • Новейшие достижения проектов СПО;
  • Формирование сообщества разработчиков СПО;
  • Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;
  • Студенческие проекты разработки СПО.

Работы должны освещать тематику свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией.

Заявки принимаются:

  • на доклады до 1 сентября 2023 года;
  • на участие слушателем до 26 сентября 2023 года.

Требования к оформлению заявок и тезисов описаны на сайте конференции.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также в дни конференции от гостиницы «Переславль» до места проведения: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/confere...)
Автор новости: Мария Фоканова
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59202-conference
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:50, 26/05/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены
    >Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/confere...)
    >В соответствии с лицензионным соглашением свободно использовать операционные системы «Альт» могут только физические лица

    Трусы/крестик

     
  • 2, Расмус Лердорф (?), 01:08, 27/05/2023 [ответить]  
    		• +/
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