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Студия Dreamworks открыла код системы рендеринга MoonRay

15.03.2023 22:10

Анимационная студия Dreamworks открыла исходные тексты системы рендеринга MoonRay, использующей трассировку лучей на основе численного интегрирования по методу Монте-Карло (MCRT). Продукт применялся для рендеринга анимационных фильмов "Как приручить дракона 3", "Семейка Крудс 2: Новоселье", "Плохие парни", "Тролли. Мировой тур", "Босс-молокосос 2", "Эверест" и "Кот в сапогах 2: Последнее желание". Код опубликован под лицензией Apache 2.0 и в дальнейшем будет развиваться как открытый продукт в рамках проекта OpenMoonRay.

Система разработана с нуля, избавлена от зависимости от устаревшего кода и готова для создания профессиональных работ, уровня полнометражных фильмов. Изначально при проектировании основное внимание уделялось обеспечению высокой эффективности и масштабируемости, в том числе поддерживается многопоточный рендеринг, распараллеливание операций, использование векторных инструкций (SIMD), реалистичная симуляция освещения, обработка лучей на стороне GPU или CPU, реалистичная симуляция освещения на базе трассировки путей, рендеринг объёмных структур (туман, огонь, облака).

Для организации распределённого рендеринга используется собственный фреймворк Arras, позволяющий разносить вычисления на несколько серверов или облачных окружений. Код Arras будет открыт вместе с основной кодовой базой MoonRay. Для оптимизации расчёта освещения в распределённых окружениях может использоваться библиотека трассировки лучей Intel Embree, а для векторизации шейдеров - компилятор Intel ISPC. Возможна остановка рендеринга в произвольный момент и возобновление операций с прерванной позиции.

Пакет также включает большую библиотеку материалов на основе физически корректного рендеринга (PBR), протестированных в рабочих проектах, и прослойку USD Hydra Render Delegates для интеграции с привычными системами создания контента, поддерживающими формат USD. Возможно применение различных режимов генерации изображений, от фотореалистичных до сильно стилизированных. Благодаря поддержке распределённого рендеринга аниматоры могут отслеживать результат в интерактивном режиме и одновременно визуализировать несколько вариантов сцены с разными условиями освещения, разными свойствами материалов и с разных точек зрения.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  4. OpenNews: Студия Dreamworks начала открытие кода своих анимационных программ
  5. OpenNews: Студия Pixar представила бесплатную некоммерческую версию RenderMan
  6. OpenNews: Анимационная студия Pixar приняла решение об открытии пакета USD
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58800-moonray
Ключевые слова: moonray, render, dreamworks
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Обсуждение (1) RSS
  • 2, InuYasha (??), 22:16, 15/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Прикольственно. Дримворкерам как-то больше уважения чем яблочникам из конкурирующей студии. )
    Хотя, самый топ из всего рендера в мультах, имхо, у Зутопии (Дисней). Но там ещё, судя по всему, вагон вагонский пост-обработки.
     

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