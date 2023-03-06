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3-4 апреля в Москве состоится конференция PGConf.Russia 2023

06.03.2023 16:41

3-4 апреля в Москве в бизнес-центре "Рэдиссон Славянская" пройдет юбилейная десятая конференция PGConf.Russia 2023. Мероприятие посвящено экосистеме открытой СУБД PostgreSQL и ежегодно собирает более 700 разработчиков, администраторов баз данных, DevOps-инженеров и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения.

В программе планируются доклады в два потока в течение двух дней, блиц-доклады из зала, живое общение на кофе-брейках и фуршете. Заявки на участие в основной программе принимаются от экспертов по СУБД PostgreSQL на сайте события до 14 марта. Участие в конференции для студентов и преподавателей — бесплатное.

  1. Главная ссылка к новости (https://pgconf.ru/2023...)
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58754-postgresql
Ключевые слова: postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 06/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    >ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
    >Программа находится в разработке.

    31к.

    не серьёзно.

     



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