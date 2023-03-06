3-4 апреля в Москве состоится конференция PGConf.Russia 2023

3-4 апреля в Москве в бизнес-центре "Рэдиссон Славянская" пройдет юбилейная десятая конференция PGConf.Russia 2023. Мероприятие посвящено экосистеме открытой СУБД PostgreSQL и ежегодно собирает более 700 разработчиков, администраторов баз данных, DevOps-инженеров и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения.

В программе планируются доклады в два потока в течение двух дней, блиц-доклады из зала, живое общение на кофе-брейках и фуршете. Заявки на участие в основной программе принимаются от экспертов по СУБД PostgreSQL на сайте события до 14 марта. Участие в конференции для студентов и преподавателей — бесплатное.



