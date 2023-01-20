В Ruby on Rails устранена уязвимость, допускающая подстановку SQL-кода

> В одно время рельса была прям жутко популярна. В одно, очень небольшое время. Но оно показало, насколько заказчики в среднем ослы - без каких-либо внятных обоснований, когда рубин-на-рельсах был на слуху, требовали пилить бэк именно на нём, а не на каком-то там пыхе или питоне

В итоге, многие сейчас в поту бегают и ищут хоть кого-то на поддержку своих говносерверов Складывается ощущение, что энная группа лиц или ИТ-контор специально предварительно раскурила р-н-р, после - пустила мощный медийный шум и срубила очень славные деньги на разработке на этом, пока остальные только расшевеливались в изучении этих отходов, а самые денежные и модные заказчики - уже требовали срочно забрать все их деньги и сделать хоть что-то на этом б-жественном непойми чём.

Ну а то что по всяким хренабрам и его последователям славный шум разошёлся - так такова участь придатков западных инфоканалов. Они всегда будут лишь догоняющими холопами, а заказчики их - влезающими в д.мо по самые уши, ведь никто из адептов-пейсателей восторженных статеек по теме великого и крутого рубина-на-рельсах абсолютно ни за что не отвечает в плане издержек конечного заказчика из-за рубина, внезапно превратившегося в тыкву

