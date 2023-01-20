В Ruby on Rails устранена уязвимость, допускающая подстановку SQL-кода

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|1.1, Аноним (1), 13:20, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ActiveRecord
> Проблема вызвана отсутствием необходимого экранирования
Но как, Бэрримор?
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|2.2, хрю (?), 13:28, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подросло поколение не знающих, что такое SQL инъекции? Они же бичЪ php.
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|3.6, Аноним (6), 13:53, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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помню в нулевые чуть ли не каждый второй сайт на пыхе имел это. Проверять можно было тупо подставляя апостроф в конец айдишника урла, типа news.php?id=123'. Обычно приводило к ошибкам mysql и headers already sent. Далее опционально можно было вводить остальную часть запроса, на античате выкладывали готовые методички, как действовать дальше в зависимости от ответа сервера.
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|4.12, хрю (?), 14:28, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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20 лет назад, наспор ломал любой порнушный сайт :-))) ибо они были все написаны студентами на 3 php в понятно каком стиле.
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|3.9, Аноним (1), 14:07, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется, кто-то не вкурил, что такое ActiveRecord и об чём был пост.
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|4.11, хрю (?), 14:25, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В рельсах реализация шаблона ActiveRecord, называется, внезапно, ActiveRecord.
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|5.19, Порнушник (?), 15:57, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз они такие умные чего дыру у себя сделали тогда? Не нужны нам эти ваши руби.
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|1.3, mos87 (ok), 13:37, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Little Bobby Tables strikes again.
зато Ruby крутой, для ценителей ёпт.
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|4.14, Васян (?), 15:16, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так, немного, 70 миллионов всего... Вот лохи, правда? Зашли бы на опеннет, тут бы им быстро и авторитетно растолковали всю глубину их невежества...
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|3.24, Бывалый смузихлёб (?), 16:32, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В одно время рельса была прям жутко популярна.
В одно, очень небольшое время. Но оно показало, насколько заказчики в среднем ослы - без каких-либо внятных обоснований, когда рубин-на-рельсах был на слуху, требовали пилить бэк именно на нём, а не на каком-то там пыхе или питоне
В итоге, многие сейчас в поту бегают и ищут хоть кого-то на поддержку своих говносерверов
Складывается ощущение, что энная группа лиц или ИТ-контор специально предварительно раскурила р-н-р, после - пустила мощный медийный шум и срубила очень славные деньги на разработке на этом, пока остальные только расшевеливались в изучении этих отходов, а самые денежные и модные заказчики - уже требовали срочно забрать все их деньги и сделать хоть что-то на этом б-жественном непойми чём.
Ну а то что по всяким хренабрам и его последователям славный шум разошёлся - так такова участь придатков западных инфоканалов. Они всегда будут лишь догоняющими холопами, а заказчики их - влезающими в д.мо по самые уши, ведь никто из адептов-пейсателей восторженных статеек по теме великого и крутого рубина-на-рельсах абсолютно ни за что не отвечает в плане издержек конечного заказчика из-за рубина, внезапно превратившегося в тыкву
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