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В Ruby on Rails устранена уязвимость, допускающая подстановку SQL-кода

20.01.2023 13:09

Опубликованы корректирующие обновления фреймворка Ruby on Rails 7.0.4.1, 6.1.7.1 и 6.0.6.1, в которых устранено 6 уязвимостей. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2023-22794) может привести к выполнению заданных атакующим SQL-команд при использовании внешних данных в комментариях, обрабатываемых в ActiveRecord. Проблема вызвана отсутствием необходимого экранирования спецсимволов в комментариях перед их сохранением в СУБД.

Вторая уязвимость (CVE-2023-22797) может применяться к организации проброса на другие страницы (открытый редирект) при использовании непроверенных внешних данных в обработчике redirect_to. Остальные 4 уязвимости приводят к отказу в обслуживании из-за создания высокой нагрузки на ситему (в основном из-за обработки внешних данных в неэффективных и длительно выполняемых регулярных выражениях).

  1. Главная ссылка к новости (https://rubyonrails.org/2023/1...)
  2. OpenNews: Обновление Ruby и Rails с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз web-фреймворка Ruby on Rails 5.0
  4. OpenNews: Новые выпуски Ruby on Rails 4.0.9 и 4.1.5 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: В Rails устранена уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода
  6. OpenNews: Обновление Ruby on Rails 3.2.12, 3.1.11 и 2.3.17 с устранением критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58519-rubyonrails
Ключевые слова: rubyonrails
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  • 1.1, Аноним (1), 13:20, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ActiveRecord
    > Проблема вызвана отсутствием необходимого экранирования

    Но как, Бэрримор?

     
     
  • 2.2, хрю (?), 13:28, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подросло поколение не знающих, что такое SQL инъекции? Они же бичЪ php.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:53, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помню в нулевые чуть ли не каждый второй сайт на пыхе имел это. Проверять можно было тупо подставляя апостроф в конец айдишника урла, типа news.php?id=123'. Обычно приводило к ошибкам mysql и headers already sent. Далее опционально можно было вводить остальную часть запроса, на античате выкладывали готовые методички, как действовать дальше в зависимости от ответа сервера.
     
     
  • 4.12, хрю (?), 14:28, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20 лет назад, наспор ломал любой порнушный сайт :-))) ибо они были все написаны студентами на 3 php в понятно каком стиле.
     
     
  • 5.17, Порнушник (?), 15:56, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вот кто мне сайт в 2002 году сломал? Ирод, окаянный!
     
  • 5.23, Бывалый смузихлёб (?), 16:22, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот из-за кого с тех пор количество годных прон-сайтов в рунете сильно поубавилось!
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:55, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В эпоху растамании - это норма.
     
  • 3.9, Аноним (1), 14:07, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кажется, кто-то не вкурил, что такое ActiveRecord и об чём был пост.
     
     
  • 4.11, хрю (?), 14:25, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В рельсах реализация шаблона ActiveRecord, называется, внезапно, ActiveRecord.
     
     
  • 5.19, Порнушник (?), 15:57, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раз они такие умные чего дыру у себя сделали тогда? Не нужны нам эти ваши руби.
     

  • 1.3, mos87 (ok), 13:37, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Little Bobby Tables strikes again.

    зато Ruby крутой, для ценителей ёпт.

     
  • 1.4, Вечно недовольный аноним (?), 13:40, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что полезного написано с РоРом кроме дисковода из соседней новости? Я думал вебом управляет питон и вордпресс, помогите просветиться.
     
     
  • 2.5, Васян (?), 13:46, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GitHub пойдёт?

    Twitch, SoundCloud, Airbnb......

     
     
  • 3.8, Аноним (7), 13:55, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то в трезвом уме пользуется GitHub-ом?!
     
     
  • 4.14, Васян (?), 15:16, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, немного, 70 миллионов всего... Вот лохи, правда? Зашли бы на опеннет, тут бы им быстро и авторитетно растолковали всю глубину их невежества...
     
     
  • 5.20, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:58, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько из 70 Лямов там Гуанахуато на жс каком-нибудь или зеркал?
     
  • 3.15, Вечно недовольный аноним (?), 15:21, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гитхаб уже хакнули?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:52, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде как их уже хакали по рельсам.
     
  • 3.18, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:57, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    github enterprise жрет как в не себя
    SoundCloud во всю на go перешёл
     
  • 2.13, хрю (?), 14:33, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как сейчас, но вроде одно время сайт нетфликс был на рельсе (остатки былого https://github.com/Netflix/fast_jsonapi). В одно время рельса была прям жутко популярна.
     
     
  • 3.24, Бывалый смузихлёб (?), 16:32, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В одно время рельса была прям жутко популярна.

    В одно, очень небольшое время. Но оно показало, насколько заказчики в среднем ослы - без каких-либо внятных обоснований, когда рубин-на-рельсах был на слуху, требовали пилить бэк именно на нём, а не на каком-то там пыхе или питоне
    В итоге, многие сейчас в поту бегают и ищут хоть кого-то на поддержку своих говносерверов

    Складывается ощущение, что энная группа лиц или ИТ-контор специально предварительно раскурила р-н-р, после - пустила мощный медийный шум и срубила очень славные деньги на разработке на этом, пока остальные только расшевеливались в изучении этих отходов, а самые денежные и модные заказчики - уже требовали срочно забрать все их деньги и сделать хоть что-то на этом б-жественном непойми чём.
    Ну а то что по всяким хренабрам и его последователям славный шум разошёлся - так такова участь придатков западных инфоканалов. Они всегда будут лишь догоняющими холопами, а заказчики их - влезающими в д.мо по самые уши, ведь никто из адептов-пейсателей восторженных статеек по теме великого и крутого рубина-на-рельсах абсолютно ни за что не отвечает в плане издержек конечного заказчика из-за рубина, внезапно превратившегося в тыкву

     
  • 2.22, ShpurloS (?), 16:04, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Redmine
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:09, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот нахрена устранили, ведь так удобненько было!
     
  • 1.21, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:00, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поезд сошёл с рельс. Быстро хайп прошёл. Лозунг программист дороже железа забыт. Вот так вот сынки.
     
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