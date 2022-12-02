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Выпуск Buttplug 6.2, открытой библиотеки для управления внешними устройствами

02.12.2022 18:14

Организация Nonpolynomial выпустила стабильную и готовую для широкого применения версию библиотеки Buttplug 6.2, которая может быть использована для управления разного типа устройствами с помощью геймпадов, клавиатур, джойстиков и VR-устройств. В числе прочего поддерживается синхронизация работы устройств с контентом, воспроизводимым в Firefox и VLC, и развиваются плагины для интеграции с игровыми движками Unity и Twine.

Изначально библиотека проектировалась для управления только интимными игрушками, но в данный момент проведена работа и для управления другими видами устройств, например, медицинскими и фитнес-браслетами, благодаря поддержке интерфейсов Bluetooth, USB, HID, UART и WebSocket. Основная ветка библиотеки написана на языке Rust и опубликована под лицензией BSD. Имеются привязки для JaveScript/Typescript/WASM, C#, Python и Dart. В числе поддерживаемых устройств продукция таких брендов, как Lovense, Kiiroo, WeVibe, The Handy, Hismith и OSR-2/SR-6.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/buttplugio/...)
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58244-buttplug
Ключевые слова: buttplug, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, vakorol (?), 22:05, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Шикарное название :)))
     
     
  • 2.4, Golangdev (?), 22:16, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ага
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:25, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а главное - инклюзивное. жопа-то у всех есть, даже у кого слова нет
     

  • 1.2, InuYasha (??), 22:11, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Plug'n'play наконец-то получил достойное продолжение!
     
     
  • 2.9, Без аргументов (?), 23:10, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И у истории про постоянное упоминание тёмных лазеек на языке Си и неестественных выходов за пределы буфера тоже.
     

  • 1.5, Аноним (-), 22:53, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Когда ждать пакет в альтлинуксе? Просветите пожалуйста.
     
     
  • 2.7, user32.dll (?), 23:00, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это библиотека она через cargo выкачивается, как будто ты не знаешь.
     

  • 1.6, user32.dll (?), 22:54, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ух ты, теперь предъявить, что на Rust ничего не написано, уже нельзя. Да еще и с устройствами, как же мне теперь аргументировать про микроконтроллеры, знаниями архитектуры ядер и низкоуровневых протоколов...
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 03:41, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже даже в ОС Андроид полтора миллиона строк кода на расте, а у опеннетчиков всё ещё ничего не написано.  Умора.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:08, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём свободного фотка LibreButt под лицензией GPL4, запрещяющей вставлять свободные вибраторы в проприетарные жопы. Контроль жоп будет курировать лично Ричард.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:18, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/qdot/deldo
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 01:29, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >teledildonics mode for Emacs

    wtf?

     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 23:25, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл добавить, что форк должен быть на свободном языке конечно же.
     

  • 1.14, Аноним (12), 02:00, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ни одного компилируемого языка не поддерживается, что как бы намекает на ЦА раста
     
     
  • 2.15, Golangdev (?), 02:18, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему вы считаете что это нужно ?

    нормальные компилируемые языки умеют вызывать Си-шный код, вон, даже в Lжаву это затаскивают https://openjdk.org/jeps/424

     

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