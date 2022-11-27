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Четвёртый эпизод анимированного комикса с открытым исходным кодом Пеппер и Кэррот

27.11.2022 17:27

Вышел четвёртый эпизод анимационного проекта по мотивам комикса французского художника Давида Ревуа "Pepper&Carrot". Анимация для эпизода создана полностью на свободном программном обеспечении (Blender, Synfig, RenderChan, Krita), а все исходные файлы распространяются под свободной лицензией CC BY-SA 4.0 (одновременно опубликованы исходные тексты третьего и пятого эпизодов). Онлайн-премьера эпизода состоялась одновременно на трёх языках: русском, английском и французском.



  1. Главная ссылка к новости (https://morevnaproject.org/202...)
  2. OpenNews: Релиз пакета для создания 2D-анимации Synfig 1.4
  3. OpenNews: Доступен четвёртый эпизод свободного анимационного фильма "Моревна"
  4. OpenNews: Увидел свет свободный мультфильм Моревна, подготовленный в пакете Synfig
  5. OpenNews: Итоги трех лет работы над свободным анимационным фильмом "Моревна"
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58206-morevna
Ключевые слова: morevna
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  • 1.1, Нло опубликовало эту запись (?), 21:59, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот случай, когда не видел даже первой серии :D
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:00, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Начинай сразу с четвертой. Судя по всему никакого сквозного сюжета нет.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 01:12, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то есть.
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:47, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот случай, когда и начинать не стоит.
     

  • 1.2, Аноним (3), 21:59, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Курто, но мало.
     
     
  • 2.5, Иваня (?), 22:15, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, интересно как будут дальше жить гениальные муравьи?🤔
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:32, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там на счёт ЛГБТ? В РФ это безопасно смотреть?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:35, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотреть безопасно, опасно показывать. Опеннету бы тоже напрячься.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:36, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотри через VPN! Хотя... за него тебя тоже набутылить могут!
    Тогда лучше не смотри!
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:50, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидная пропаганда запрещёнки, такое мнение будет у судьи.
     
  • 2.15, Аноним (-), 23:20, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное не показывать трансформаторы, трансмиссию, трансиверы, трансферы, транспортников и тд.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:48, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээ, а как же теперь автобус, трамвай, метро обобщающим названием называть?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 00:17, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Машины для перемещения общественныя.
     
  • 2.26, Аноним (25), 01:30, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛГБТ - в 36 эпизоде.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 01:45, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛГБТ но не Q , так шо квиры будут и дальше жечь напалмом. Даешь драгквинов в каждый храм !
     
     
  • 4.35, Аноним (25), 02:03, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ЛГБТ но не Q

    Ну тогда просто Л, но это уже спойлер.

     

  • 1.7, zower (ok), 22:32, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какое-то стремное уг, если я в этих програмульках нарисую фигню, тоже на опеннет постить будете? главное ведь что открытый исходный код, а то что вообще не тема сайта пофиг))) и вообще раз уж постят для рекламы это гуано, могли бы и получше нарисовать, и сюжет придумать интересный.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 22:36, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем твоего произведения.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:43, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Местами неплохо (некоторая рисовка, она внезапно в разных кадрах разного качества), местами рукалицо (анимация и общее строение планов "чтобы меньше рисовать"), ну а за "калым отдам" и вовсе испанский стыд.
     
     
  • 2.12, Vasya474987897 (ok), 22:47, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В английской версии кот поёт "O sole mio…", сразу Зайца из "Ну, погоди!" вспомнил.
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:19, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Плохо у вас, ребята, с чувством юмора. Отключитесь от матрицы.
     

  • 1.14, pashev.ru (?), 22:51, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Харам!
     
  • 1.16, Аноним (-), 23:28, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая отсылка про гениальность и рыжего помошника (милонов чтоли) ..
     
  • 1.22, Аноним (-), 00:39, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно думаю этот комикс почитать, но хотелось бы в бумажном виде.
     
  • 1.23, Аноним (-), 00:44, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде бы не чисто фр. продукт, а звук всё равно в фр. лучше других. От асашай очередной баба-мужик, ну а в рус.., хрррипящая злодейка получилась. Ало Холро, сколько можно отлынивать, где второй сезон, там фильм уже на горизонте.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 01:04, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > очередной баба-мужик,

    Ой блин, тебе дай мужика начнется - то сильно брутален и то не так и это не этак. Привереда выискалась тут.

     

  • 1.27, Аноним (27), 01:33, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же АльтЛинукс страшный.
     
  • 1.28, Аноним (25), 01:33, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Говно этот мульт, жалкое зрелище. Всего лишь порезали на элементы и применили простейшие трансформации для анимации. Нужна нейросеть, интерполирующая видео по текстовому описанию происходящего и ключевым кадрам.

    Озвучка, правда, отличная.

     
     
  • 2.30, Аноним (27), 01:38, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужна нейросеть, интерполирующая видео по текстовому описанию

    Давно нейросеть научилась создавать идиальные обьекты, людей и т.д.? Без всяких "ошибок" генерации?

     
     
  • 3.31, Аноним (-), 01:43, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и чтоб под пивасик раслабляло, и нейросети побольше с музыкой
     
  • 3.34, Аноним (25), 01:57, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объекты создал Давид. А нейросети надо лишь интерполировать. Если плохо интерполирует, то аниматоры с помощью Stable Diffusion подправят ключевые кадры.
     
  • 2.33, Аноним (25), 01:55, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот этот эпизод намного получше выполнен https://www.youtube.com/watch?v=cTb1_w8hvqY
     

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