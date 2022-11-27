Четвёртый эпизод анимированного комикса с открытым исходным кодом Пеппер и Кэррот

2.8 , Аноним ( 8 ), 22:35, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотреть безопасно, опасно показывать. Опеннету бы тоже напрячься.

2.10 , Аноним ( 10 ), 22:36, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смотри через VPN! Хотя... за него тебя тоже набутылить могут!

Тогда лучше не смотри!

2.13 , Аноним ( 13 ), 22:50, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очевидная пропаганда запрещёнки, такое мнение будет у судьи.

2.15 , Аноним ( - ), 23:20, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное не показывать трансформаторы, трансмиссию, трансиверы, трансферы, транспортников и тд.

3.18 , Аноним ( 18 ), 23:48, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ээ, а как же теперь автобус, трамвай, метро обобщающим названием называть?

4.20 , Аноним ( 20 ), 00:17, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Машины для перемещения общественныя.

2.26 , Аноним ( 25 ), 01:30, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЛГБТ - в 36 эпизоде.

3.32 , Аноним ( 32 ), 01:45, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЛГБТ но не Q , так шо квиры будут и дальше жечь напалмом. Даешь драгквинов в каждый храм !

4.35 , Аноним ( 25 ), 02:03, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ЛГБТ но не Q Ну тогда просто Л, но это уже спойлер.

