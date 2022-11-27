Четвёртый эпизод анимированного комикса с открытым исходным кодом Пеппер и Кэррот

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|2.3, Аноним (3), 22:00, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Начинай сразу с четвертой. Судя по всему никакого сквозного сюжета нет.
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|2.5, Иваня (?), 22:15, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, интересно как будут дальше жить гениальные муравьи?🤔
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|2.8, Аноним (8), 22:35, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотреть безопасно, опасно показывать. Опеннету бы тоже напрячься.
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|2.10, Аноним (10), 22:36, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотри через VPN! Хотя... за него тебя тоже набутылить могут!
Тогда лучше не смотри!
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|2.15, Аноним (-), 23:20, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное не показывать трансформаторы, трансмиссию, трансиверы, трансферы, транспортников и тд.
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|3.18, Аноним (18), 23:48, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ээ, а как же теперь автобус, трамвай, метро обобщающим названием называть?
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|3.32, Аноним (32), 01:45, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЛГБТ но не Q , так шо квиры будут и дальше жечь напалмом. Даешь драгквинов в каждый храм !
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|1.7, zower (ok), 22:32, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какое-то стремное уг, если я в этих програмульках нарисую фигню, тоже на опеннет постить будете? главное ведь что открытый исходный код, а то что вообще не тема сайта пофиг))) и вообще раз уж постят для рекламы это гуано, могли бы и получше нарисовать, и сюжет придумать интересный.
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|1.11, Аноним (11), 22:43, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Местами неплохо (некоторая рисовка, она внезапно в разных кадрах разного качества), местами рукалицо (анимация и общее строение планов "чтобы меньше рисовать"), ну а за "калым отдам" и вовсе испанский стыд.
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|2.21, Аноним (21), 00:19, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо у вас, ребята, с чувством юмора. Отключитесь от матрицы.
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|1.23, Аноним (-), 00:44, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде бы не чисто фр. продукт, а звук всё равно в фр. лучше других. От асашай очередной баба-мужик, ну а в рус.., хрррипящая злодейка получилась. Ало Холро, сколько можно отлынивать, где второй сезон, там фильм уже на горизонте.
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|2.24, Аноним (-), 01:04, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> очередной баба-мужик,
Ой блин, тебе дай мужика начнется - то сильно брутален и то не так и это не этак. Привереда выискалась тут.
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|1.28, Аноним (25), 01:33, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Говно этот мульт, жалкое зрелище. Всего лишь порезали на элементы и применили простейшие трансформации для анимации. Нужна нейросеть, интерполирующая видео по текстовому описанию происходящего и ключевым кадрам.
Озвучка, правда, отличная.
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|2.30, Аноним (27), 01:38, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нужна нейросеть, интерполирующая видео по текстовому описанию
Давно нейросеть научилась создавать идиальные обьекты, людей и т.д.? Без всяких "ошибок" генерации?
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|3.31, Аноним (-), 01:43, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и чтоб под пивасик раслабляло, и нейросети побольше с музыкой
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|3.34, Аноним (25), 01:57, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объекты создал Давид. А нейросети надо лишь интерполировать. Если плохо интерполирует, то аниматоры с помощью Stable Diffusion подправят ключевые кадры.
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