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24 и 26 октября в Новосибирске и Барнауле пройдут мероприятия по PostgreSQL

18.10.2022 18:19

24 октября в Новосибирске состоится однодневная техническая конференция PGConf.Сибирь 2022. С подробной программой можно ознакомиться на сайте мероприятия, регистрация доступна там же. Участие платное (4500 рублей).

26 октября в Барнауле пройдёт PGMeetup.Барнаул, открытая встреча с топ-менеджерами и ведущими специалистами Postgres Professional. Участников митапа ждут доклады об истории PostgreSQL, о новинках PostgreSQL 15 и рассказ о миграции с Oracle на PostgreSQL. Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ev...)
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57935-postgresql
Ключевые слова: postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1.3, Michael Shigorin (ok), 22:49, 18/10/2022 [ответить]  
    		• –5 +/
    Молодцы ребята, что ездят!
     
  • 1.8, th3m3 (ok), 23:00, 18/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Не хватает картинки из мема в рекламе. Было бы шик)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:04, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нормального маркетолога денег не хватило.
     

  • 1.9, Аноним (10), 23:02, 18/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Я считаю за такие деньги Шигорин должен будет рассказать стендап.
     

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