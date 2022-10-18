24 и 26 октября в Новосибирске и Барнауле пройдут мероприятия по PostgreSQL

24 октября в Новосибирске состоится однодневная техническая конференция PGConf.Сибирь 2022. С подробной программой можно ознакомиться на сайте мероприятия, регистрация доступна там же. Участие платное (4500 рублей).

26 октября в Барнауле пройдёт PGMeetup.Барнаул, открытая встреча с топ-менеджерами и ведущими специалистами Postgres Professional. Участников митапа ждут доклады об истории PostgreSQL, о новинках PostgreSQL 15 и рассказ о миграции с Oracle на PostgreSQL. Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация.



