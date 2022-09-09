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В Нижнем Новгороде состоится встреча, посвящённая СУБД PostgreSQL

09.09.2022 12:45

21 сентября в Нижнем Новгороде пройдёт PGMeetup.NN - открытая встреча пользователей СУБД PostgreSQL. Организует мероприятие компания Postgres Professional, российский поставщик СУБД PostgreSQL, при поддержке ассоциации iCluster, международного IT-кластера Нижегородской области. Встреча начнётся в культурном пространстве DKRT в 18:00. Вход по регистрации, которая открыта на сайте.

Доклады мероприятия:

  • «New TOAST in town. One TOAST fits all» - Олег Бартунов, генеральный директор и сооснователь Postgres Professional.
  • «Способы сжатия данных в PostgreSQL» - Михаил Жилин, руководитель группы производительности департамента внедрения и технической поддержки, Postgres Professional.
  • «Как Common Table Expressions превращает язык SQL в настоящий язык программирования» - Иван Панченко, заместитель генерального директора, сооснователь Postgres Professional.


  1. Главная ссылка к новости (https://pgconf.ru/202209...)
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57758-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Alexey Torgashin (?), 15:06, 09/09/2022 [ответить]  
    		• –5 +/
    Во время, когда идет коронавирус (вакцина против которого часто убивает и калечит, это касается и РФ-вакцин). Когда идет уничтожение славян ("презики" направляют на бойню два народа, чтобы взаимно убивали друг друга). В это время прям доклады по БД зачитывать. Тоже мне выбрали.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:17, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, не время для докладов. Лучше комменты на опеннете писать.
     
  • 2.8, nnoblast (?), 15:40, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все больше людей это понимают, это скоро прекратиться.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:10, 09/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    А когда по вашему их зачитывать? Когда на пепелище останемся?
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:17, 09/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Какое разнообразие докладчиков однако!
    Postgres Professional пиарит свою контору и готовится к всероссийскому попилу?
     
     
  • 2.9, пох. (?), 15:41, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что то есть значит - "готовится"?! Они уже во всю пилят.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:44, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пгавильно, гаскулачить этих бугжуинов! Все на геволюцию, товагищи!
    Долой частную собственность - сгедство угнетения габочего класса!
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:18, 09/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Почему не в Сочи?
     

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