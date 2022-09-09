В Нижнем Новгороде состоится встреча, посвящённая СУБД PostgreSQL

Во время, когда идет коронавирус (вакцина против которого часто убивает и калечит, это касается и РФ-вакцин). Когда идет уничтожение славян ("презики" направляют на бойню два народа, чтобы взаимно убивали друг друга). В это время прям доклады по БД зачитывать. Тоже мне выбрали.

