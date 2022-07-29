Релиз CheatCard, свободной программы лояльности клиентов

1.1 , InuYasha ( ?? ), 22:06, 29/07/2022 [ответить] –1 + / – Название максимально привлекательное для бизнеса :_D

Опять приложения, привязки, обработка личных данных, слежка, интернетирование личности и т.д. Ох...

PS: После 2020 "QR код" звучит как-то совсем иначе, не находите?..

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:37, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Название максимально привлекательное для бизнеса :_D

> Опять приложения, привязки, обработка личных данных, слежка, интернетирование личности

> и т.д. Ох...

> PS: После 2020 "QR код" звучит как-то совсем иначе, не находите?.. А тут нигде про личные данные и не написано, написанно про кувыркод, андроид и иось, а всё что сверх того, это вы додумали, как додумает и ушлый продаван, однако, как применять молоток, забивать им гвозди при строительстве или разбивать головы, это уже не бремя молотка.

3.4 , microsoft ( ? ), 22:41, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сегодня ты заработал миску риса, молодец.

4.8 , Аноним ( - ), 01:09, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще он в чем-то прав - в QR может быть закодировано что угодно, и ассоциировано с ним может быть что угодно. Если это какое-то соответствие вида "Клиент # 1234 -> 500 бонусных баллов" то оно ничем таким не зловредное особо. Если только этим не ограничились... ну вот тут ой.

2.5 , EndrII ( ok ), 22:56, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно посмотреть исходный код, личные данные не собираются, и даже не используются

Все что знает сервер о продавце и клиенте - это то, сколько было выставлено штампов у клиентов на его карточке. Даже имена, которые вводит юзер лежат только у продавца с согласия клиента. Приложение писалось с той самой целью, что бы избавить людей от подобных проблем по сбору данных.

2.7 , Аноним ( - ), 01:07, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будешь умничать, получишь QR с ИНН ... куда-нибудь :)

2.10 , Аноним ( 10 ), 02:02, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Название максимально привлекательное для бизнеса :_D у вас мозг искалечен. ставки на спорт - не единственная возможная сфера деятельности, поезжайте в цивилизованные страны и убедитесь



1.3 , Аноним ( 3 ), 22:37, 29/07/2022 [ответить] + / – Для малого бизнеса в сфере услуг вообще очень практично использовать средний ценник и бонусы, и для тех у кого есть возможность заплатить чуть больше, то за качественную работу можно, т.е. спонсорство.. там есть такое?

1.6 , Аноним ( 6 ), 00:26, 30/07/2022 [ответить] –1 + / – Ставите на андроид, вводите данные своей карты и наслаждаетесь читом по её обнулению.

1.9 , Аноним ( 10 ), 01:57, 30/07/2022 [ответить] + / – > Приложение написано на C++/QML лучик света в эти нелёгкие дни (ну, там, все русские зашкварились, я об этом)

