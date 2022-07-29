Релиз CheatCard, свободной программы лояльности клиентов

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|1.1, InuYasha (??), 22:06, 29/07/2022 [ответить]
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Название максимально привлекательное для бизнеса :_D
Опять приложения, привязки, обработка личных данных, слежка, интернетирование личности и т.д. Ох...
PS: После 2020 "QR код" звучит как-то совсем иначе, не находите?..
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|2.2, Аноним (2), 22:37, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Название максимально привлекательное для бизнеса :_D
> Опять приложения, привязки, обработка личных данных, слежка, интернетирование личности
> и т.д. Ох...
> PS: После 2020 "QR код" звучит как-то совсем иначе, не находите?..
А тут нигде про личные данные и не написано, написанно про кувыркод, андроид и иось, а всё что сверх того, это вы додумали, как додумает и ушлый продаван, однако, как применять молоток, забивать им гвозди при строительстве или разбивать головы, это уже не бремя молотка.
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|4.8, Аноним (-), 01:09, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще он в чем-то прав - в QR может быть закодировано что угодно, и ассоциировано с ним может быть что угодно.
Если это какое-то соответствие вида "Клиент # 1234 -> 500 бонусных баллов" то оно ничем таким не зловредное особо. Если только этим не ограничились... ну вот тут ой.
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|2.5, EndrII (ok), 22:56, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно посмотреть исходный код, личные данные не собираются, и даже не используются
Все что знает сервер о продавце и клиенте - это то, сколько было выставлено штампов у клиентов на его карточке. Даже имена, которые вводит юзер лежат только у продавца с согласия клиента.
Приложение писалось с той самой целью, что бы избавить людей от подобных проблем по сбору данных.
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|2.10, Аноним (10), 02:02, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Название максимально привлекательное для бизнеса :_D
у вас мозг искалечен. ставки на спорт - не единственная возможная сфера деятельности, поезжайте в цивилизованные страны и убедитесь
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|1.3, Аноним (3), 22:37, 29/07/2022 [ответить]
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Для малого бизнеса в сфере услуг вообще очень практично использовать средний ценник и бонусы, и для тех у кого есть возможность заплатить чуть больше, то за качественную работу можно, т.е. спонсорство.. там есть такое?
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|1.6, Аноним (6), 00:26, 30/07/2022 [ответить]
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Ставите на андроид, вводите данные своей карты и наслаждаетесь читом по её обнулению.
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|1.9, Аноним (10), 01:57, 30/07/2022 [ответить]
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> Приложение написано на C++/QML
лучик света в эти нелёгкие дни (ну, там, все русские зашкварились, я об этом)
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