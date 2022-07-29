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Релиз CheatCard, свободной программы лояльности клиентов

29.07.2022 19:37

Группа разработчиков QuasarApp представила CheatCard - свободную программу лояльности для малого и среднего бизнеса. Идея приложения сводится к созданию карточек постоянных клиентов. Продавец сам определяет правила, по которым его клиенты будут получать бонусы. Взаимодействие с клиентами происходит за счет считывания универсального QR кода клиента устройством продавца. Приложение написано на C++/QML и распространяется бесплатно под лицензией GPLv3.

Изначально CheatCard разрабатывался как коммерческий проект, однако в январе 2022 года было принято решение перевести приложение в разряд свободного ПО и опубликовать исходный код на GitHub. Монетизация приложения происходит за счёт платной подписки на Patreon для тех, кто хочет получить дополнительную поддержку в развёртывании приложения и реализации специфичных функций для отдельного бизнеса.

CheatCard проектировался как максимально простое решение для учета постоянных клиентов. Для его развертывания достаточно иметь при себе устройство на базе Android или iOS. На данный момент приложение доступно в GooglePlay и AppStore.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/QuasarApp/C...)
Автор новости: EndrII
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57573-cheatcard
Ключевые слова: cheatcard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 22:06, 29/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Название максимально привлекательное для бизнеса :_D
    Опять приложения, привязки, обработка личных данных, слежка, интернетирование личности и т.д. Ох...
    PS: После 2020 "QR код" звучит как-то совсем иначе, не находите?..
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:37, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Название максимально привлекательное для бизнеса :_D
    > Опять приложения, привязки, обработка личных данных, слежка, интернетирование личности
    > и т.д. Ох...
    > PS: После 2020 "QR код" звучит как-то совсем иначе, не находите?..

    А тут нигде про личные данные и не написано, написанно про кувыркод, андроид и иось, а всё что сверх того, это вы додумали, как додумает и ушлый продаван, однако, как применять молоток, забивать им гвозди при строительстве или разбивать головы, это уже не бремя молотка.

     
     
  • 3.4, microsoft (?), 22:41, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сегодня ты заработал миску риса, молодец.
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 01:09, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще он в чем-то прав - в QR может быть закодировано что угодно, и ассоциировано с ним может быть что угодно.

    Если это какое-то соответствие вида "Клиент # 1234 -> 500 бонусных баллов" то оно ничем таким не зловредное особо. Если только этим не ограничились... ну вот тут ой.

     
  • 2.5, EndrII (ok), 22:56, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно посмотреть исходный код, личные данные не собираются, и даже не используются
    Все что знает сервер о продавце и клиенте - это то, сколько было выставлено штампов у клиентов на его карточке. Даже имена, которые вводит юзер лежат только у продавца с согласия клиента.

    Приложение писалось с той самой целью, что бы избавить людей от подобных проблем по сбору данных.

     
  • 2.7, Аноним (-), 01:07, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будешь умничать, получишь QR с ИНН ... куда-нибудь :)
     
  • 2.10, Аноним (10), 02:02, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Название максимально привлекательное для бизнеса :_D

    у вас мозг искалечен. ставки на спорт - не единственная возможная сфера деятельности, поезжайте в цивилизованные страны и убедитесь

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:37, 29/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Для малого бизнеса в сфере услуг вообще очень практично использовать средний ценник и бонусы, и для тех у кого есть возможность заплатить чуть больше, то за качественную работу можно, т.е. спонсорство.. там есть такое?
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:26, 30/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ставите на андроид, вводите данные своей карты и наслаждаетесь читом по её обнулению.
     
  • 1.9, Аноним (10), 01:57, 30/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Приложение написано на C++/QML

    лучик света в эти нелёгкие дни (ну, там, все русские зашкварились, я об этом)

     
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