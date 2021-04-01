Подборка первоапрельских шуток 2021 года

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|1.2, Annoynymous (ok), 22:15, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Число подписей под открытым письмом против Столлмана превысило число подписей под письмом в поддержку Столлмана благодаря обнаружению двух неучтённых чемоданов с бумажными письмами с голосами против Столлмана.
От имени мёртвых программистов, надо понимать.
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|1.3, Аноним (3), 22:16, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Столько здравых идей теряется из-за первого апреля.
> переход с пакетного менеджера urpm и формата пакетов RPM на apt и формат DEB
> встраивание LLVM и отказ от поддержки остальных компиляторов
> Дистрибутив Gentoo объявил о переходе на использование системного менеджера systemd
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|3.10, Аноним (10), 22:25, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь про умолчания как я понимаю, а это не реально почти представить.
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|2.7, Аноним (10), 22:24, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы праздник не был похож на будень, давайте в праздник пить не будем! Целый год ржали от нумераций и уязвимостей, до реинкарнации Столмана.
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|1.5, Последний из могикан (?), 22:18, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это уже за гранью "...Число подписей под открытым письмом против Столлмана превысило число подписей под письмом в поддержку Столлмана благодаря обнаружению двух неучтённых чемоданов с бумажными письмами с голосами против Столлмана. Организации и компании GNOME Foundation, KDE e.v, Tor Project, the EFF, OBS Foundation, Red Hat, SUSE, Mozilla и X.org Foundation опубликовали заявление, в котором выразили благодарность всем, кто принял участие в проведённой ими кампании по травле 68-летнего человека с синдромом Аспергера, которая довела бы большинство других людей до самоубийства. В заявлении также выражается благодарность всем принявшим участие в распространении культуры отмены, кампании по травле и самосуде..."
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|2.13, Sluggard (ok), 22:30, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Под видом первапрельской шутки сказали правду.
Наверное, в остальные дни, когда нельзя сослаться на день дурака, это опасно.
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|3.18, Последний их могикан (?), 22:51, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не шутка.Это насмешка.Притом очень злая насмешка."...68 лет...синдром Аспергера... Самоубийство..."Это не грелка на стул.Это банановая кожура,от которой люди попадают в больницу.Твари...
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|2.26, Урри (ok), 22:56, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, за гранью травить человека клеветой и выдавать это за толерантность.
А вот называть вещи своими именами - это как раз то, что надо.
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|3.21, kusb (?), 22:53, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие решения просто так не принимаются, за ними стоят люди, которым я верю. Иначе, получается какой-то заговор, где хирургов заставляют носить маски и т.п. Слишком сложно.
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|1.15, kusb (?), 22:43, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, надо было какой-то бредятины напридумывать. Что-нибудь про перенос системы "Периметр" на новые и ненадёжные технологии вместе с искусственным интелектом, про новый стандарт на замену html/css/http от Google, который уже внедряют в Chrome.
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|1.17, Аноним (17), 22:47, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стаковерфлоу ограничил число бесплатных копипаст двумя штуками, для того, чтобы копипастить больше, нужно купить специальную клавиатуру
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|1.22, Денис Попов (?), 22:54, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разработчики стратегической игры Virtueror объявили о начале продажи через Steam. Стоимость версии для Windows - $14.99, а для Linux - $1774.99. Стоимость рассчитана чтобы уровнять затраты разработки с учётом того, что пользователей Windows больше чем Linux в 118 раз.
Так нужно реально делать.
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|1.23, Annoynymous (ok), 22:54, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Первоапрельский RFC-8962 - создание протокольной полиции, которая будет заниматься проверкой корректности реализации и внедрения сетевых протокотлов, и наказывать в случае нарушения стандартов IETF.
Жаль, что шутка, ещё бы и за спецификации файлов тоже.
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|2.35, Michael Shigorin (ok), 23:40, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и наказывать в случае нарушения стандартов
> IETF.
Вполне в тренде, особенно если стандарты звучат оскорбительно строго.
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|1.25, Аноним (25), 22:56, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот, ей богу в такое страшное время живём, что если бы не на первое апреля новость про инклюзивный BLINK опубликовали, я бы даже не удивился.
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|1.31, dogmatist (?), 23:08, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Скоро в день дурака будут говорить исключительно правду, но под видом шутки, что бы не обидеть альтернативно одарённых.
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|2.39, Аноним (39), 23:50, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скоро в день дурака будут говорить исключительно правду
Оруэлл, залогинся!
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