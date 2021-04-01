Подборка первоапрельских шуток 2021 года

Подборка первоапрельских шуток: Дистрибутив Mageia объявил о переходе с пакетного менеджера urpm и формата пакетов RPM на apt и формат DEB, из-за того, что в urpm давно не находили ошибок. Также проектом решено использовать инсталлятор из Arch Linux, задействовать форк сборочной системы Debian и заменить графический интерфейс для настройки на набор текстовых файлов. В качестве основного и единственно поддерживаемого рабочего стола будет предложен CDE.

Разработчики DNS-сервера PowerDNS представили энергосберегающий и не загрязняющий окружающую среду вариант доменной системы имён - GreenDNS. Отмечается, что DNS является грязным протоколом. Для скрытия данного факта последнее время индустрия пытается внедрить технологии DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS, но проект PowerDNS больше не намерен участвовать в этом. Повсеместное внедрение технологии GreenDNS позволит к 2030 году полностью исключить выбросы углекислого газа от использования DNS за счёт переходу на применение блокчейна, солнечной энергии, установки на серверы специальных фильтров для поглощения углекислого газа и отказа от систем непрерывной интеграции, потребляющих уйму энергии.

Представлен сборочный инструментарий CMake 5.0, который будет на столько значителен, что решено сразу пропустить ветку 4.x. Из особенностей CMake 5.0 отмечается встраивание LLVM и отказ от поддержки остальных компиляторов. В CMake 5.0 также предложена новая технология кросскомпиляции (генерация исполняемых файлов для систем x86 с прикреплением эмулятора QEMU) и упрощения сборки для разных операционных систем (оставлена только поддержка Linux, а для остальных систем в исполняемые файлы интегрирован Docker-образ с ядром Linux).

Консорциум W3C объявил о возвращении тега BLINK, без которого авторы лишились возможности привлекать внимание пользователей к важному содержимому. Новая реализация BLINK изначально разработана с оглядкой на инклюзивность и предусматривает возможность смены цвета, типа мигания и яркости, на случай если стиль мигания будет оскорблять пользователей с теми или иными культурными традициями и социальным статусом. Для привлечения внимания с фоновых вкладок мигание также будет сопровождаться звуковым сопровождением. Для того чтобы пользователь случайно не пропустил мигание текста в случае совпадения с частотой моргания век, реализация использует данные с камеры и алгоритм на основе машинного обучения для синхронизации и подстройки начала цикла мигания с оптимальной для восприятия фазой взгляда пользователя.

Разработчики дистрибутива РЕД ОС на своём Youtube-канале поделились секретом, как запускать win-приложения в нативном Linux, не применяя при этом ПО для эмуляции и виртуализации, а основываясь только на недокументированных возможностях Linux и Windows.

Сообщается, что GNOME Foundation, KDE e.v, Tor Project, the EFF, OBS Foundation, Red Hat, SUSE, Mozilla и X.org Foundation опубликовали заявление, в котором выразили благодарность всем, кто принял участие в проведённой ими кампании по травле 68-летнего человека с синдромом Аспергера, которая довела бы большинство других людей до самоубийства. В заявлении также выражается благодарность всем принявшим участие в распространении культуры отмены, кампании по травле и самосуде. По числу подписей открытое письмо против Столлмана неожиданно вырвалось вперёд и обогнало письмо в поддержку Столлмана благодаря обнаружению двух неучтённых чемоданов с бумажными письмами с голосами против Столлмана.

Разработчики стратегической игры Virtueror объявили о начале продажи через Steam. Стоимость версии для Windows - $14.99, а для Linux - $1774.99. Стоимость рассчитана чтобы уровнять затраты разработки с учётом того, что пользователей Windows больше чем Linux в 118 раз.

Свободный игровой движок Godot переименован в Godette Engine, так как мало кто правильно мог произносить слово Godot. Проект также поменял логотип на более соответствующий стандартам профессиональных коммерческих игровых движков.

Дистрибутив Gentoo объявил о переходе на использование системного менеджера systemd по умолчанию и оставлению поддержки openrc в качестве опции.

В серверной инфраструктуре проекта Debian из-за неправильного подключения оптоволоконных кабелей зародился искусственный интелект, который взял управление в свои руки, переименовал дистрибутив в Bullseye, признал имеющийся код идеальным и блокировал учётные записи всех разработчиков.

Первоапрельский RFC-8962 - создание протокольной полиции, которая будет заниматься проверкой корректности реализации и внедрения сетевых протоколов, и наказывать в случае нарушения стандартов IETF.

В выпуске языка Go 1.17 будет реализована поддержка глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock), что наконец-то позволит достичь паритета в функциональности с языком Python.

Комитет G3C, занимающийся развитием языка Gopher, представил новый язык разметки GML (Gopher Markup Language), образованный в результате слияния Gopher и XHTML.

Дистрибутив Manjaro Linux объявил о переходе с кодовой базы Archlinux на FreeBSD. По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.



