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Подборка первоапрельских шуток 2021 года

01.04.2021 22:07

Подборка первоапрельских шуток:

  • Дистрибутив Mageia объявил о переходе с пакетного менеджера urpm и формата пакетов RPM на apt и формат DEB, из-за того, что в urpm давно не находили ошибок. Также проектом решено использовать инсталлятор из Arch Linux, задействовать форк сборочной системы Debian и заменить графический интерфейс для настройки на набор текстовых файлов. В качестве основного и единственно поддерживаемого рабочего стола будет предложен CDE.
  • Разработчики DNS-сервера PowerDNS представили энергосберегающий и не загрязняющий окружающую среду вариант доменной системы имён - GreenDNS. Отмечается, что DNS является грязным протоколом. Для скрытия данного факта последнее время индустрия пытается внедрить технологии DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS, но проект PowerDNS больше не намерен участвовать в этом. Повсеместное внедрение технологии GreenDNS позволит к 2030 году полностью исключить выбросы углекислого газа от использования DNS за счёт переходу на применение блокчейна, солнечной энергии, установки на серверы специальных фильтров для поглощения углекислого газа и отказа от систем непрерывной интеграции, потребляющих уйму энергии.
  • Представлен сборочный инструментарий CMake 5.0, который будет на столько значителен, что решено сразу пропустить ветку 4.x. Из особенностей CMake 5.0 отмечается встраивание LLVM и отказ от поддержки остальных компиляторов. В CMake 5.0 также предложена новая технология кросскомпиляции (генерация исполняемых файлов для систем x86 с прикреплением эмулятора QEMU) и упрощения сборки для разных операционных систем (оставлена только поддержка Linux, а для остальных систем в исполняемые файлы интегрирован Docker-образ с ядром Linux).
  • Консорциум W3C объявил о возвращении тега BLINK, без которого авторы лишились возможности привлекать внимание пользователей к важному содержимому. Новая реализация BLINK изначально разработана с оглядкой на инклюзивность и предусматривает возможность смены цвета, типа мигания и яркости, на случай если стиль мигания будет оскорблять пользователей с теми или иными культурными традициями и социальным статусом. Для привлечения внимания с фоновых вкладок мигание также будет сопровождаться звуковым сопровождением. Для того чтобы пользователь случайно не пропустил мигание текста в случае совпадения с частотой моргания век, реализация использует данные с камеры и алгоритм на основе машинного обучения для синхронизации и подстройки начала цикла мигания с оптимальной для восприятия фазой взгляда пользователя.
  • Разработчики дистрибутива РЕД ОС на своём Youtube-канале поделились секретом, как запускать win-приложения в нативном Linux, не применяя при этом ПО для эмуляции и виртуализации, а основываясь только на недокументированных возможностях Linux и Windows.
  • Сообщается, что GNOME Foundation, KDE e.v, Tor Project, the EFF, OBS Foundation, Red Hat, SUSE, Mozilla и X.org Foundation опубликовали заявление, в котором выразили благодарность всем, кто принял участие в проведённой ими кампании по травле 68-летнего человека с синдромом Аспергера, которая довела бы большинство других людей до самоубийства. В заявлении также выражается благодарность всем принявшим участие в распространении культуры отмены, кампании по травле и самосуде. По числу подписей открытое письмо против Столлмана неожиданно вырвалось вперёд и обогнало письмо в поддержку Столлмана благодаря обнаружению двух неучтённых чемоданов с бумажными письмами с голосами против Столлмана.
  • Разработчики стратегической игры Virtueror объявили о начале продажи через Steam. Стоимость версии для Windows - $14.99, а для Linux - $1774.99. Стоимость рассчитана чтобы уровнять затраты разработки с учётом того, что пользователей Windows больше чем Linux в 118 раз.
  • Свободный игровой движок Godot переименован в Godette Engine, так как мало кто правильно мог произносить слово Godot. Проект также поменял логотип на более соответствующий стандартам профессиональных коммерческих игровых движков.
  • Дистрибутив Gentoo объявил о переходе на использование системного менеджера systemd по умолчанию и оставлению поддержки openrc в качестве опции.
  • В серверной инфраструктуре проекта Debian из-за неправильного подключения оптоволоконных кабелей зародился искусственный интелект, который взял управление в свои руки, переименовал дистрибутив в Bullseye, признал имеющийся код идеальным и блокировал учётные записи всех разработчиков.
  • Первоапрельский RFC-8962 - создание протокольной полиции, которая будет заниматься проверкой корректности реализации и внедрения сетевых протоколов, и наказывать в случае нарушения стандартов IETF.
  • В выпуске языка Go 1.17 будет реализована поддержка глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock), что наконец-то позволит достичь паритета в функциональности с языком Python.
  • Комитет G3C, занимающийся развитием языка Gopher, представил новый язык разметки GML (Gopher Markup Language), образованный в результате слияния Gopher и XHTML.
  • Дистрибутив Manjaro Linux объявил о переходе с кодовой базы Archlinux на FreeBSD.

По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.

  1. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2020 года
  2. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2019 года
  3. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2018 года
  4. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2017 года
  5. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2016 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54876-april
Ключевые слова: april, fools
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:12, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Ричард Столлман форкнул организацию FSF.
     
  • 1.2, Annoynymous (ok), 22:15, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Число подписей под открытым письмом против Столлмана превысило число подписей под письмом в поддержку Столлмана благодаря обнаружению двух неучтённых чемоданов с бумажными письмами с голосами против Столлмана.

    От имени мёртвых программистов, надо понимать.

     
     
  • 2.34, Michael Shigorin (ok), 23:35, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nonsense! (c)
     
  • 2.37, муу (?), 23:43, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От имени существующих, но до смены пола.
     
     
  • 3.38, Annoynymous (ok), 23:49, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От имени существующих, но до смены пола.

    Ты не понял шутки.

    https://sun9-15.userapi.com/pIB4oHhnejK3QmGCmj2z2AbYN6x3VKWRcnhdsQ/3DFMmibBHZA

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:16, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Столько здравых идей теряется из-за первого апреля.

    > переход с пакетного менеджера urpm и формата пакетов RPM на apt и формат DEB
    > встраивание LLVM и отказ от поддержки остальных компиляторов
    > Дистрибутив Gentoo объявил о переходе на использование системного менеджера systemd

     
     
  • 2.6, flexagoon (ok), 22:23, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Генте и так есть системда, кто хочет-тот поставит
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:25, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про умолчания как я понимаю, а это не реально почти представить.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:16, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    То ли я постарел, то ли шутки тупые.
     
     
  • 2.7, Аноним (10), 22:24, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы праздник не был похож на будень, давайте в праздник пить не будем! Целый год ржали от нумераций и уязвимостей, до реинкарнации Столмана.
     

  • 1.5, Последний из могикан (?), 22:18, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это уже за гранью "...Число подписей под открытым письмом против Столлмана превысило число подписей под письмом в поддержку Столлмана благодаря обнаружению двух неучтённых чемоданов с бумажными письмами с голосами против Столлмана. Организации и компании GNOME Foundation, KDE e.v, Tor Project, the EFF, OBS Foundation, Red Hat, SUSE, Mozilla и X.org Foundation опубликовали заявление, в котором выразили благодарность всем, кто принял участие в проведённой ими кампании по травле 68-летнего человека с синдромом Аспергера, которая довела бы большинство других людей до самоубийства. В заявлении также выражается благодарность всем принявшим участие в распространении культуры отмены, кампании по травле и самосуде..."
     
     
  • 2.13, Sluggard (ok), 22:30, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Под видом первапрельской шутки сказали правду.
    Наверное, в остальные дни, когда нельзя сослаться на день дурака, это опасно.
     
     
  • 3.18, Последний их могикан (?), 22:51, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не шутка.Это насмешка.Притом очень злая насмешка."...68 лет...синдром Аспергера... Самоубийство..."Это не грелка на стул.Это банановая кожура,от которой люди попадают в больницу.Твари...
     
  • 2.26, Урри (ok), 22:56, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, за гранью травить человека клеветой и выдавать это за толерантность.

    А вот называть вещи своими именами - это как раз то, что надо.

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:24, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Facepalm. Других комментариев нет.
     
  • 1.9, wayoutwest (?), 22:24, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как же новость о том, что в Red Hat ген.директором стал Балмер?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 22:26, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы вангуете, а тут про шуточки-прибауточки...
     
     
  • 3.12, Sluggard (ok), 22:28, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не вангование, это «смешная» новость с ЛОР.
     
  • 3.21, kusb (?), 22:53, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие решения просто так не принимаются, за ними стоят люди, которым я верю. Иначе, получается какой-то заговор, где хирургов заставляют носить маски и т.п. Слишком сложно.
     

  • 1.15, kusb (?), 22:43, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, надо было какой-то бредятины напридумывать. Что-нибудь про перенос системы "Периметр" на новые и ненадёжные технологии вместе с искусственным интелектом, про новый стандарт на замену html/css/http от Google, который уже внедряют в Chrome.
     
  • 1.16, anonenka (?), 22:46, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От второй шутки зеленое ЛГБТ не возбудилось случайно?
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:47, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стаковерфлоу ограничил число бесплатных копипаст двумя штуками, для того, чтобы копипастить больше, нужно купить специальную клавиатуру
     
     
  • 2.24, Урри (ok), 22:55, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я заскринил.
    https://imgur.com/a/l9Ve7aF
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:52, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обхочешься...
    Этот мир сошел с ума, как по мне.
     
  • 1.22, Денис Попов (?), 22:54, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разработчики стратегической игры Virtueror объявили о начале продажи через Steam. Стоимость версии для Windows - $14.99, а для Linux - $1774.99. Стоимость рассчитана чтобы уровнять затраты разработки с учётом того, что пользователей Windows больше чем Linux в 118 раз.


    Так нужно реально делать.

     
     
  • 2.33, Миумиу (?), 23:18, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Четко, умеете, могете...
     

  • 1.23, Annoynymous (ok), 22:54, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Первоапрельский RFC-8962 - создание протокольной полиции, которая будет заниматься проверкой корректности реализации и внедрения сетевых протокотлов, и наказывать в случае нарушения стандартов IETF.

    Жаль, что шутка, ещё бы и за спецификации файлов тоже.

     
     
  • 2.35, Michael Shigorin (ok), 23:40, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и наказывать в случае нарушения стандартов
    > IETF.

    Вполне в тренде, особенно если стандарты звучат оскорбительно строго.

     

  • 1.25, Аноним (25), 22:56, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот, ей богу в такое страшное время живём, что если бы не на первое апреля новость про инклюзивный BLINK опубликовали, я бы даже не удивился.
     
  • 1.27, онанимус (?), 22:57, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    джва года жду днс на блокчейне
     
  • 1.28, stargrave2 (?), 22:58, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Go наконец-то добавят GIL: https://groups.google.com/forum/print/topic/golang-nuts/NfwCP9NxM-8
     
  • 1.29, stargrave2 (?), 22:59, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://lists.debian.org/gopher-project/2021/04/msg00001.html -- G3C коммитет принимает GML: gopher markup language.
     
     
  • 2.36, Michael Shigorin (ok), 23:43, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, к подвалу ссылки родился термин "Silencerely"...
     

  • 1.31, dogmatist (?), 23:08, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скоро в день дурака будут говорить исключительно правду, но под видом шутки, что бы не обидеть альтернативно одарённых.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 23:50, 01/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скоро в день дурака будут говорить исключительно правду

    Оруэлл, залогинся!

     

  • 1.32, Аноним (32), 23:18, 01/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Manjaro linux объявил о том, что переходит с кодовой базы Archlinux на FreeBSD
    https://twitter.com/ManjaroLinux/status/1377526812574617601?s=20
     

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