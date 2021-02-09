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В обновлении Android-приложения с 10 млн установок выявлен вредоносный код

09.02.2021 09:13

В популярном мобильном приложении для сканирования штриховых кодов Barcode Scanner, насчитывающем более 10 млн установок, выявлена подстановка вредоносного кода. Проблема была разобрана исследователями из компании Malwarebytes после появления жалоб пользователей на автоматическое открытие других сайтов в браузере и появление всплывающих окон с предложениями по установке фиктивных антивирусных программ.

Как правило, появление подобной рекламы связано с установкой сомнительных программ из непроверенных источников, но в разбираемом случае пользователи давно не выполняли установку новых приложений, а все имеющиеся программ имели хорошую репутацию. Детальный анализ показал, что причиной вредоносной активности стало декабрьское обновление приложения Barcode Scanner, которое ранее не вызывало нареканий, пользовалось популярностью у пользователей и успешно проходило проверку Google Play Protect.

Пока не ясно, внедрение вредоносного кода было произведено в результате компрометации инфраструктуры, смены владельца или изменения намерений разработчиков, но обновление было заверено корректной цифровой подписью, которая использовалась и в прошлых выпусках. Гипотеза об использовании непроверенного нового фреймворка для монетизации была отвергнута так как вредоносный код был встроен и замаскирован с использованием методов обфускации для затруднения выявления. Вредоносная вставка классифицируется антивирусным ПО как троян Android/Trojan.HiddenAds.AdQR, осуществляющий подстановку рекламы,

После уведомления о проблеме компания Google удалила приложение из каталога Google Play, но пока не активировала принудительное удаление уже установленных экземпляров с устройств пользователей при помощи системы Google Play Protect.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.malwarebytes.com/...)
  2. OpenNews: Вредоносный код в Android-приложении CamScanner, загруженном более 100 млн. раз
  3. OpenNews: В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код
  4. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  5. OpenNews: Неофициальный Telegram-клиент MobonoGram 2019 оказался троянским ПО
  6. OpenNews: 10 млн пользователей установили жульническое приложение для продажи обновлений прошивок Samsung
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54557-android
Ключевые слова: android, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исходный код приложения не доступен?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:45, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Доступен автору. С чего ему свой хлеб отдавать, я не понимаю.
     
     
  • 3.7, Аноньимъ (ok), 09:57, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стыдно показывать свой сладкий "хлеб" автору то этому.
     
     
  • 4.15, eganru (?), 10:03, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас половина ПО сладкий хлеб.

    кое-где вообще царит сладкий хлеб.

     
  • 3.22, Dzen Python (ok), 10:11, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С чего ему свой хлеб отдавать, я не понимаю.

    Приложение, в котором монетизация идет не сколько из-за функционала, сколько с библиотеки AdLib. Ну такой себе хлебушек. Как сказали выше - сладенький хлебушек.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:38, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот только сегодня его установил!
     
     
  • 2.9, Аноньимъ (ok), 09:58, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Земля тебе пухом братишка.
     

  • 1.3, Леголас (ok), 09:43, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    play market та ещё помойка ©
     
  • 1.5, Аноним (-), 09:53, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гугл корпорация зла. Любое в маркет, главное чтобы гендерно правильно
     
  • 1.6, Аноньимъ (ok), 09:56, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же хорошо что я использую опенсорс.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да только не ревьювишь и не инвестигейтишь. Точку не увидел - и прощай /usr/share
     
     
  • 3.31, Аноньимъ (ok), 10:27, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делаю что посильно.
     

  • 1.8, Онаним (?), 09:58, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К счастью, ламповый ZXing'овый _пока_ не затроянен.
     
     
  • 2.10, Аноньимъ (ok), 09:58, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аминь.
     
  • 2.20, Dzen Python (ok), 10:09, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Binary Eye тоже __пока__ жив
     

  • 1.11, Fracta1L (ok), 09:59, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дэбиков, которые ставят кучу васянких прог на свой смартфон, даже не жаль
     
     
  • 2.13, Аноньимъ (ok), 10:00, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот были бы васянские проги на расте...
     
     
  • 3.19, Dzen Python (ok), 10:08, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда троян с рекламой в них был бы не трояном, а средством монетизации разработчика путем непрерываемого неотключаемого показа рекламы и редиректов?
     
  • 2.16, Типичный_Линуксоид (?), 10:03, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот суровый Fracta1L сам себе пишет приложения для своего смартфона!
     
     
  • 3.18, Dzen Python (ok), 10:07, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее флагелляционный экстаз: только предустановленное - только хардкор!
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:59, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В маркете много приложений с таким названием. И какое из них с трояном? Хотя бы разработчика указали.
     
     
  • 2.14, Аноньимъ (ok), 10:00, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В маркете много приложений

    Все они.

     
  • 2.21, Sluggard (ok), 10:09, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то они указали — LavaBird LTD. Ты б по ссылке-то сходил.
     
     
  • 3.23, Dzen Python (ok), 10:12, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Олзо:
    > Есть реклама·Поддерживаются покупки в приложении
     

  • 1.17, Dzen Python (ok), 10:05, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F-Droid?
     
     
  • 2.26, Аноним (1), 10:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fdroid собирает сам приложения из исходного кода. Значит его не должно быть на фдроид
     

  • 1.24, Lex (??), 10:14, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А самое интересное, тем временем, лишь мельком:
    > но пока не активировала принудительное удаление уже установленных экземпляров с устройств пользователей при помощи системы Google Play Protect

    После одного из эпических скандалов, в ходе которого оказалось возможным дистанционно удалять или подменять приложения на андройдофоне, подключенном к контролируемой злоумышленником сети как раз посредством скрытого плеймаркетовского  функционала, гул божился, что завязал с подобным и чуть ли не выпилил подобную возможность из системы

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:26, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роскомнадзору на заметку: можно обязать гугл (под угрозой блокировки, с meek прогнулись - и тут прогнутся) воспользоваться этой системой для удаления всех неугодных и запрещённых в РФ приложений.
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:17, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://f-droid.org/packages/de.t_dankworth.secscanqr/
    Вместо тысячи троянов.
     
     
  • 2.29, Аноним (30), 10:22, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Этой версии требуется Android 7.0 и выше.

    Сразу на **й. Сразу видно, что разрабу на всех, кроме себя, по*. Как и разрабу указанного в новости приложения. Логическую цепочку продолжить сможешь?

     

  • 1.28, Аноним (30), 10:19, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный сканнер - это com.google.zxing.client.android.
     
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