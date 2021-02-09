В обновлении Android-приложения с 10 млн установок выявлен вредоносный код

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|2.4, Аноним (4), 09:45, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доступен автору. С чего ему свой хлеб отдавать, я не понимаю.
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|4.15, eganru (?), 10:03, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас половина ПО сладкий хлеб.
кое-где вообще царит сладкий хлеб.
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|3.22, Dzen Python (ok), 10:11, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С чего ему свой хлеб отдавать, я не понимаю.
Приложение, в котором монетизация идет не сколько из-за функционала, сколько с библиотеки AdLib. Ну такой себе хлебушек. Как сказали выше - сладенький хлебушек.
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|1.5, Аноним (-), 09:53, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гугл корпорация зла. Любое в маркет, главное чтобы гендерно правильно
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|2.25, Аноним (25), 10:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да только не ревьювишь и не инвестигейтишь. Точку не увидел - и прощай /usr/share
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|3.19, Dzen Python (ok), 10:08, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда троян с рекламой в них был бы не трояном, а средством монетизации разработчика путем непрерываемого неотключаемого показа рекламы и редиректов?
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|1.12, Аноним (12), 09:59, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В маркете много приложений с таким названием. И какое из них с трояном? Хотя бы разработчика указали.
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|2.26, Аноним (1), 10:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fdroid собирает сам приложения из исходного кода. Значит его не должно быть на фдроид
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|1.24, Lex (??), 10:14, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А самое интересное, тем временем, лишь мельком:
> но пока не активировала принудительное удаление уже установленных экземпляров с устройств пользователей при помощи системы Google Play Protect
После одного из эпических скандалов, в ходе которого оказалось возможным дистанционно удалять или подменять приложения на андройдофоне, подключенном к контролируемой злоумышленником сети как раз посредством скрытого плеймаркетовского функционала, гул божился, что завязал с подобным и чуть ли не выпилил подобную возможность из системы
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|2.30, Аноним (30), 10:26, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Роскомнадзору на заметку: можно обязать гугл (под угрозой блокировки, с meek прогнулись - и тут прогнутся) воспользоваться этой системой для удаления всех неугодных и запрещённых в РФ приложений.
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|2.29, Аноним (30), 10:22, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Этой версии требуется Android 7.0 и выше.
Сразу на **й. Сразу видно, что разрабу на всех, кроме себя, по*. Как и разрабу указанного в новости приложения. Логическую цепочку продолжить сможешь?
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