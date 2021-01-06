Директором по информационным технологиям в Белом доме назначен известный разработчик СПО

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:49, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Но некоторые демократы занимаются СПО. RMS с какого-то учил египтян пользовался анонимными сетями и орал за свободу Интернетов во времена египетского путча.

2.17 , Fracta1L ( ok ), 10:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как мало нужно, чтобы сломать айтишных аутистов - всего лишь заменить одни слова на другие

2.21 , Андрей ( ?? ), 10:38, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Демократы за мордокнигу...

2.24 , Николай ( ?? ), 10:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я не пойму в чем противоречие??

2.27 , Аноним ( 27 ), 11:04, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что "слоны", что "ослы" - за копирасьию. Но "ослы" - больше за копирастию. Трамп же TPP - очередной копирастический альянс, процесс создания которого был запущен администрацией Обамы, но не успели - отменил. Байден же известен продвижением интересов копирастов. Как такого могли выбрать вместо Трампа я не понимаю.

