Директором по информационным технологиям в Белом доме назначен известный разработчик СПО

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|2.2, 123 (??), 09:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А то.
>Девид Рекордон курировал открытые проекты в Facebook
До уровня дна Касперского или Воложа не так уж и далеко, одного поля ягоды, в целом.
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|2.8, t28 (?), 09:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> OpenID и OAuth.
> Ох…
Это, конечно, не DAP (без L), но могло быть хуже. Так что хавайте, что имеется.
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|1.4, OnTheEdge (ok), 09:43, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Дэвид уже занимал пост директора по информационным технологиям в Белом доме во время президентства Барака Обамы
Демократы за СПО?.. Неплохо, коли так, но тогда и за инклюзивную терминологию, что есть обратная сторона медали - баланс во всём, как говаривал Дак’кон.
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|2.7, Аноним (7), 09:49, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
Но некоторые демократы занимаются СПО.
RMS с какого-то учил египтян пользовался анонимными сетями и орал за свободу Интернетов во времена египетского путча.
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|2.17, Fracta1L (ok), 10:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как мало нужно, чтобы сломать айтишных аутистов - всего лишь заменить одни слова на другие
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|2.27, Аноним (27), 11:04, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что "слоны", что "ослы" - за копирасьию. Но "ослы" - больше за копирастию. Трамп же TPP - очередной копирастический альянс, процесс создания которого был запущен администрацией Обамы, но не успели - отменил. Байден же известен продвижением интересов копирастов. Как такого могли выбрать вместо Трампа я не понимаю.
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|1.9, A.Stahl (ok), 09:56, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В 2015-2016 годах Дэвид уже занимал пост директора по информационным технологиям в Белом доме
И что в этот период было лучше, чем в другие периоды, когда этот пост занимал другой человек?
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|2.12, Леголас (?), 10:00, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не слишком лучше, не слишком хуже. Уверен, что среднестатистический американец был не в курсе, кто там рулит ИТ в их главном доме.
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|2.22, Андрей (??), 10:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А мы знаем, кто там занимал? Раньше без особого шума и пыли президентов меняли...
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|1.10, Аноним (10), 09:56, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хорошо что хоть где то места занимают соответственно знаниям, а не по кумовству
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|1.19, prokoudine (ok), 10:20, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В 2015-2016 годах Дэвид уже занимал пост директора по информационным технологиям в Белом доме во время президентства Барака Обамы.
Вот это и есть главное, а не всё понаписанное до того. Байден просто собрал старую команду Обамы, которую знал — на большее его пока не хватило. В этом ключе каменты к новости, конечно, люто веселят.
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