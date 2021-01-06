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Директором по информационным технологиям в Белом доме назначен известный разработчик СПО

06.01.2021 09:25

Недавно избранный новый президент США Джо Байден назначил Дэвида Рекордона (David Recordon) на пост директора по информационным технологиям в Белом доме (Director of White House Information Technology).

Дэвид входил в команду core-разработчиков PHP, возглавлял разработку платформы рецензирования кода Phabricator, был одним из лидеров проектов Apache Cassandra, Apache Thrift и HipHop. Дэвид также известен разработкой протоколов OpenID и OAuth. До перехода в Белый дом Дэвид Рекордон курировал открытые проекты в Facebook и занимал там должность директора по инжинирингу. В 2015-2016 годах Дэвид уже занимал пост директора по информационным технологиям в Белом доме во время президентства Барака Обамы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Белый Дом открыл код мобильных приложений для Android и iOS
  3. OpenNews: Белый Дом открыл код движка для организации приёма петиций
  4. OpenNews: Белый Дом передал проекту Drupal некоторые свои разработки
  5. OpenNews: Сайт Белого Дома перешел на свободное ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54359-opensource
Ключевые слова: opensource
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  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Девид также известен разработкой протоколов OpenID и OAuth.

    Ох…

     
     
  • 2.2, 123 (??), 09:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А то.
    >Девид Рекордон курировал открытые проекты в Facebook

    До уровня дна Касперского или Воложа не так уж и далеко, одного поля ягоды, в целом.

     
  • 2.8, t28 (?), 09:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> OpenID и OAuth.
    > Ох…

    Это, конечно, не DAP (без L), но могло быть хуже. Так что хавайте, что имеется.

     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:41, 06/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.4, OnTheEdge (ok), 09:43, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Дэвид уже занимал пост директора по информационным технологиям в Белом доме во время президентства Барака Обамы

    Демократы за СПО?.. Неплохо, коли так, но тогда и за инклюзивную терминологию, что есть обратная сторона медали - баланс во всём, как говаривал Дак’кон.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:49, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.

    Но некоторые демократы занимаются СПО.

    RMS с какого-то учил египтян пользовался анонимными сетями и орал за свободу Интернетов во времена египетского путча.

     
  • 2.17, Fracta1L (ok), 10:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как мало нужно, чтобы сломать айтишных аутистов - всего лишь заменить одни слова на другие
     
  • 2.21, Андрей (??), 10:38, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демократы за мордокнигу...
     
  • 2.24, Николай (??), 10:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не пойму в чем противоречие??
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:04, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что "слоны", что "ослы" - за копирасьию. Но "ослы" - больше за копирастию. Трамп же TPP - очередной копирастический альянс, процесс создания которого был запущен администрацией Обамы, но не успели - отменил. Байден же известен продвижением интересов копирастов. Как такого могли выбрать вместо Трампа я не понимаю.
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 09:45, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пропал Белый дом — в отчаянии воскликнул Сноуден и вплеснул руками.
     
  • 1.9, A.Stahl (ok), 09:56, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В 2015-2016 годах Дэвид уже занимал пост директора по информационным технологиям в Белом доме

    И что в этот период было лучше, чем в другие периоды, когда этот пост занимал другой человек?

     
     
  • 2.12, Леголас (?), 10:00, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слишком лучше, не слишком хуже. Уверен, что среднестатистический американец был не в курсе, кто там рулит ИТ в их главном доме.
     
  • 2.22, Андрей (??), 10:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мы знаем, кто там занимал? Раньше без особого шума и пыли президентов меняли...
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:56, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хорошо что хоть где то места занимают соответственно знаниям, а не по кумовству
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:00, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Династия Байденов ещё не ушла, всё в переди.
     

  • 1.11, lockywolf (ok), 09:58, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как тогда был бесполезен, так и сейчас будет бесполезен.
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:05, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >core-разработчиков PHP

    США-капец, пыхеры в белом доме

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:20, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Core-разработчик - это сишник, а не пыхер.
     
     
  • 3.20, Fracta1L (ok), 10:27, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Стопудово дырявый
     

  • 1.19, prokoudine (ok), 10:20, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В 2015-2016 годах Дэвид уже занимал пост директора по информационным технологиям в Белом доме во время президентства Барака Обамы.

    Вот это и есть главное, а не всё понаписанное до того. Байден просто собрал старую команду Обамы, которую знал — на большее его пока не хватило. В этом ключе каменты к новости, конечно, люто веселят.

     
     
  • 2.23, Андрей (??), 10:41, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал, что это Бидон собрал? :think
     
     
  • 3.26, InuYasha (??), 10:48, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересные мысли. Наводят на ещё более интересные мысли )
     

  • 1.25, Вася (??), 10:47, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но ведь победы Байдена нет ещё
     

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