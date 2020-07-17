С 10 по 13 августа состоится онлайн-конференция Open Source Tech Conference

10 по 13 августа состоится конференция OSTconf (Open Source Tech Conference), которая ранее проводилась под именем "Linux Piter". Тематика конференции расширена с фокуса на ядре Linux до открытых проектов в целом. Конференция будет проведена в online в течение 4 дней. Запланировано большое число технических докладов от участников со всего мира. Все доклады сопровождаются синхронным переводом на русский язык. Некоторые докладчики, которые выступят на OSTconf: Владимир Рубанов - keynote speaker конференции, технический директор Huawei R&D Russia, член Linux Foundation, активный участник российского Linux-сообщества.

Michael (Monty) Widenius - создатель MySQL, сооснователь MariaDB Foundation.

Mike Rapoport - программист-исследователь в IBM, энтузиаст хакинга ядра Linux;

Алексей Буданков - эксперт по микроархитектуре x86, контрибьютор профайлера perf и подсистемы perf_events API.

Neil Armstrong - эксперт по Embedded Linux в компании Baylibre, специалист в области поддержки в Linux встроенных систем на основе ARM и ARM64

Света Смирнова - ведущий инженер технической поддержки в компании Percona, автор книги "MySQL Troubleshooting".

Дмитрий Фомичев - исследователь по технологиям в компании Western Digital, специалист в области устройств и протоколов хранения данных.

Kevin Hilman - сооснователь компании BayLibre, специалист в области embedded Linux, мэйнтейнер ряда подсистем ядра Linux, ключевой контрибутор проекта KernelCI.

Khouloud Touil - embedded software engineer в компании BayLibre, участник разработки разнообразных продуктов на основе embedded Linux, включая шлемы виртуальной реальности.

Rafael Wysocki - Software Engineer в компании Intel, мэйнтейнер подсистем управления питанием и ACPI ядра Linux.

Philippe Ombredanne - технический директор в компании nexB, ведущий мэйнтейнер ScanCode toolkit, а также контрибутор ряда других OpenSource-проектов.

Tzvetomir Stoyanov - Open Source Engineer в компании VMware. Участие в первом дне конференции - бесплатно (необходима регистрация). Стоимость полного билета 2 500 руб.



