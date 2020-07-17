С 10 по 13 августа состоится онлайн-конференция Open Source Tech Conference

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|1.1, Пофиг (?), 15:31, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что в России есть Линукс сообщество? АУ сообщество ты где? ЛУГи умерли в 2010. Тогда даже в моем городе что-то такое было, а теперь все. Сколько не ищу ничего не нахожу. Максимум на что якобы сообщество способно писать чушь в каментах.
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|2.2, джуст энузер узер (?), 15:39, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что такого осбенного должно делать сообщество? ну вот локальное сообщество.
собираться письками меряться? бухать в месте? какая у него особенная функция
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|1.3, Аноним (3), 15:58, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Michael (Monty) Widenius - создатель MySQL, сооснователь MariaDB Foundation.
это который Линукс сообщество натравливал Oracle что бы вернуть себе один раз проданную торговую марку? и 100% потом опять бы перепродал..
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|1.5, Аноним (5), 16:12, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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denis.kalanov ну ты написал бы чем кормить будут, меню обед. На этот раз организаторы должны стоять последними в очереди на хавку.
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|4.13, Аноним (-), 18:35, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько можно пицц купить на 2,5 к руб в Питере? Если бы я был организатором я бы каждому пацану дал бы 1 пиццу.
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