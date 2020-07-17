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С 10 по 13 августа состоится онлайн-конференция Open Source Tech Conference

17.07.2020 12:37

10 по 13 августа состоится конференция OSTconf (Open Source Tech Conference), которая ранее проводилась под именем "Linux Piter". Тематика конференции расширена с фокуса на ядре Linux до открытых проектов в целом. Конференция будет проведена в online в течение 4 дней. Запланировано большое число технических докладов от участников со всего мира. Все доклады сопровождаются синхронным переводом на русский язык.

Некоторые докладчики, которые выступят на OSTconf:

  • Владимир Рубанов - keynote speaker конференции, технический директор Huawei R&D Russia, член Linux Foundation, активный участник российского Linux-сообщества.
  • Michael (Monty) Widenius - создатель MySQL, сооснователь MariaDB Foundation.
  • Mike Rapoport - программист-исследователь в IBM, энтузиаст хакинга ядра Linux;
  • Алексей Буданков - эксперт по микроархитектуре x86, контрибьютор профайлера perf и подсистемы perf_events API.
  • Neil Armstrong - эксперт по Embedded Linux в компании Baylibre, специалист в области поддержки в Linux встроенных систем на основе ARM и ARM64
  • Света Смирнова - ведущий инженер технической поддержки в компании Percona, автор книги "MySQL Troubleshooting".
  • Дмитрий Фомичев - исследователь по технологиям в компании Western Digital, специалист в области устройств и протоколов хранения данных.
  • Kevin Hilman - сооснователь компании BayLibre, специалист в области embedded Linux, мэйнтейнер ряда подсистем ядра Linux, ключевой контрибутор проекта KernelCI.
  • Khouloud Touil - embedded software engineer в компании BayLibre, участник разработки разнообразных продуктов на основе embedded Linux, включая шлемы виртуальной реальности.
  • Rafael Wysocki - Software Engineer в компании Intel, мэйнтейнер подсистем управления питанием и ACPI ядра Linux.
  • Philippe Ombredanne - технический директор в компании nexB, ведущий мэйнтейнер ScanCode toolkit, а также контрибутор ряда других OpenSource-проектов.
  • Tzvetomir Stoyanov - Open Source Engineer в компании VMware.

Участие в первом дне конференции - бесплатно (необходима регистрация). Стоимость полного билета 2 500 руб.

  1. Главная ссылка к новости (https://ostconf.com...)
Автор новости: denis.kalanov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53384-ostconf
Ключевые слова: ostconf
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Пофиг (?), 15:31, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что в России есть Линукс сообщество? АУ сообщество ты где? ЛУГи умерли в 2010. Тогда даже в моем городе что-то такое было, а теперь все. Сколько не ищу ничего не нахожу. Максимум на что якобы сообщество способно писать чушь в каментах.
     
     
  • 2.2, джуст энузер узер (?), 15:39, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что такого осбенного должно делать сообщество? ну вот локальное сообщество.
    собираться письками меряться? бухать в месте? какая у него особенная функция
     
     
  • 3.6, Minona (?), 16:51, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >бухать в месте?

    В каком месте бухаем?

     
     
  • 4.7, анон (?), 16:55, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скайп, дискорд, зум, мамбл. Выбирай
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 18:11, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытое же. Никаких скайпов, зумов и дискордов.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:58, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Michael (Monty) Widenius - создатель MySQL, сооснователь MariaDB Foundation.

    это который Линукс сообщество натравливал Oracle что бы вернуть себе один раз проданную торговую марку? и 100% потом опять бы перепродал..

     
  • 1.5, Аноним (5), 16:12, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    denis.kalanov ну ты написал бы чем кормить будут, меню обед. На этот раз организаторы должны стоять последними в очереди на хавку.
     
     
  • 2.8, Анонолекс (?), 17:32, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что есть в холодильнике, тем и кормись. Конференция же онлайн.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 18:01, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и какой тогда смысл в конференции?
     
  • 3.11, Lex (??), 18:14, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За что 2,5 к руб тогда ?
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 18:35, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно пицц купить на 2,5 к руб в Питере? Если бы я был организатором я бы каждому пацану дал бы 1 пиццу.
     

  • 1.12, Пувс3 (?), 18:33, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Лены Смирновой не будет? :(
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 18:35, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет её сестра Света Смирнова.
     

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