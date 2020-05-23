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Checkpoint предложил технику защиты Safe-Linking, усложняющую эксплуатацию уязвимостей

23.05.2020 12:21

Компания Checkpoint представила механизм защиты Safe-Linking, позволяющий усложнить создание эксплоитов, манипулирующих определением или изменением указателей на буферы, выделенные при выполнении вызова malloc. Safe-Linking полностью не блокирует возможность эксплуатации уязвимостей, но при минимальных накладных расходах существенно усложняет создание некоторых категорий эксплоитов, так как помимо эксплуатируемого переполнения буфера необходимо найти ещё одну уязвимость, вызывающую утечку сведений о размещении кучи (heap) в памяти.

Патчи с реализацией Safe-Linking подготовлены для Glibc (ptmalloc), uClibc-NG (dlmalloc), gperftools (tcmalloc) и Google TCMalloc, а также предложены для модернизации защиты в Chromium (в Chromium с 2012 году уже встроена нацеленная на решений той же проблемы техника защиты MaskPtr, но решение от Checkpoint демонстрирует более высокую производительность). Предложенные патчи уже одобрены для поставки в августовском выпуске Glibc 3.32 и применение Safe-Linking будет включено по умолчанию. В uClibc-NG поддержка Safe-Linking вошла в состав выпуска 1.0.33 и включена по умолчанию. В gperftools (старый tcmalloc) изменения приняты, но будут предложены в одном из будущих выпусков в качестве опции.

Разработчики TCMalloc (новый tcmalloc) отказались принять изменение, сославшись на сильное снижение производительности и необходимость добавления расширенных тестов для регулярной проверки того, что всё работает должным образом. Тестирование же инженерами Checkpoint показало что метод Safe-Linking не приводит к дополнительному расходу памяти, а производительность при выполнении операций с кучей в среднем снижается лишь на 0.02%, а при наихудшем стечении обстоятельств на 1.5% (для сравнения накладные расходы в применяемом в Chromium методе оцениваются как "меньше 2%"). Включение Safe-Linking приводит к выполнению 2-3 дополнительных ассемблерных инструкций при каждом вызове free() и 3-4 инструкций при вызове malloc(). Запуск стадий инициализации и генерации случайных значений не требуется.

Safe-Linking может применяться не только для повышения безопасности различных реализаций кучи (heap), но и для добавления средств контроля целостности в любые структуры данных, в которых применяются односвязные списки указателей, размещаемые рядом с самими буферами. Метод очень прост в реализации и требует лишь добавления одного макроса и его применения к указателям на следующий блок в коде (например, для Glibc изменяется всего несколько строк в коде). Метод сводится к следующим изменениям: 



   +#define PROTECT_PTR(pos, ptr) \
   +  ((__typeof (ptr)) ((((size_t) pos) >> 12) ^ ((size_t) ptr)))
 
   +#define REVEAL_PTR(ptr)  PROTECT_PTR (&ptr, ptr)

   -       nextp = p->fd;
   +       nextp = REVEAL_PTR (p->fd);
   ...

Суть метода в применении случайных данных от механизма рандомизации адресов ASLR (mmap_base) для защиты односвязных списков, таких как Fast-Bins и TCache. Перед применением к значению указателя на следующий элемент в списке выполняется преобразование по маске и проверка выравнивания по границе страницы памяти. Указатель заменяется на результат операции "(L >> PAGE_SHIFT) XOR (P)", где P - значение указателя, а L - местоположение в памяти, где хранится этот указатель.

При использовании в системе ASLR (Address Space Layout Randomization) часть битов L с базовым адресом кучи содержат случайные значения, которые используется как ключ для кодирования P (извлекаются операцией сдвига на 12 бит для 4096-байтовых страниц). Подобная манипуляция снижает риск захвата указателя в эксплоите, так как указатель не хранится в исходном виде и для его замены требуется знать сведения о размещении кучи. Кроме того, в коде патча также присутствует дополнительная проверка выравнивания блока, которая не позволяет атакующему заменить указатель на невыровненное значение и требует знания числа бит на которые произведено выравнивание, что на 64-разрядных системах дополнительно позволяет блокировать 15 из 16 попыток атак, не учитывающих выравнивание.

Метод эффективен для защиты от атак, в которых используются частичное переопределение указателей (изменение младших байтов), полная перезапись указателей (перенаправление на код атакующего) и смена позиции списка по невыровненному адресу. В качестве примера показано, что применение Safe-Linking в malloc позволило бы блокировать эксплуатацию недавно выявленной теми же исследователями уязвимости CVE-2020-6007 в умной подсветке Philips Hue Bridge, вызванной переполнением буфера и позволяющей получить контроль над устройством.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.checkpoint.com/20...)
  2. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  3. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  4. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  5. OpenNews: В OpenBSD добавлена новая защита от атак на основе заимствования кусков кода
  6. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53013-safe-linking
Ключевые слова: safe-linking, malloc, checkpoint, glibc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:47, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Чего только люди не придумают, лишь бы не писать на memory-safe языках...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:55, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    потому-что есть разница между +3~4 строками ассемблема и +over9000
     
  • 2.7, z (??), 14:21, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто заплатит за оверхед пистона и пр. высокоуровневой мути в системный библиотеках?
     
  • 2.8, Онаним (?), 14:27, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В самом деле. Как только не изголяются, чтобы не потерять половину производительности на ровном месте.
     
  • 2.17, Фантик Хруста (?), 15:12, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно нужно на РАСТЕ всё писать
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 15:31, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тогда троянцев вгрузят прямо из хранилища карго-культа, оптом. Всем и сразу. Вы же не хотите сказать что мозилла может сколь-нибудь безопасно это содержать?
     
  • 2.20, Аноним (-), 15:31, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лишь бы не писать на memory-safe языках...

    Ну тогда и ножик с кухни выкинь, им порезаться можно.

     
  • 2.24, Аноним (24), 15:39, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие только memory-safe языки не придумают, лишь бы не учиться нормально программировать...
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:26, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, в memory-safe языках под капотом не malloc/free?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:51, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как же jemalloc? Или он уже не модный? 4 года назад он был эффективней и в отличие от gperftools не вызывал зависаний при половине свободной памяти.
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 13:13, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сколько утомительной работы вокруг сишных дыр...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:06, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай, фрактал, пришло твоё время, расскажи как правильно, мы внемлим.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 15:39, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно забить на программирование и пойти выращивать рассаду. Тогда дыры будут только в земле.
     
  • 2.29, mos87 (ok), 16:48, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сёдня ты цоцала у казаха или она у тебя?
     

  • 1.5, qwe (??), 13:49, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Одни не принимает патч из-за дополнительных 5-7 ассемблерных инструкций, зато другие смело хватаются за электрон при написании хеллоувордов. Эх.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 13:56, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вторых электрон просаживается в 10 раз когда первые вставляют дополнительные 5-7 ассемблерных инструкций.
     

  • 1.9, Онаним (?), 14:29, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А по теме - да, это нужно внедрять, как опцию. Приятным бонусом будет ловля не всегда очевидных сразу блох с указателями.
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:30, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    На rust пиши, проблем не знай.
     
     
  • 2.11, Crazy Alex (ok), 14:41, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дядь, в борьбе с переполнениями есть ровно два варианта - ренжи, которые есть далеко не только в расте, и bound checks, которые тоже можно сделать где угодно, только тупят они тоже где угодно.

    В общем, как и всё в расте - либо то же самое тривиально делается (и давно стало стандартной практикой) в плюсах - либо тоже тривиально делается, но опционально потому что имеет жирные минусы.

     
  • 2.22, Аноним (-), 15:33, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На rust пиши, проблем не знай.

    Красиво было на бумаге, да забыли про овраги. Очередной спаситель человечества. И как обычно карманный проектик одной стремной корпорахи. Примерно как D.

     
     
  • 3.30, Crazy Alex (ok), 16:51, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эй, D вообще не из той серии - там тот же подход, что и в плюсах - все инструменты доступны, выбирай нужное подмножество, никакого концлагеря. Профит исключительно от отказа от исторически накопившихся в плюсах костылей вроде компиляции сишного кода или адски запутанной системы шаблонов.
     

  • 1.12, Crazy Alex (ok), 14:44, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чудесно, все прочие тормоза "защит" умножили ещё на один коэффициент. Если всё ампутировать производительность, небось раза в три поднимется.
     
     
  • 2.26, solardiz (ok), 15:43, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью, нет, в большинстве случаев это так не работает. Например, эта правка malloc'а не замедляет дополнительно защиту от Meltdown с помощью KPTI, и наоборот. Тут речь идет приблизительно о сложении, а не об умножении. Если попытаться найти пример другой защиты, последствия которой для производительности умножались бы на получаемые от дополнительных инструкций в malloc, в голову приходит только выключение speculative store bypass в CPU, но это сейчас делают только в программах, явно запросивших такую защиту через prctl, и при использовании seccomp.
     
     
  • 3.28, Crazy Alex (ok), 16:47, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкертно это - пожалуй, да. Но очень интересно было бы сравнить нынешний "дефолтный" код с "чистой" версией - без ASLR, stack protection и прочего, в идеале - с защитой исключительно от ошибок, а не атак.
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 16:53, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с защитой исключительно от ошибок, а не атак.

    DJB определил уязвимости как ошибки, ведущие к проблемам безопасности. Так что если исключительно все ошибки исключить, проблемы безопасности тоже должны исключиться, как частный случай. Но что надо сделать с людьми чтобы исключить все ошибки в коде - вопрос открытый.

     
  • 2.31, Аноним (-), 16:51, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если всё ампутировать производительность, небось раза в три поднимется.

    Да, в всяких там декомпрессорах и парсерах протоколов оборвать к дьяволу проверку валидности входных данных и прочих глупостей. Вот весело будет, когда все это - в интернете!

     

  • 1.13, Alen (??), 14:54, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно, что не приняли этот гимн современного маркетинга.
    А то, давайте забьём на качество кода, а вместо этого будем добавлять +100500 тормозящих проверок, а всем будем продавать это как очередную технологию безопасности следующего поколения :)
     
  • 1.14, Аноним (14), 15:01, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне вот что стало интересно. Сколько процентов производительности процессора занимает дыра в безопасности? Другими словами, насколько упадёт эта самая производительность, если закрыть ну совсем все дыры?
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 15:11, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До нуля. Всё, что работает - небезопасно. Ибо может быть сломано. =)
     
  • 2.23, Аноним (-), 15:35, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > насколько упадёт эта самая производительность, если закрыть ну совсем все дыры?

    До нуля. Если компьютер оставить совсем без электричества, его хрен сломаешь, конечно. В остальных случаях - возможны варианты. Людям видите ле свойственно ошибаться.

     

  • 1.18, SubGun (??), 15:16, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На опеннете реклама зонда, не имеющего даже клиента на Linux.
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:29, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здравая идея, похожее уже применяется в GCC для защиты функций от переполнения стека. (-fstack-protector)
     
     
  • 2.34, mos87 (ok), 16:55, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здравая идея это манагеров интела под суд
    и гос. конторы которые у них это закупают (в США конечно, на госконторы богоспасаемых индий пофиг)
     

  • 1.33, mos87 (ok), 16:54, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    помню как в одной конторе работали с гуй-мордой чекпоинтовского фиревола))) применение любых телодвижений с правилами занимало то ли несколько минут то ли еще больше)))
     
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