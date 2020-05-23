Checkpoint предложил технику защиты Safe-Linking, усложняющую эксплуатацию уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 12:47, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Чего только люди не придумают, лишь бы не писать на memory-safe языках...
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|2.3, Аноним (3), 12:55, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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потому-что есть разница между +3~4 строками ассемблема и +over9000
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|2.7, z (??), 14:21, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто заплатит за оверхед пистона и пр. высокоуровневой мути в системный библиотеках?
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|2.8, Онаним (?), 14:27, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В самом деле. Как только не изголяются, чтобы не потерять половину производительности на ровном месте.
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|3.21, Аноним (-), 15:31, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И тогда троянцев вгрузят прямо из хранилища карго-культа, оптом. Всем и сразу. Вы же не хотите сказать что мозилла может сколь-нибудь безопасно это содержать?
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|2.20, Аноним (-), 15:31, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> лишь бы не писать на memory-safe языках...
Ну тогда и ножик с кухни выкинь, им порезаться можно.
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|2.24, Аноним (24), 15:39, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие только memory-safe языки не придумают, лишь бы не учиться нормально программировать...
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|1.2, Аноним (2), 12:51, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А как же jemalloc? Или он уже не модный? 4 года назад он был эффективней и в отличие от gperftools не вызывал зависаний при половине свободной памяти.
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|2.15, Аноним (15), 15:06, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай, фрактал, пришло твоё время, расскажи как правильно, мы внемлим.
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|3.25, Аноним (-), 15:39, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно забить на программирование и пойти выращивать рассаду. Тогда дыры будут только в земле.
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|1.5, qwe (??), 13:49, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Одни не принимает патч из-за дополнительных 5-7 ассемблерных инструкций, зато другие смело хватаются за электрон при написании хеллоувордов. Эх.
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|2.6, Аноним (2), 13:56, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У вторых электрон просаживается в 10 раз когда первые вставляют дополнительные 5-7 ассемблерных инструкций.
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|1.9, Онаним (?), 14:29, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А по теме - да, это нужно внедрять, как опцию. Приятным бонусом будет ловля не всегда очевидных сразу блох с указателями.
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|2.11, Crazy Alex (ok), 14:41, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дядь, в борьбе с переполнениями есть ровно два варианта - ренжи, которые есть далеко не только в расте, и bound checks, которые тоже можно сделать где угодно, только тупят они тоже где угодно.
В общем, как и всё в расте - либо то же самое тривиально делается (и давно стало стандартной практикой) в плюсах - либо тоже тривиально делается, но опционально потому что имеет жирные минусы.
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|2.22, Аноним (-), 15:33, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На rust пиши, проблем не знай.
Красиво было на бумаге, да забыли про овраги. Очередной спаситель человечества. И как обычно карманный проектик одной стремной корпорахи. Примерно как D.
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|3.30, Crazy Alex (ok), 16:51, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эй, D вообще не из той серии - там тот же подход, что и в плюсах - все инструменты доступны, выбирай нужное подмножество, никакого концлагеря. Профит исключительно от отказа от исторически накопившихся в плюсах костылей вроде компиляции сишного кода или адски запутанной системы шаблонов.
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|1.12, Crazy Alex (ok), 14:44, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чудесно, все прочие тормоза "защит" умножили ещё на один коэффициент. Если всё ампутировать производительность, небось раза в три поднимется.
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|2.26, solardiz (ok), 15:43, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К счастью, нет, в большинстве случаев это так не работает. Например, эта правка malloc'а не замедляет дополнительно защиту от Meltdown с помощью KPTI, и наоборот. Тут речь идет приблизительно о сложении, а не об умножении. Если попытаться найти пример другой защиты, последствия которой для производительности умножались бы на получаемые от дополнительных инструкций в malloc, в голову приходит только выключение speculative store bypass в CPU, но это сейчас делают только в программах, явно запросивших такую защиту через prctl, и при использовании seccomp.
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|3.28, Crazy Alex (ok), 16:47, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкертно это - пожалуй, да. Но очень интересно было бы сравнить нынешний "дефолтный" код с "чистой" версией - без ASLR, stack protection и прочего, в идеале - с защитой исключительно от ошибок, а не атак.
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|4.32, Аноним (-), 16:53, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с защитой исключительно от ошибок, а не атак.
DJB определил уязвимости как ошибки, ведущие к проблемам безопасности. Так что если исключительно все ошибки исключить, проблемы безопасности тоже должны исключиться, как частный случай. Но что надо сделать с людьми чтобы исключить все ошибки в коде - вопрос открытый.
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|2.31, Аноним (-), 16:51, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если всё ампутировать производительность, небось раза в три поднимется.
Да, в всяких там декомпрессорах и парсерах протоколов оборвать к дьяволу проверку валидности входных данных и прочих глупостей. Вот весело будет, когда все это - в интернете!
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|1.13, Alen (??), 14:54, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильно, что не приняли этот гимн современного маркетинга.
А то, давайте забьём на качество кода, а вместо этого будем добавлять +100500 тормозящих проверок, а всем будем продавать это как очередную технологию безопасности следующего поколения :)
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|1.14, Аноним (14), 15:01, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мне вот что стало интересно. Сколько процентов производительности процессора занимает дыра в безопасности? Другими словами, насколько упадёт эта самая производительность, если закрыть ну совсем все дыры?
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|2.16, Аноним (15), 15:11, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До нуля. Всё, что работает - небезопасно. Ибо может быть сломано. =)
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|2.23, Аноним (-), 15:35, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> насколько упадёт эта самая производительность, если закрыть ну совсем все дыры?
До нуля. Если компьютер оставить совсем без электричества, его хрен сломаешь, конечно. В остальных случаях - возможны варианты. Людям видите ле свойственно ошибаться.
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|1.19, Аноним (19), 15:29, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Здравая идея, похожее уже применяется в GCC для защиты функций от переполнения стека. (-fstack-protector)
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|2.34, mos87 (ok), 16:55, 23/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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здравая идея это манагеров интела под суд
и гос. конторы которые у них это закупают (в США конечно, на госконторы богоспасаемых индий пофиг)
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|1.33, mos87 (ok), 16:54, 23/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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помню как в одной конторе работали с гуй-мордой чекпоинтовского фиревола))) применение любых телодвижений с правилами занимало то ли несколько минут то ли еще больше)))
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